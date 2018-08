从资源到应用 青云QingCloud帮助企业应对多云管理挑战

青云QingCloud提供了从资源到应用的多元管理方案。不管是统一多云管理平台,还是OpenPitrix应用管理平台,青云QingCloud为企业构建多云战略提供了有力的支撑,帮助企业打造一个资源和应用统一交付的多云平台。

至顶网服务器频道 08月06日 新闻消息(文/李祥敬):随着云计算的深入发展,企业上云进入到一个全新的阶段,多云架构得到了越来越多企业的青睐。多云架构下的异构资源和应用能否被统一管理,成为企业比较关心的问题。2018年7月27日,在Cloud Insight Conference云计算峰会上,青云QingCloud宣布了全新升级的iFCloud统一云管平台以及OpenPitrix应用管理平台。

今年1月,知名云服务商RightScale公布的一份年度云状况调查报告中显示,采用多云的企业占受访者的81%,充分说明多云是未来企业上云的一大趋势。多云的好处很多,比如防止被单个云服务商所绑定,跨多个云服务商对冲风险。同时,使用多云环境还可以有效地降低成本和各取所长、优化组合。

当然,多云带来诸多优点的同时,也带来一定的挑战——增加了管理和运维的复杂性。在采用单云架构时,企业可以使用云服务商提供的成熟管理工具或者管理界面。在多云环境下,企业需要有一个统一的界面管理多个不同的云环境。

青云QingCloud眼中的多云管理平台

2017年,青云QingCloud在QingCloud Insight云计算峰会上推出统一多云管理平台。青云QingCloud资深产品经理赵海鹏告诉记者,青云QingCloud的云管平台一开始就是面向多云管理的。在多云时代,云管平台主要是为了解决异构云统一管理、云平台治理、公私混合云管理等问题。

“一个合格的云管平台必须具备的功能:多云接入的能力、服务目录管理功能、自动化部署能力、云平台双向治理、监控告警、审批流程。除此之外,云管平台涵盖的功能非常广泛,比如租户管理、角色权限自定义、组织架构管理、业务系统抽象、资产管理(解决云中资产的配置情况),加上计量计费、云平台容量分析、统计报表、安全性操作审计、服务目录编排、跨云迁移能力、大屏展示等传统数据中心的需要,甚至还有应用开发层,比如DevOps、容器平台管理等。”赵海鹏说。

不过,现在市场上云管平台很难满足用户所有的需求。赵海鹏表示,由于缺少标准,大家对于云管普遍存在误区。主要有四大误区:云管平台可以替代云平台;云管平台只是某个领域的工具;云管平台应该独立完成所有功能;云管平台只能定制,无法产品化。

之所以会出现这些认识误区,主要是人们不理解云管平台的本质。云管平台与传统IT管理比较,需要我们注意以下几点:

第一,管理内容相同。传统IT管理是服务器、高可用架构等;使用云管平台后,也是管理这些内容,只不过把计算、存储、网络等变成了资源池,高可用变成很多云平台通用的配置,但管理的内容是相同的。

第二,云管平台采用新的形式。大部分云平台是开放的、API化的、软件定义的,给上层提供了对接的可能。

第三,云管平台管理效率大幅提高。由于软件定义,自动化水平非常高,管理效率大幅提高。

第四,管理入口统一。在传统IT管理中,服务器有服务器管理平台,CMDB有CMDB的管理平台,管理入口不统一;云平台的管理入口是统一的。因此对云管平台来说,它具备管理入口统一能力。

“云计算管理跟传统IT管理本质没有区别。其中反映出管理者和使用者的需求是一致的,由于技术的革新,带来新的方式和新的可能,但也必须在云计算技术所允许的方式和范围内。”赵海鹏说。

那么一款企业需要的、合格的云管平台应该具备哪些能力呢?赵海鹏表示,第一,超强的多云治理。这也是现在很多云管平台欠缺的一点。既需要解决存量资源纳管,也需要解决从云平台到云管平台反向治理。云管平台不可能替代云平台,即用户在云平台中的操作,云管平台可以感知并且呈现即可。

