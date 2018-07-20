逆袭？IBM连续第三个季度实现收入增长

这家技术巨头之前遭遇了连续22个季度下滑，第二季度收入同比增长4％。IBM公布了一些成本，例如股票报酬为每股3.08美元，收入为200亿美元，超过华尔街预期的每股3.04美元，收入198.5亿美元。

有迹象表明，在连续第三个季度保持收入增长之后，IBM可能最终迎来业务的转机。

这家技术巨头之前遭遇了连续22个季度下滑，第二季度收入同比增长4％。IBM公布了一些成本，例如股票报酬为每股3.08美元，收入为200亿美元，超过华尔街预期的每股3.04美元，收入198.5亿美元。

投资者一度对IBM的前景表现出极大的热情，IBM股价在盘后交易中上涨超过3％。

另一个积极的迹象是，IBM有超过一半的收入来自所谓的战略支柱，包括社交、移动、分析和云等领域。这些细分市场的总收入为101亿美元。同比增长15％，环比增长26％。在第一季度，这些细分市场的收入占IBM总收入的47％。

Pund-IT分析师Charles King表示：“IBM连续第三个季度取得了令人满意的积极成果，在盘后交易中股价有所提升。IBM做到了这一点，特别是在经历了几个不尽如人意的季度之后，IBM的表现超出了此前分析师令人沮丧的盈利预期，实现了显着的增长和进展。”

其中一个令人惊喜的是IBM Systems业务部门（涵盖了IBM销售的大部分硬件），据Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead称，客户对IBM最新的IBM Z z14大型机和POWER9系统需求强劲，该部门预计收入21.8亿美元。

Moorhead说：“硬件业务给IBM第二季度财报提供了坚实的基础。IBM Systems部门坚持不懈，推动Power Systems、存储和Z大型机增长了25％。”

在财报电话会议上，IBM首席财务官James Kavanaugh也特别强调了大型机业务的表现，称其是“你能看到的最持久的平台”。

另一位业内专家也表示大型机是IBM未来一段时间内可以依赖的一块基石。销售大型机软件的Compuware公司CEO Chris O'Malley表示，对于很多继续把大型机作为关键任务计算工作负载最重要平台的大型组织而言，这个令人尊敬的平台仍然是至关重要的。

“Compuware见证了这一复苏的趋势，我们看到新许可预订增长，以及客户对我们最近的收购和合作伙伴关系的认可，”O'Malley说。

除了硬件外，IBM最重要的云部门也表现良好，收入同比增长23％至47亿美元，以服务形式提供的云业务，年收入运营率达到111亿美元，同比增长26％。

“我们在这一季度实现了强劲的收入和利润增长，突显了IBM在IT行业新兴高价值领域的进步和发展势头，”IBM首席执行官Ginni Rometty在一份声明中这样表示。

Rometty的乐观态度也许是合乎情理的，但IBM仍有改进的空间，Pund-IT分析师King指出，IBM最大的业务收入——技术服务和云平台收入在本季度表现持平，为86.2亿美元；IBM认知计算部门（包括Watson产品）表现令人失望，收入下降了1％。

尽管如此King表示，对于IBM来说这个季度总体来说结果是非常积极的。

King说：“打破了分析师悲观的预期总是很好的，同时IBM业绩表现中更重要的一点是，越来越多的证据表明Ginni Rometty一直在寻求IBM‘战略支柱’领域之间的投资协同效应。这部分收入达到总收入的进一步，这一目标令人满意，但更重要的是，这些板块之间如何维持和提升其传统业务。这对IBM及其股东来说是个好消息。”