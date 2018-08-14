双态IT架构驱动企业数字化转型

如今，数字化增长速度远超企业、个人的想象力。IDC报告指出，到2020年，50%的中国2000强制造业企业，将会依靠数字化平台来增加他们对生态系统和体验的投资，并支持其总收入的30%。从全球来看，去年67%的全球TOP1000企业已经将数字化转型作为公司战略的核心。

如今，数字化增长速度远超企业、个人的想象力。IDC报告指出，到2020年，50%的中国2000强制造业企业，将会依靠数字化平台来增加他们对生态系统和体验的投资，并支持其总收入的30%。从全球来看，去年67%的全球TOP1000企业已经将数字化转型作为公司战略的核心。

埃森哲分析报告也指出，从2000年开始到现在，在全球500强企业中有50%的消失企业是因为它们没有抓住数字化转型的机遇。IDC的分析报告也指出，未来如果不重视数字化转型，五百强企业中三分之一的企业将慢慢出局。

在企业数字化转型的道路上，IT基础设施是必不可少的重要支撑。近几年来，随着企业数字化转型进程的推进，IT基础设施正在发生重要变革，而混合云、网络虚拟化、分布式存储等等成为这轮变革的关键词。

联想数据中心集团技术总监单奖定认为企业数字化转型需要企业将稳定、安全、高性能的IT架构和敏捷、灵活、差异化、数字化的IT架构相结合。既要满足企业核心业务对于高可用的IT系统的需求，又要满足高速增长的、边缘的基于互联网交互的敏态业务的要求。因此联想数据中心集团提出“双态IT”概念。

单奖定介绍说，在解决敏态、稳态IT同时落地的需求，联想不仅提供支持双态IT的混合云架构，还能帮助企业实现数据的价值。今天数据的增长给企业带来了前所未有的挑战和机遇，构建面向海量数据的管理与分析能力、实现数据的价值体现正逐渐成为提高企业竞争能力的核心要素之一。基于联想自己的数据和经验孵化而成大数据产品LEAP（联想企业级分析平台）。联想LEAP平台不仅提供多样的数据采集能力,同时还具备海量数据存储能力和多种高性能计算引擎。目前，联想为全球100个国家业务提供大数据分析。而这些数据需要放在一个真正的计算平台上去，这就联想现在非常自豪的HPC大数据能力。

对于未来混合云IT架构趋势，单奖定认为，今天能看到的是计算往两端发展，数据中心越来越庞大，同时一部分计算向边缘转移，所以现在是一个小计算、一个大计算的同时存在。小计算就是边缘计算，边缘计算需要在数据产生地有相当强的处理能力，只是把必需的数据才传到数据中心去，而数据中心就是“大的计算”。未来，针对边缘计算，需要英特尔和合作伙伴一起提供针对规模相对小一点的计算环境的解决方案，这样与需要大规模集群式的、混合云的数据中心相结合，来实现小计算和大计算共同发展。

以数据驱动的新工业革命时代已经到来，面向未来的新思潮、新思想、新思考正在不断产生，每一个企业、机构都感受到了转型和创新的迫切性。在这种情况下，我们需要开放思想，跨界思维，踊跃构建新的IT平台，积极布局新的商业模式。

2018年8月17日，由英特尔主办的《英特尔数字化创新行业峰会》将在北京金隅喜来登酒店举行。此次会议邀请100多位领导、行业专家、大型企业客户，以及40位媒体参与活动。来自英特尔的嘉宾、Forrester分析师、京东云总裁申元庆、知名学者、商业思想家吴伯凡等进行了主题分享。

英特尔数字化创新行业峰会是数字化转型的创新会议。大会将邀请英特尔相关嘉宾分享英特尔对于数字化转型与创新的最新洞察，深层次阐释英特尔最新产品及技术的诸多应用，同时来自中国互联网领域的标杆企业，和大中型企业代表用户一起，共同分享他们的技术和商业创新实践。