第二,帮助规范企业管理流程。企业最终通过云管平台服务其用户,因此云管平台需要帮助企业规范数据中心管理流程。通过灵活的自定义审批,可以建立数据中心的管理规范。

第三,服务目录自动化部署。企业需要云管平台提供统一服务目录定义和自动化部署能力,解决异构云平台上的交付标准,适应多云环境。

第四,云资产管理。云管平台不会做传统CMDB那种细致的管理,但它能借助云治理的能力和自动化部署的能力,实现云平台内部资产CMDB的自动更新,实时保持与底层云平台的同步,青云QingCloud称之为云资产管理,通过云管平台实现企业的云CMDB。

第五,具备强大的整合能力。多云管理平台是一个开放的架构,它必须具有整合其他工具的能力。例如青云QingCloud统一多云管理平台采用微服务架构,内部模块的耦合非常低;标准管理服务封装API接口,可以整合企业其他的工具,如企业内部OA、CMDB、告警平台等,都可以呈现在统一的云管平台中。

第六,平衡和选择。云管平台应该避免与某一个云平台重度整合,把云管平台必备的功能做好。通过在云平台上层提供标准封装,其他功能则通过强大的整合能力整合,最后统一呈现给用户一个统一的门户。

“我认为这是企业需要的云管平台应该具备的素质,这也是青云QingCloud统一多云管理平台所具备的能力。”赵海鹏说。

目前,青云QingCloud推出的iFCloud统一多云管理平台已经在金融、证券、电力等行业落地,比如某银行通过部署IFCloud统一多云管理平台,实现了异构虚拟化平台的统一管理,加上云资产的联动,管理效率提高了215%,资产配置准确率提高了46%。

赵海鹏表示,IFCloud统一多云管理平台给用户带来的核心价值包括三点:

第一,在组织内部提供标准流程的梳理,让企业在传统数据中心管理中有据可依,并且是可操作的。

第二,多云纳管,屏蔽底层多云环境;通过服务目录的定义和上层管理功能,让用户感觉不到底层异构云环境。

第三,建设多云管理工具生态。通过标准接口的封装,不与任何一家底层云平台重度依赖,具备足够的整合能力。

云时代的应用管理平台——OpenPitrix应“云”而生

如果说云管平台是多云时代的资源管理之道,那么对一个企业来讲,如果应用程序贴近其需求,他们便可以把更多的精力放在核心业务层。在一个企业内部可能有多种类型的应用,如传统单体应用、分布式应用、基于微服务应用或者基于Serverless的应用。企业需要一个统一的应用管理平台,将多种类型的应用统一管理起来。

“市场需要在一个能够在多云环境下打包部署和管理多种类型应用的平台,既可以做到在单机环境下的简单操作,同时拥有云上的弹性、可扩展性和易于维护性,方便企业做定制化使用。OpenPitrix便诞生了。”青云QingCloud应用平台顾问研发工程师迟连义说。

OpenPitrix这个产品名称包含了很多内容,其中P和I分别取自PaaS和IaaS的首字母,意为管理多个不同的IaaS资源上的PaaS应用的平台。同时,PI组合起来读音是π,圆周率,无限不循环小数,有一种无穷无尽的含义。后缀trix取自matrix矩阵,黑客帝国这个单词,组合起的Pitrix,意为可以管理无穷无尽应用的平台。最前面加了一个Open,既说明这个项目以完全开源的方式进行,同时也表达青云QingCloud一种开放的心态。

另外需要指出的是,虽然OpenPitrix是一个全新的产品,但是它的前身是青云QingCloud的明星产品——AppCenter,一个完整高效的应用交付与运营平台。对于其上的开发者,AppCenter会提供便捷的应用管理、应用编排、日志、工单、财务报表等一系列的服务与能力。对于最终用户而言,他们可以在AppCenter应用市场上便捷地找到自己所需要的应用,一键部署使用。

2015年5月发布AppCenter第一个正式版本;2017年3月正式发布AppCenter 2.0,旨在让开发者以极低的学习成本,快速地将一个应用云化到青云QingCloud平台上。AppCenter会为运行在其上的应用提供服务感知、弹性伸缩以及配置变更等一系列云计算基础特性。AppCenter发布以来,陆陆续续上线了100多个不同企业开发者所开发的应用,其中涉及人工智能、大数据、容器、物联网及区块链等多个领域。

