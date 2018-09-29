分布式还是集中式？仁济医院部署IBM LinuxONE的启示录

高岑说，“IBM试图在分布式架构和集中式架构之间打造这样一个‘桥梁’，为用户提供既保证高可用性、超强的纵向扩展能力，又提供快速顺应市场环境要求，缩短开发周期，灵活开源的最新横向扩展技术。”

至顶网服务器频道 09月29日 新闻消息（文/李祥敬）：分布式还是集中式？IT架构的这种讨论似乎从未中断。在IBM大中华区系统部服务器解决方案总经理高岑看来，之所以出现这样的讨论，一方面是中国有非常成功的大型集中式架构的案例，另一方面是国内的互联网业务蓬勃发展，更多的用户不只是互联网厂商是采用的分布式系统。“对于这两种不同的架构，我觉得不是谁去消灭谁，而应该是一个共存的系统。用户不同的业务性质，决定它要往哪个方向走。”

IBM大中华区系统部服务器解决方案总经理高岑

比如说用户希望高可应用性、高安全性，超强的灾备能力，秒级的灾备能力，以及数据完整性，这时集中式架构就很合适。而当用户需要快速的业务拓展，灵活的应用开发，以及要求在市场上能找到更多技能时，选择一个分布式架构比较合适。“这两个环境并不是排他的，甚至还有很多客户环境是融合的。因为它有两级，一级是高可应用性环境，另外一个是用来保证业务高度灵活、缩短应用开发周期的。”高岑说，“IBM试图在分布式架构和集中式架构之间打造这样一个‘桥梁’，为用户提供既保证高可用性、超强的纵向扩展能力，又提供快速顺应市场环境要求，缩短开发周期，灵活开源的最新横向扩展技术。”

为什么这样说呢？我们可以从上海交通大学医学院附属仁济医院（以下简称“仁济医院”）部署IBM LinuxONE得到答案。

仁济医院创建于1844年，是上海第一所西医医院。建院百余年来，医院的规模不断扩大，尤其是建国以来，医院得到了迅速地发展，目前已经成为一所学科门类齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成。

近日，仁济医院构建的多院区一体化信息系统完成三个院区全部上线，成功通过一体化的医院架构顶层设计，实现HIS等多个核心医疗信息系统基于单体数据库整合、业务数据和主数据在三大院区之间彻底打通与实时共享。

上海交通大学医学院附属仁济医院信息中心主任郭旭升

当前，分布式架构在医疗信息化领域的应用日益广泛，与目前业界采用分布式架构不同，对于多院区的仁济医院采用集中式的架构。这种“反其道而行之”的做法带来了什么呢？上海交通大学医学院附属仁济医院信息中心主任郭旭升告诉记者，这种集中式架构支持其门急诊日均16000、峰值19000诊次、每年12.9万出院人次的医疗业务量，并实现系统年计划内停机时间降低为原来的八分之一，彻底消除凌晨后台作业期间急诊医疗业务的卡顿等难题。

此外，多台x86服务器、多个数据库聚合为一台LinuxONE服务器和一个主数据库后，有效实现了核心业务跨院区的协同，助力多院区同质化医疗、优化就医流程，并实质性提升患者就诊体验。“在向LinuxONE迁移的时候，几乎没有费我们任何的精力。”郭旭升说。

高岑补充说，LinuxONE平台是一个非常开放的平台，对用户的直接应用环境的依赖性相对比较低，移植性非常好。LinuxONE很多其他行业的用户也都有同样的感受，就是说在从x86平台转移到LinuxONE上时，业务迁移所耗费的精力是非常小的。“更多的客户选择LinuxONE平台的原因就是看中了它更高效、更安全可靠的特点，同时它也能真正解决用户面临的瓶颈。”

分布式的过去

当前，医院IT系统纷繁复杂，多种医疗信息子系统如HIS、PACS、EMR、LIS独立并存，对于结构化数据如财务数据、非结构化数据如医疗影像数据、视频数据进行同时处理，加之不同医院、院区、部门和科室的需求差异化，使得医院IT架构容易缺乏整体性、全局性的顶层设计。

