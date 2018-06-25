富士通为后K时代下的百亿亿次计算处理器开展现实试验

这套后K百亿亿系统项目由富士通与日本研究机构RIKEN共同启动。该项目此前曾经成功开发出K超级计算机——拥有70万5千个Sparc64 V111fx核心，运算能力为10.5千万亿次。K项目始于2006年，该系统于2012年正式交付。

其原型设计预计将于2021年左右交付。

富士通公司已经开始对其后K时代下的百亿亿次超级计算机原型CPU进行现场试验。

这套后K百亿亿系统项目由富士通与日本研究机构RIKEN共同启动。该项目此前曾经成功开发出K超级计算机——拥有70万5千个Sparc64 V111fx核心，运算能力为10.5千万亿次。K项目始于2006年，该系统于2012年正式交付。

富士通与RIKEN双方期待于2021年左右交付目前这套正在开发的系统方案。

这款后K CPU将以Arm8A-SVE（可扩展矢量扩展）512位CPU架构作为基础。富士通与ARM公司开展合作，向其中添加了半精度运算指令、增强了堆栈内存带宽，同时提升了双精度运算性能。

这款CPU的初始运算已经通过验证。富士通方面发布了一系列后K系统的详细信息，表示其计算节点将拥有48个计算核心加上2个辅助计核心。而IO核心将拥有48个IO核心外加2个辅助核心。

10,000.互连方案将采用Tofu 6D Mesh/Torus。这套系统结构将在每个机架内部署384个节点，每节点1个CPU。我们还不清楚其总体节点数量，但预计这一数字应该会超过1万。

存储将通过FEFS（基于Lustre）全局文件系统实现访问。

其功率预算设定在30到40兆瓦之间。

RIKEN、富士通与ARM正在积极开发Arm8生态系统。能够在K系统上运行的软件，应该可以在重新编译后在新系统中顺利起效。在本届将于6月24日至28日在法兰克福召开的ISC 2018大会上，观众们将能够一睹后K处理器的真容。

截至目前，全球范围内的百亿亿次系统项目共有五个：美国有三个; 中国有天河三号; 再加上日本的后K系统。欧盟方面曾表示其希望构建一套百亿亿次系统，但迄今还没有与包括Atos在内的任何供应商签订协议。

美国的三套系统可能分别为克雷与英特尔合作以x86 CPU为基础提供的方案; IBM以POWER架构为基础提供的方案; 外加HPE以AMD或者ARM为基础的系统方案。三者的具体交付时间预计在2021年到2023年之间。天河三号则将于2020年正式上线。