HPE发布混合云管理服务GreenLake

HPE正在进入混合云管理领域，今天推出了一系列名为HPE GreenLake Hybrid Cloud的专业服务。

HPE正在进入混合云管理领域，今天推出了一系列名为HPE GreenLake Hybrid Cloud的专业服务。

HPE表示，这些服务旨在帮助客户管理和优化公有云和本地云环境中托管的工作负载。

HPE GreenLake Hybrid Cloud支持AWS、微软Azure和本地Azure Stack，提供自动化云操作以实现性能优化、成本控制、合规性和安全性。通过实现这些功能的自动化，企业可以为每个工作负载提供最佳资源，从而更多地关注创新。

HPE专业服务业务部门Pointnext提供的这个系列产品是基于HPE去年收购Cloud Technology Partners和RedPixie所获得的技术。

HPE表示，HPE GreenLake Hybrid Cloud将以自动化云运营的模式进行计费，为客户在混合IT环境中的操作提供全方位的管理。该产品也适用于非HPE客户，HPE为内部部署环境提供Proliant服务器，并按照付费即用的方式对客户进行计费。

这款产品的推出很及时。有研究表明，企业对混合云这种模式表现出浓厚的兴趣。HPE引用IDC的预测数据称，到2020年传统数据中心仅占企业基础设施支出的50％，低于2017年的62％。

混合云模式为企业提供更具可扩展性的环境，因此预计多个云、复杂的云将成为许多行业的常态。这也是为什么HPE提供了这样一种方法来降低管理复杂性。

“企业需要一种快速和简单的方式来优化公有云和本地云，以便在常见的运营模式下支持应用和数据，”HPE高级副总裁、Pointnext总经理Ana Pinczuk在声明中这样表示。

HPE GreenLake Hybrid Cloud的竞争对手包括Turbonomic、DivvyCloud、ParkMyCloud、和App Direct，同时AWS也有他们自己的Trusted Advisor服务。不过，HPE的产品是一个非常全面的替代性产品，因为它涵盖了多种云类型并将其转换为单一服务。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“运营混合云的过程中存在很多合规性、成本和运营效率方面的复杂性。对于像HPE这样很好地理解现有企业负载的厂商来说是个很好的机会，可以使用这种理解并提供产品和服务，这些产品和服务在管理下一代应用方面可以发挥重要作用。”

HPE GreenLake Hybrid Cloud在这方面提供了三项基本功能，包括通过通用界面管理私有云和公有云资产；成本控制，以便企业可以保持在预算范围内；持续的合规性控制。

Moor Insights＆Strategies创始人兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“HPE GreenLake Hybrid Cloud平台成了一个热门话题，因为对于那些寻求多云解决方案的企业来说是一个很好的方法。从概念上来说，客户可以使用这种模式，在私有云和众多公有云供应商之间来回切换。”

HPE尚未透露这项新服务何时全面上市。