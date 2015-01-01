IHS Markit报告：微软、Facebook、亚马逊等运营商的超级数据中心仍未100%使用绿色能源

根据IHS Markit分析师的报告，数据中心运营商正转向使用绿色能源，因为可再生能源的成本更低、并可获得税收补贴，而且客户喜欢绿色。

根据IHS Markit分析师的报告，数据中心运营商正转向使用绿色能源，因为可再生能源的成本更低、并可获得税收补贴，而且客户喜欢绿色。

IHS Markit研究资料指，自2013年以来，苹果公司的数据中心一直在使用完全可再生能源。谷歌去年可再生能源使用率达到了100％，2016年时该数字为50％。

Facebook使用可再生能源使用率现在达50％，与2015年的25％比呈上升趋势，微软和亚马逊2016年的可再生能源使用率分别为47％和40％。IHS Markit表示，截至2017年中为止，亚马逊拥有六个太阳能场和四个风力发电场，每年向旗下数据中心的电网提供总计260万兆瓦时的电力。

使用可更新的现场能源为数据中心供电是可能的，虽然在地理偏远地区实现时会受到一些困难的阻碍。

Supermicro在旗下的圣何塞绿色计算公园里利用布鲁姆能源的3MW燃料电池技术展示了小型数据中心运营商如何部分地使用再生能源运行数字中心。

IHS Markit是这样评价燃料电池的：“它们的效率很高，并且通常能够干净地运行。缺点方面，它们作为可再生能源为得到广泛的认同，而且它们的成本往往颇为高昂。”

IHS Markit分析人士表示，现场能源生产原则上比公用事业公司交付更为清洁。

一般的说法是这样的，现场地热和水力发电颇为困难和昂贵，还真让人吃惊，而太阳能和风力发电则更可行，尽管这两项也有自己的限制（天气）。

分析师Maggie Shillington表示，“最理想的方法是太阳能和风能，这是因为（1）两者的实施相对简单；（2）能源生产；（3）它们的实施物理障碍较低。”

他表示，“展望未来，我认为我们会见到更多的数据中心采用可再生能源，特别是那些大的云数据中心运营商，那些我们称之为超级数据中心的运营商，他们会扩大旗下数据中心的足迹，他们为了能持续发展会继续设立自己的内部基准。”

他还表示，“数据中心基础设施市场的最大的兴奋点在于确定哪些新的存储、降能耗的产品会被开发和部署。”

付费订户可下载 IHS Markit的报告《超大规模数据中心所有者正在推动数据中心的可再生能源增长》的完整版（https://technology.ihs.com/600094）。