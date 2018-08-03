ARM欲以6亿美元收购数据分析公司Treasure Data

据称英国芯片制造商ARM将以6亿美元的价格收购一家名为Treasure Data的美国数据分析公司。

据称英国芯片制造商ARM将以6亿美元的价格收购一家名为Treasure Data的美国数据分析公司。

彭博社引用匿名消息来源报道称，该交易旨在让ARM扩展到所谓的“物联网”领域，这一概念是指连接日常用品和各种传感器，以收集更多数据并基于这些设备生成各种见解。

物联网对企业来说很有吸引力，因为企业可以通过监控工厂车间的机器健康状况和防止停机来提高运营效率。对于消费者而言，此类数据可用于提供更好且更个性化的服务。

ARM是英国最大的科技公司之一，主要为智能手机、PC、智能手表和智能汽车等设备设计CPU、片上系统基础设施和其他软件，以及提供许可。ARM于2016年被日本软银集团公司以314亿美元收购。

总部位于美国加利福尼亚州山景城的Treasure Data是一家数据分析服务提供商，其产品可以分析数据并用于营销或处理来自新产品发布的大量数据，据其网站显示，Treasure Data的产品可用于汽车、娱乐、物联网和零售行业。

Treasure Data在2016年11月的最新一轮融资中筹集了2500万美元，总资金达到5410万美元。据彭博社称，Treasure Data还得到了风险投资公司SBI Holdings（以前是SofTBank的子公司）的支持。

此次收购不是ARM第一次进入物联网领域。事实上就在上个月，ARM刚刚收购了一家名为Stream Technologies的公司，后者销售的软件旨在优化物联网设备之间的通信方式。当时ARM表示，计划将Stream的技术与ARM Mbed物联网设备管理平台进行集成，后者是一系列旨在简化大规模物联网部署运营的云服务。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，此次收购对于ARM来说恰逢其时，因为物联网等下一代应用实例（例如物联网需要跨整个堆栈进行创新）才能被成功管理。

Mueller说：“像ARM这样的大型企业需要在堆栈中寻找成功的创新者，看看哪些可能适合自己的产品。Treasure Data可能是让ARM在这些新用例中发挥作用的完美目标。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead回应了这些观点，称这次收购有效地弥补了ARM的物联网堆栈。

“ARM正在涉足物联网领域，因为它拥有大部分底层芯片，具有潜在的安全优势，”他说。

据彭博社报道，SoftBank对投资新兴技术（如人工智能、无人驾驶汽车、物联网、机器人和乘车共享）的巨大需求促成了这次收购。去年，这家日本公司通过1000亿美元的Vision Fund向很多科技公司投资约340亿美元，其他一些备受瞩目的投资还包括在Slack Technologies的2.5亿美元融资中领投，并收购优步科技公司15％的股份。