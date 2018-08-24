Hot Chips：富士通展示百亿亿次级ARM超级计算机处理器A64FX

富士通公布了自主研发高性能基于ARM的处理器蓝图，这个名为A64FX的处理器是富士通Post-K超级计算机的“大脑”。

富士通公布了自主研发高性能基于ARM的处理器蓝图，这个名为A64FX的处理器是富士通Post-K超级计算机的“大脑”。

本周二在美国硅谷举行的Hot Chips大会上展出。Post-K是一个1000 petaflops的性能怪兽，将取代日本基于SPARC64的K超级计算机。Post-K将于2021年上线，刚刚完成一轮试验，证明了处理器的性能——至少在某种程度上说。

Post-K有望成为已经公布的、全球最快的超级计算机，届时它完全运转起来的功耗在30到40MW时。目前最快的超级计算机是美国的Summit超级计算机，该机器采用IBM POWER9和Nvidia Volta GV100处理器以及Mellanox网络设备，最大功率为188 petaflops，功耗为8.8MW。

至关重要的是，Post-K将成为一个百亿亿次级的、兼容ARM的超级计算机，这对CPU架构来说是一个重要的里程碑，目前CPU几乎用于每个人的手机、硬盘、智能卡和其他嵌入式电子产品中，并且有着驾驭笔记本电脑和服务器的梦想。

那富士通设计的超级计算机ARM处理器是什么样的？以下是我们在Hot Chips工程大会上从富士通Toshio Yoshida那里了解到的：A64FX拥有88亿个7纳米FinFET晶体管，封装有594个引脚、48个CPU核心和4个管理核心。每个芯片总共有32GB的高带宽内存（HBM2）、16个PCIe 3.0通道和1024GB/s总内存带宽，在性能方面至少达到2.7 teraflops。

52个CPU核心被分为有12个主核心外加1个管理核心的4个集群，每个集群有8GB HBM2，额定值为256GB/s，以及8MB的共享L2缓存。集群和整个芯片之间存在缓存一致性。

这些芯片是通过富士通第二代Tofu网状圆环网络相互连接的，这种互连方式可以通过10个端口将数据移入和移出每个处理器芯片，每个端口有两个通道，每个通道最大速率为28Gbps。

A64FX的缓存层次结构和速度，每个集群有12个计算核心和1个管理核心，4个集群到1个芯片。来源：富士通

CPU核心只支持64位（没有32位模式），采用Armv8.2-A指令集，支持ARM的512位宽SIMD SVE，意味着芯片可以在硬件中处理矢量和矩阵计算，这对于超级计算机和机器学习应用来说是必须的。此外它还支持16位和8位整数数学，以及通常的浮点精度（FP16、32和64），对AI推理代码很有用处。

我们得知，A64FX是一种超标量无序执行的“怪兽”，也是第一款Armv8.2-A设计。完成32位和64位Arm组装编程的人会知道，该架构具有固定宽度指令，通常每个指令一个操作，是经典的RISC思想学派。有趣的是，通过实施SVE，A64FX为四操作数融合乘法加法指令（FMA4）提供了一个指令前缀——这是一个非常有用的操作——多少让我们想起了x86指令前缀。

要执行计算r0 = r3 + r1 * r2，你要使用两个指令，这两个指令在预解码阶段合并为一个，尽管开始是两个指令，但仍在一个步骤中执行。这些是：

每个CPU核心的执行单元可以同时处理2个512位SIMD操作。输入数据打包成512位，并一次性进行处理——就像英特尔在其服务器部件上的AVX512操作一样。因此，你可以输入4个8位值，4个相应的8位系数或权重，它们相乘得到四4个答案，然后添加到32位偏移量，并写入寄存器。

富士通认为，当做8位整数运算时A64FX可以达到21.6 TOPS（万亿或每秒万亿次运算）; 做16位整数运算时可以达到10.8 TOPS；做32位整数运算时可以达到5.4 TOPS；64位时是2.7 TOPS，全部都是执行整数SIMD。据称，A64FX至少比富士通之前的超级计算机处理器——SPARC64 XIfx——在运行高性能计算和人工智能负载时快2.5倍。

相比之下，Nvidia用于服务器的P4和P40加速器时钟频率为22和47 TOPS（8位整数）。

L1缓存有一个组合的收集机制，可以获取数组中的连续元素并将其复制到寄存器中。因此举例来说，你可以使用它将存储器中的8个字节转换为一个64位寄存器，每个字节插入寄存器中自己的字节位置。指令引擎以230GB/s的速度读取每核四路64KB L1数据高速缓存，并以115GB/s的速度写回。L2共享缓存以115G/s的速度提供数据，并以57GB/s的速度接收数据。

A64FX的管道阶段。来源：富士通

每个芯片的功耗使用请款是以每毫秒为单位进行监控和控制的，并且每个核心的速率低至纳秒级。富士通称，A64FX具有大型机级的弹性，所有缓存都有ECC或重复数据删除功能，执行单元内的奇偶校验，如果检测到出错，就会重试指令，Tofu互连链路上的错误恢复以及针对芯片的总共128000个错误检查器。

整个shebang字符串行运行Linux，基于Lustre的分布式文件系统和非易失性存储器用于加速文件输入输出。工具链支持C、C ++和Fortran编译器、MPI、OpenMP、调试器以及其他工具和语言。

你会注意到没有第三方加速器：它是纯粹的ARM，这就是富士通的方式，目的是设计一个运行超级计算机类型应用（模拟、科学实验分析、机器学习和其他数字运算）的芯片，具有比通用CPU更高的每瓦性能。

遗憾的是，Yoshida并不想谈论时钟频率和单个芯片的功耗。该机器距离完成还有几年的时间，所有规格和实施细节尚未确定或者透露。“我们将继续开发ARM处理器，”他这样表示。