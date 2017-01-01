创新合作形式 富通云腾与东方云科剑指MSP市场

富通云腾和东方云科正在建立一种全新的商业合作模式，帮助众多ISV合作伙伴决胜云时代，为用户提供更智能的产品和更优异的用户体验，帮助用户更轻松“上云”，实现云端共赢，为中国企业的数字化转型提供源源不断的动力。

至顶网服务器频道 03月22日 新闻消息（文/李祥敬）：当前云计算不断纵深发展，全新云端交付模式造就新的市场机遇。从2017年3月，Gartner也第一次发布了全球公共云托管服务提供商（MSP）魔力象限。可以说，来自市场的需求正促云MSP市场发酵。与此同时，2017年也被称作中国云MSP（云服务提供商）元年，AWS、Azure、甲骨文等顶级公有云服务商都在积极将MSP认证计划引入中国，展开全新布局。

东方云科业务拓展部总经理潘冬辉

东方云科业务拓展部总经理潘冬辉告诉记者，东方云科是一家云托管服务提供商，致力于整合全球公有云产业资源，打造企业云服务平台。凭借雄厚的技术实力、丰富的资源优势和领先的客户实践积累，东方云科已经获得甲骨文、AWS、华为、Azure等公有云提供商的认证，为广大客户提供广泛的云计算资源、云应用及与专业化服务和解决方案，助力客户商业化价值提升。

云时代，MSP很重要

在云时代，企业上云成为必选项。但是在上云过程中，企业却不得不面对很多问题，比如云架构的搭建、云计算成本优化、混合云场景等。这个时候，MSP的重要性就凸显出来了。MSP的价值是随着云应用的普及而得到认可的。潘冬辉表示，MSP可以帮助企业实现跨平台管理，交付客户需要的服务，成为企业数字化转型的重要合作伙伴。

众所周知，公有云更多是提供标准化的服务，但是企业客户往往有时需要个性化的定制服务。MSP正好解决了这个矛盾。可以肯定的是，MSP这种业务模式一定会随着公有云市场占有率不断提高而大幅增长。MSP将更多地承担起连接公有云服务商与企业用户的作用，并且有望成为企业级公有云市场上最重要的生态角色。

“从MSP角度，我们能给客户提供混合云的管理，包括公有云的上云服务或者迁移服务，包括全生命周期的托管运维服务。借助公有云的蓬勃发展，我们也得到持续发展。”潘冬辉说。

东方云科为客户提供全面的云服务和解决方案，涉及咨询、规划、培训、运维管理、迁移实施等，将客户的IT资源池化、使用服务化、运维自动化，助力企业云化转型，实现业务发展优化。同时，东方云科通过Marketplace云市场提供了SaaS服务的门户，适配所有已经接入的公有云资源，以服务订阅的形式供用户使用。

云市场在云服务的生态系统中，整合了上游的应用服务，与ISV合作伙伴一起为用户提供更优质和便捷的应用解决方案，从而促使行业生态链健康成长。

潘冬辉说，对于ISV合作伙伴而言，东方云科Marketplace云市场提供了销售平台和底层云计算资源，并且可以根据需要使用平台相关的支付和处理账单的能力，ISV合作伙伴只需要聚焦自己的应用，在此平台便捷地销售自己的产品。“东方云科提供的不只是上云服务，借助专业的服务团队，东方云科可以用户提供全面的MSP服务。”

创新合作，赋能ISV合作伙伴

潘冬辉告诉记者，东方云科Marketplace云市场这一服务形式得益于东方云科与富通云腾的创新合作，而且双方的合作是建立在对MSP业务理解一致的前提下展开的。

富通云腾是富通科技集团旗下的一家从事自主软件研发、软件应用集成、IT高端咨询为主营业务的新一代软件技术企业，致力于成为新时代下优秀的云解决方案和云计算服务提供商。

富通云腾副总裁徐志新

富通云腾副总裁徐志新告诉记者，结合富通在IT服务领域20年经验，富通云腾目前已独立研发出九门品牌旗下的私有云建设平台CloudoorSphere、 混合云管理平台CloudoorManagement 、智慧运维平台CloudoorInsight等云计算产品。

“云是富通转型的重要方向，借助这些技术先进、安全可控、运行稳定、拥有自主知识产权的云计算产品、智慧运维系统及相应解决方案，富通云腾可以帮助各大MSP构建高可用性、运营商级别的私有云建设产品、混合云平台管理系统、智慧运维平台、高效云存储、混合云服务等一揽子创新型云计算产品、智慧运维解决方案和技术实施服务。”徐志新说。

应该说，针对ISV合作伙伴或者最终用户，富通都提供了针对性的产品和服务。东方云科Marketplace云市场就是典型代表，富通云腾与东方云科联手帮助ISV推广行业应用和发展业务。

据悉，富通云腾与东方云科还为ISV合作伙伴提供了诸多服务，比如团队赋能，包括技术培训、技术认证、销售培训、解决方案培训等；平台支持，包括产品API支持、在线交付、跨平台支撑等；营销支持，包括线上线下推广、客户会议支持、线上流量支持等。

结语

云时代不仅带来了技术的革新，更推动IT产业生态环境的变化，原有的商业合作模式已经不能适应当今客户的需求。如今，富通云腾和东方云科正在建立一种全新的商业合作模式，帮助众多ISV合作伙伴决胜云时代，为用户提供更智能的产品和更优异的用户体验，帮助用户更轻松“上云”，实现云端共赢，为中国企业的数字化转型提供源源不断的动力。