在仁济医院，过去基于x86架构建设的信息系统分布于各个院区内部，相互割裂的部署模式不仅降低了IT系统的使用效率，造成运维管理不便、信息系统孤岛化、碎片化等一系列难题，更妨碍了不同院区数据共享的实时性、完整性和一致性，提升了医疗流程闭环管控的实施难度。同时，高昂的软件采购和系统灾备成本、复杂的运维管理模式、庞大的空间占用以及相应的电力等资源成本，也给仁济医院的日常运营带来了沉重的财务负担。

郭旭升表示，仁济医院年门诊量达到430万人次以上，住院和手术人数均位居上海前三位，是一个老牌的综合性医院。它鲜明的特点就是多院区，然而多院区给患者带来就医方便的同时也给IT人员带来非常大的困扰。“因为我们在不同的院区建有多套系统，初衷是希望每个院区都用同一套软件、同一个流程。但是随着时间的推移，不同院区的软件版本出现差异。出现差异后，当医生在多个院区之间连续出诊时就会感觉西院是一套功能，东院是一套功能。”

进入“十三五”以后，如何实现不同院区、不同系统、不同数据间的互联互通、开放共享及协同创新，从而为临床科研、临床诊疗、患者服务、医院管理提供更好地支撑和协助成为仁济医院面临的首要问题。“鉴于仁济医院的业务量，传统的x86平台不足以来支撑这么大单体的数据库。所以经过对比和选择，我们选择了IBM LinuxONE服务器。”郭旭升说。

在采用IBM LinuxONE后，仁济医院整合数十台x86服务器，以LinuxONE出色的空间利用率，主动式、智能化的运维模式，及更新升级不会造成业务中断的特性，让仁济医院拥有了更可靠、更安全、运维更加简便的IT系统。

郭旭升补充说，医院并不是绝对大集中或者分布式的，我认为未来医院还是混合式比较好。对于核心的系统，包括HIS、电子病历、移动医疗、LIS等，保证了核心业务的稳定性，才能再保证其他，对于这些核心业务应用以紧耦合为主，集中式单体数据库的可靠性和反应速度更能符合医护人员的要求。

集中式的现在

谈及选择LinuxONE的过程，郭旭升表示，仁济医院要打造的不仅是一个多院区的融合，更是一个核心系统之间的真正融合。因为过去仁济医院院区系统之间的信息缺乏共享性。“患者在就医时涉及到的横向系统非常多，例如HIS、电子病历、检验、放射。那么这个横向的系统之间就要在几秒之间发生联动，这个时候对数据的一致性和准确性的要求就非常高。而传统医院信息化的架构，由于历史的原因是按照基于业务条线建设的，系统和系统之间缺乏天然的关联。这种天然的关联缺失以后，会给医疗行为造成很大的困扰，包括患者的就医体验以及医生的诊疗过程。”

融合也不是一劳永逸的，郭旭升说，融合以后会造成一种新的风险，就是这个服务器平台是不是足够强大。“如果还是传统X86的话，可能一个宕机就导致所有的系统全部宕机了。所以，我们决定还是要选择一个高性能的服务器。经过比较后，我们最终选择了LinuxONE。”

据介绍，一体化信息系统陆续从西院上线、北院上线到最终东院上线，LinuxONE的系统利用率已经从2017年的25%提升到目前的68%，高效的IT系统能够轻松支持每日门诊量从5000到19000人次（峰值）的超三倍提升。患者可以在仁济医院不同院区实现挂号、付费、检查、排队、诊疗的一体化体验和更加个性化的诊疗服务，避免了系统宕机或业务升级影响诊疗体验，有效提升了仁济医院患者就医的总体满意度水平。

多院区融合一体化架构的建立，为仁济医院带来了显著的业务收益。一体化架构让原本分散的子系统实现了统一集中管理，保障了核心医疗数据的一致性、准确性和高效率，同时实现了集成平台数据总线上的同步互操作，最终实现了全院诊疗数据的开放共享和精确协同，对临床辅助决策、医疗AI、大数据分析等新一代应用提供了强大支持。

IBM LinuxONE平台借助其高稳定、高可用和高性能以及定制化、开源化、资源云化、虚拟化建设等方面的优势和特性，推进由分散式耦合模式转向单体数据库紧耦合模式转变，同时保证底层架构平台的稳定、高效支持。"LinuxONE稳定可靠的特质特别契合健康所系生命相托的医疗场景。"郭旭升说。

