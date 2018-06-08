微软在苏格兰海岸部署水下数据中心

微软近日透露，作为代号Project Natick的实验计划的一部分，微软已经在苏格兰水域部署、或者更准确地说是沉浸了一个独立的数据中心。

微软近日透露，作为代号Project Natick的实验计划的一部分，微软已经在苏格兰水域部署、或者更准确地说是沉浸了一个独立的数据中心。

这个40英尺长如胶囊般的数据中心拥有864台服务器和27.6PB的存储空间。据微软称，数据中心内的硬件由专门的散热器冷却，这些散热器使用最初为潜艇开发的技术，从外部泵入冷海水。

微软将利用这个胶囊来评估在海底运营数据中心的经济可行性。理论上说，利用海底的低水温可以降低计算设备的冷却成本，而这部分成本这是传统陆地设施的最大开支之一。此外这种方法也可以减轻过程中电网的负担。

对用户来说，潜在的好处是可以更快地访问在线服务。将水下数据中心置于沿海地区附近，将有助于减少居住在海岸线120英里以内、全球一半以上人口的等待时间。

当然，实现这一愿景说起来容易但做起来难。部署一批这样的海底胶囊将是非常复杂的任务，至少从目前微软部署实施所需的工作量判断是这样的。

把这个数据中心沉入海底的旅程，是从法国一家组装工厂开始的。微软工程师在完成测试将其关闭，并利用一辆18轮卡车把它运往苏格兰。从那里，一艘装有起重机的驳船将其拖到海面进行部署。

微软在一篇博客文章中详细介绍说：“团队在这个过程中使用了10台绞车、1台起重机、1台龙门驳船、和1台伴随着数据中心的遥控车辆。一辆遥控车辆从海底取回一条包含光纤和电源线的电缆，并将其连接到经过检查并连接到数据中心的表面，然后数据中心通电运行。”

Project Natick项目的工程师将在未来12个月内监控该数据中心的性能和物理状态。微软人工智能和研究部门副总裁Peter Lee认为，微软在这个过程中学到的经验不仅可以帮助推动项目本身，还可以帮助基于陆地的数据中心。

“当你向月球发射的时候，你可能永远不会登上月球。如果你这么做了，很棒。但是除此之外，你会学到很多东西，沿途都会有意想不到的收获。我们正在研究磁盘故障、机架设计、冷却系统的机械工程，这些将反馈到我们正常的数据中心。”