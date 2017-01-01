IBM宣布多项存储创新 助推21世纪企业发展

近日，作为收入市场份额全球排名第二的存储软件厂商，IBM存储宣布了在软件定义存储（SDS）、数据保护和存储系统产品方面的多项创新。

文：IBM Storage Systems 产品营销与管理副总裁Eric Herzog

近日，作为收入市场份额全球排名第二的存储软件厂商，IBM存储宣布了在软件定义存储（SDS）、数据保护和存储系统产品方面的多项创新。

受数据量呈指数级增长以及数据的巨大潜在价值的驱动，很多21世纪的企业加速推进其传统的IT基础架构现代化，同时采用多云架构和AI应用。IBM持续对SDS、数据保护和存储系统产品进行投入。新的发布有力证明了IBM致力于提升IBM存储解决方案，并将其作为多云、认知/AI应用和工作负载的基础。

“数据已成为企业成功背后的驱动力，为了发挥数据价值，客户会选择灵活、敏捷的多云基础架构，并运用分析和AI技术以实现业务价值” ，IBM存储和软件定义基础架构部总经理Ed Walsh表示。

“软件定义存储、现代数据保护和全闪存阵列都是至关重要的解决方案。此次发布的产品创新旨在帮助企业转变其本地基础架构以满足新兴的业务需求。”

此次IBM 存储产品的创新与优化包括支持更广泛的数据类型，交付新的功能，并支持新技术的部署：

IBM Spectrum NAS为文件类存储工作负载提供了企业级功能，有力提升了SDS的易用性，降低了购买及使用成本。

IBM Spectrum Protect Plus是一款针对虚机环境的快速易用的备份解决方案，通过优化数据库支持和加速恢复时间使得功能得到了进一步完善。它还为IBM Cloud内的VMware服务提供易捷的数据自动化保护与供给。

IBM Spectrum Protect （以往称为TSM） 支持欧盟通用数据保护指令（GDPR）并且能对勒索类病毒软件进行自动侦测与警报，帮助解决数据安全问题。

IBM Spectrum Storage Suite是面向软件定义存储需求的一款全面的许可解决方案，新增加了IBM Spectrum Protect Plus，无需额外费用即可获得更高的价值。

IBM Spectrum Connect通过在容器化、VMware和Microsoft PowerShell环境中供给、监控、自动化操作和编排IBM存储时提供一致的体验，有效简化了复杂的服务器环境的管理。

IBM Spectrum Virtualize通过为IBM Storwize系列、IBM SVC、IBM FlashSystem V9000以及超过440个多供应商存储系统提供新型、性能更好的数据压缩技术，帮助降低数据存储成本。

IBM Cloud Object Storage凭借支持FIPS PUB 140-2，以及来自Cohasset Associates公司的SEC 17a-4（f）和CFTC 1.31（c）-（d）合规性评估来满足客户对受监管行业的非结构化数据需求。

IBM Storage Utility Offering采用基于用量的定价模式，支持成本以资本费用（CAPEX）为中心的模式转换为运营费用（OPEX ）模式，此定价模式如今可适用于IBM Cloud Object Storage。

IBM Hyper-Scale Mobility支持数据从XIV Gen3系统无缝迁移到全闪存IBM FlashSystem A9000/R，无需中断任何应用程序和工作负载，并使基于Spectrum Accelerate的系统数据迁移形成闭环。

IBM FlashSystem 900支持Infiniband NVMe over Fabric，实现更低延迟的存储访问，能够更好地满足严苛的应用要求。

IBM还指出了现有存储系统的改进方向，而即将发布的IBM Spectrum Virtualize 和 IBM Spectrum Accelerate会提供一项新的NVMe over Fabric网络功能，这些前瞻性规划均有助于提升组织对未来存储系统的信心。

“随着人工智能（AI）的不断发展，企业能够比以往更有效地利用数据，从而让效率和成效都显著提升”，ESG的高级分析师Scott Sinclair表示。

“当前，数据与业务成功呈现高度相关性，优化存储基础架构的重要性也随之增加。软件定义存储（SDS） 技术，比如IBM的Spectrum Storage近期新增了一些重要的新功能，在提供必要的基础架构灵活性方面发挥着重要作用，有助于IT满足业务对数据的需求。”

借助本次发布的多项创新，IBM扩大了自身软件定义存储解决方案、数据保护以及全闪存阵列的覆盖范围，增加了关键的新功能，适用于更多的使用场景，为客户赢得更大的竞争优势。这些创新将对企业在21世纪发展业务起到关键的推动作用。