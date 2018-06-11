IBM帮助美国拥有全球最强大的超级计算机Summit

美国橡树岭国家实验室科学武器库中最新的一台仪器，是一台巨型液体冷却超级计算机，超过八分之一英亩被誉为世界上最快的。这台名为Summit的系统由IBM打造，耗资2亿美元，将支持从医学到天体物理等多个领域的研究项目。

美国橡树岭国家实验室科学武器库中最新的一台仪器，是一台巨型液体冷却超级计算机，超过八分之一英亩被誉为世界上最快的。

这台名为Summit的系统由IBM打造，耗资2亿美元，将支持从医学到天体物理等多个领域的研究项目。

Summit将为美国橡树岭国家实验室的科学家们提供200 petaflops的处理能力。该系统可以保持这样高速的同时，基于超级计算项目常用的64位浮点预算来处理大型数学值。据报道，对于简单的操作来说它的性能表现甚至会更高。

所有这些计算能力都是来自于构成Summit主干的4608台互联服务器。每个节点配备有IBM提供的2个22核心CPU和6个Nvidia的Tesla V100图形卡。另外该系统该选用了Nvidia的芯片，因为这些芯片针对运行人工智能模型进行了优化。

Summit被视为第一台基于AI打造的超级计算机。美国橡树岭国家实验室计划将人工智能用于未来一系列项目中，包括一个旨在更好了解遗传因素如何影响医疗条件的项目。

以这样性能水平开展研究所需的支持基础设施几乎与Summit的核心规格一样令人印象深刻。根据该实验室的说法，管道网络每分钟要在系统中循环4000加仑的水，以保持服务器内部冷却。众多节点也是通过不少于185英里的光缆连接的。

该实验室预计Summit将在明年初全面投入使用，该系统将为实验室提供是现有Titan超级计算机8倍的处理能力，以及比迄今为止世界最高速度高出60％的处理能力。

不过虽然自身令人印象深刻，但Summit也是计算未来更广阔愿景的一部分。美国政府正在寻求构建性能超过1 exaflop的机器，目标是最迟在2023年推出。