数以千计的运营商边缘机房，该召唤什么样的服务器“入坑”？

在6月28日的MWCS现场，中国移动与中国电信、中国联通、英特尔、华为、浪潮、Mellanox、云达科技等公司共同发布了《OTII定制服务器参考设计和行动计划书》，并正式宣布推出首款OTII服务器原型设计方案。

图一、谷歌在互联网上公开展示的数据中心实景图

看到这幅图，即使不瞧图注，你可能也会猜到这是谷歌公布的自家数据中心实景照，类似的美图几年前就曾风靡于网络，不少人都感叹这样的数据中心已经超脱了技术的范畴，更像是精美的“艺术品”。其实很多大型IT和互联网公司都具备类似的、条件较好的数据中心，它们在规模、环境、设计等方面都是各有所长。

图二、条件与数据中心截然不同的边缘机房环境

不过大部分的数据中心，可不一定有这样的条件，尤其是数以千计的电信运营商的边缘机房，条件和环境可以形容为“有限”，甚至“恶劣”，在很多方面无法满足那些住惯了“五星级酒店”甚至是“豪华套房”的常规通用服务器的部署及运行要求，例如：

· 机架空间受限。传输及接入机房机架多为600mm深，少部分达到800mm，远小于数据中心1200mm的机架深度，常规通用服务器无法部署；

· 环境温度稳定性不佳。由于边缘机房的制冷系统的稳定性无法得到有效保证，在制冷系统故障时，机房温度可能会达到45℃以上，因此服务器需要具备电信设备的温度适应能力；

· 机房承重受限。众多边缘机房普遍低于数据中心承重标准，对服务器的部署密度造成影响。

此外，在服务器的技术需求方面，包括性能需求、时钟与同步精度要求、异构计算要求等，以及运维管理需求等在边缘机房也面临诸多新需求与挑战。

而随着电信运营商网络转型与重构的快速推进，打造一个适应网络转型、满足未来电信应用需求，特别是5G时代应用需求的服务器硬件平台就尤为格外重要，而且这个平台也一定要兼顾到上述边缘机房带来的所有挑战。

图三、OTII定制服务器参考设计和行动计划书联合发布现场

为此，在6月28日的MWCS现场，中国移动与中国电信、中国联通、英特尔、华为、浪潮、Mellanox、云达科技等公司共同发布了《OTII定制服务器参考设计和行动计划书》，并正式宣布推出首款OTII服务器原型设计方案。

OTII项目结合运营商业务需求和眼下的挑战，联合行业合作伙伴进行了一系列前期调研分析，并在英特尔提供的主板参考设计等支持下确定了初步的技术方案。技术方案在配置规格及关键组件，物理形态、供电及环境适应性，BIOS、BMC及硬件管理三方面进行了面向电信应用的深度定制服务器设计。

图四、搭配英特尔至强D处理器的OTII边缘服务器原型机

现已推出的OTII定制服务器参考设计原型机总体上反映了OTII在配置规格、硬件设计和管理维护等方面的技术要求：470mm (D) x 434mm (W) x 87mm (H)的机箱尺寸，更适应边缘机房的空间、供电条件，并能满足高达45摄氏度的恶劣边缘环境要求。在配置方面也具备较强的可扩展性，以单路设计为例，原型机可配备英特尔至强或至强D处理器，可支持最多集成18个内核的处理器，可配512GB内存，具备8个2.5英寸存储盘位，并预留3个PCIe插槽，来满足在扩展方面的需求。

该原型机目前已经初步具备运行能力，后续将在此基础上，进一步完善和验证软硬件兼容能力、硬件管理能力等，并将结合实际的5G、MEC、O-RAN等业务测试，进一步明确后续的配置规格和部件选型要求。

当前，国内三大电信运营商在5G、MEC和NFV等应用已经在开展试点，取得了不少成果与进步，当然，也需要在更多问题和环节上进行攻关突破。为此，OTII项目联合产业界制定了未来行动计划，预计到2020年实现OTII服务器规模应用，以支撑5G业务的发展。