迟连义表示,AppCenter平台只兼容青云的IaaS,很多私有云客户也有AppCenter的需求。还有一些客户希望针对AppCenter特有的云环境做定制化开发。针对以上需求,由AppCenter原班人马倾力打造了OpenPitrix。OpenPitrix是一个集多云、应用管理与开源一体的项目。OpenPitrix的口号是“Run any application at any scale on any infrastructure”,通过OpenPitrix平台可以将任何类型的应用,以任意规模,部署在任何类型的基础设施上。

OpenPitrix主要拥有六大特性与功能:

第一,多云平台的支持。这个云平台可以是AWS、Kubernetes、QingCloud、OpenStack等;既可以是公有云,也可以是私有云。OpenPitrix会针对于每个云平台服务商提供相应的ProviderPlugin来管理应用程序。

第二,多应用类型的支持。不管是传统的单体应用、典型的三方架构应用、分布式应用,OpenPitrix都可以管理,还可以支持微服务应用、SaaS应用或者Serverless应用等。

第三,多打包类型的支持。开发者需要在OpenPitrix平台上开发应用,应用配置包的规范可以沿用AppCenter成熟的开发规范,也可以用Kubernetes原生的YAML规范,也可以用Kubernetes平台上的包管理器Helm Chart规范。

第四,高度可扩展和可插拔。无论未来出现何种新云平台,或者新应用类型、新打包规范,OpenPitrix都可以通过添加相应插件的方式对其进行支持。

第五,应用全生命周期管理。OpenPitrix会对每一个应用版本划分成多个不同的生命周期,比如开发中、已上线、已下线、删除等。开发好的应用可以发布,最终用户可以在应用中心上安装部署这个应用,同时他可以维护这个应用后续升级、扩容、更新等生命周期的操作。

第六,商业运营支持。开发者可以在OpenPitrix平台上便捷地开发应用,开发好的应用可以上传到专有市场或者公有市场售卖,平台会为其提供计量计费、统计报表等一系列的功能。开发好应用,最终用户可以在自有平台上进行购买和部署。任何基于OpenPitrix所开发的应用,可以在任何OpenPitrix应用管理平台上进行售卖。

迟连义表示,在架构设计上,OpenPitrix采用业内领先的微服务架构方式。微服务架构方式有很多优点,降低整体复杂性,每个子服务可以进行独立开发、部署、升级、测试等,它还可以无限扩展。微服务架构还有一个好处,它可以很方便地容器化,利用Kubernetes平台提供的微服务治理功能,比如监控、灰度发布、负载均衡等。“OpenPitrix架构最大的特点是最大限度解耦了应用和应用运行时的云环境。”

如上所述,OpenPitrix的应用场景非常广泛,采用多云或者混合云战略的企业可以将其作为一站式多云应用管理平台;具有多云IaaS资源管理功能的云管平台整合OpenPitrix,从而作为资源+应用的统一管理平台;容器类应用管理平台,将容器类应用部署在像Kubernetes的集群中,还可以提供后续应用生命周期管理;行业云或者专有云的定制应用中心。企业可以基于OpenPitrix做定制化的开发,打造自身的AppCenter。

OpenPitrix采用开源方式,托管在GitHub上面,里面包括所有的设计、讨论及代码。OpenPitrix已经上线官网(openpitrix.io),上面会有OpenPitrix的文档,以及OpenPitrix介绍的博客和用例。“我们希望通过开源吸引更多的优秀开发者加入我们,共同构建多云应用平台管理生态。我们目标是将OpenPitrix打造成为多云环境下应用程序管理系统的全方位解决方案。”迟连义说,“对于企业来说,通过青云QingCloud统一多云管理平台,可以跟OpenPitrix产品整合,形成应用和资源统一交付的平台。”

结语

当今时代,云计算很大程度上屏蔽了底层硬件基础设施和中间件层的复杂性,大幅降低企业IT运维投入。而云计算凭借弹性、可扩展性和易维护性,逐渐被绝大多数企业采用。多云战略成为了企业云战略的下一个热点。

为了让企业应对多云挑战,青云QingCloud提供了从资源到应用的多元管理方案。不管是统一多云管理平台,还是OpenPitrix应用管理平台,青云QingCloud为企业构建多云战略提供了有力的支撑,帮助企业打造一个资源和应用统一交付的多云平台。

