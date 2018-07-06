IBM拿下为期五年采购合约，将为澳大利亚政府提供全面服务

IBM与澳大利亚联邦政府签署了一份价值十亿澳元的五年期政府整体采购协议。

政府希望节约成本，蓝色巨人则努力推动量子区块链创新革命。

IBM与澳大利亚联邦政府签署了一份价值十亿澳元的五年期政府整体采购协议。

蓝色巨人将此视为一场重要胜利，因为协议拥有五年生效期，期间一切尚未与IBM开展合作的澳大利亚政府机构都将能够无需签订新合约而直接从其手中购买产品。

澳大利亚政府同样非常看好这次合作，宣称“将在未来五年内节约大笔资金”。

在此次交易当中，澳大利亚数字化转型局也将与IBM合作开展一项联合创新计划，其中囊括目前最为流行的各大技术方向——量子计算、区块链以及人工智能等等——旨在考量如何利用这些新兴成果帮助澳大利亚政府“到2025年成为全球数字化水平最高的政府用户三甲”。

我们向IBM公司询问这十亿美元在具体数额方面，究竟高于还是低于澳大利亚政府原本规划的未来五年期IBM相关技术采购支出。蓝色巨人并没有正面回答，只是大谈创新结果。另外根据得到的消息，这笔交易共涵盖四个机构——人类服务部、内政部、国防部以及澳大利亚税务局。这些机构一直与IBM公司保持着长期且深入的合作。随着政府提出一系列成本节约要求，各机构可能会在未来五年内减少开支。这意味着在此次交易的约束下，其它政府机构从IBM手中额外购置的产品可能将少之又少。

而且事实上，在澳大利亚政府先后完成人口普查以及低调的项目成本估算之后，IBM在政府内部受到严重抨击——当然，客户的使用方法也是导致成本高企的因素之一。虽然继续推进的商业交易以及对创新议题的讨论证明IBM公司并没有被驱赶出局，但随着各大主要供应商与澳大利亚政府方面的积极接触，很明显IBM已经不再是惟一的技术供应商选项。目前，微软与AWS已经在澳大利亚首都堪培拉建立起有声有色的云业务体系。

在将大部分服务能力转向低工资国家的同时，IBM公司还必须就澳大利亚数据中心关闭以及澳大利亚政府对保留国内工作岗位的高度强调等问题开展谈判。

另一件需要考虑的重点在于，澳元与美元之间的汇率最近一直在下跌，而且很可能继续保持下跌。目前，IBM公司带回家的每1块澳元在美国本土只价值74美分。

尽管存在上述难题，但总值十亿澳元的订单尚未正式出炉，IBM方面很明显应当积极利用这笔交易加深机构人员对其产品的依赖性，同时在其它相关部门中建立起新的产品输送通道。蓝色巨人甚至有机会借此向澳大利亚政府兜售其云与人工智能等解决方案。