在软件开发成本方面，LinuxONE为基础的一体化架构大幅降低软件开发成本、接口开发成本和授权费用，同时更低的操作系统费用及Oracle数据库成本均使得后期运维成本进一步节省。此外整合后的一体化架构已建成了一套灾备系统，实现了更快速地灾备切换，为仁济医院节省了“软成本”。

在信息安全方面，传统架构下多台高性能x86服务器和数据库被“整合”为一台大型机和一个单体数据库，使得服务器和数据库的安全边界得到缩减，复杂度降低，加之服务器操作系统迁移至Linux平台，使得安全防护成本较以往下降，安全等级得到提升，从而可以更加有效应对当下医院普遍面临的多种病毒威胁。

郭旭升表示，LinuxONE能够带给仁济医院很大的垂直增长空间，随着医疗大数据、人工智能向前发展，临床对软件的依赖程度越来越高，我们几乎每周都会收到新的需求。“对于这种情况，在原有系统垂直叠加效果会更好，因为这样我们的运维成本会更低，数据一致性会更好。”

分布式还是集中式？

对于分布式还是集中式这个问题，你是否已经有了答案？那就是我们要根据具体的业务应用要求选择不同的IT架构。

IBM Z系统市场部总监Joseph Doria

IBM Z系统市场部总监Joseph Doria表示，当前新技术不断涌现，IBM也在把各种新技术进行更好地集成，以支持客户能够自由地选择架构，我们也可以在不同的环境下真正解决客户的问题。

而对于LinuxONE，Joseph说，IBM对LinuxONE平台进行了大量的投资，它具有很好的可扩展性、高安全性，可提供各种云服务。IBM的业务在全球范围内都有着迅猛发展，我们交付的LinuxONE系统的数目达到了历史最高记录。众多行业都对IBM LinuxONE感兴趣，包括银行、卫生医疗、保险业、旅游以及云服务行业等。

Joseph还透露，IBM最新的一个来自越南的银行业客户通过IBM和ISV，他们使用LinuxONE搭建核心业务平台，充分运用LinuxONE的各种优势不断地进行业务扩展，并为他们在越南的客户提供可靠服务，给客户带来关键性的价值。

另外，为了不断地创新业务，欧洲的一家云服务供应商把这些业务整合在LinuxONE平台上面，把各种数据虚拟化，并且把各种数据隔绝开来进行很好地保护，建立一种复合系统服务它们的客户。

具体到中国市场，高岑表示，每个季度LinuxONE在中国都有非常稳定且持续的增长，LinuxONE已经变成了IBM在服务器平台上一个很强劲的增长点。目前为止，在中国传统的行业客户已经有采购LinuxONE的计划或者已经在采购，新的客户也在不断并重复购买。传统领域和新兴领域都对LinuxONE有非常强的需求。

比如在应用场景方面，在国内有很多横向扩展和纵向扩展的业务场景会考虑到LinuxONE。一些客户在考虑新业务创新或者有云需求的时候，也会考虑怎么样把IBM最强劲的硬件平台和软件平台相结合，并由此构建更完整的业务创新平台。

目前在整个IBM大中华地区的硬件系统用户里，北理工已经通过LinuxONE搭建了更安全、更先进区块链平台。除此之外还有金融行业包括在保险、银行行业都有用户开始采用LinuxONE系统，整合已有的x86平台提升业务处理效率，甚至有些用户使用LinuxONE建设了x86环境下的灾备系统。

在合作伙伴方面，IBM积极拓展行业ISV，并寻找中国的一些战略性合作伙伴，激励他们把应用放在LinuxONE平台上做系统的测试、迁移，IBM会提供相应的扶持计划，包括技术支持、培训、渠道奖励等。高岑表示，只有建设完整的生态系统，我们的客户、合作伙伴才能够一起分享他们成长经历和实践经验，这样才能帮助LinuxONE业务更好地成长

“IBM、客户或者合作伙伴都认为LinuxONE本身在中国市场是正当时的技术，LinuxONE能够真正为用户提供一个更高效运行的环境。跟其他的环境相比，LinuxONE更加稳定、可靠、安全，另外还可以提供一个更好的TCO来帮助客户实现目标。”高岑说，“在未来几年，LinuxONE在大中华地区还会有更强劲的发展，我们会进行整个生态环境的建设并给用户提供更好的支持环境。”