当PowerEdge服务器遇到EPYC霄龙处理器 一场令人期待的邂逅

20多年来，戴尔易安信每年要出货200万台的服务器，覆盖全球200多个国家。此次在中国首发基于AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器是别有深意的。

至顶网服务器频道 02月07日 新闻消息（文/李祥敬）：在如今这个数字化时代，企业不断面对新的挑战，这种挑战不光来自业务层面，还有技术挑战，比如云计算、大数据、人工智能等。而要应对新技术驱动下的转型挑战，一个强有力的IT基础设施不可或缺。

PowerEdge服务器可以说是戴尔（如今的戴尔易安信）的传奇，其已有20多年历史，目前演进到了第14代。20多年服务器技术的演进，戴尔易安信不断采用先进技术来引领行业的创新，来符合和适应IT业界的发展。

AMD，芯片市场的重要玩家。在2017年，AMD在服务器芯片市场投下了“重磅炸弹”，那就是EPYC霄龙处理器的正式发布。全新的EPYC霄龙处理器采用的是最新的Zen架构，针对服务器、数据中心做了大量的针对性设计和优化。

那么当PowerEdge服务器遇到EPYC霄龙处理器会是怎样的一种邂逅呢？近日，戴尔易安信宣布在中国首发推出基于AMD EPYC（霄龙）处理器的第14代PowerEdge服务器产品组合。作为戴尔易安信第14代PowerEdge服务器系列中的最新成员，PowerEdge R6415、PowerEdge R7415和PowerEdge R7425提供全新功能来满足现代化数据中心严苛的工作负载要求。这三款机架式服务器均采用AMD EPYC（霄龙）处理器，能够帮助客户构建高度可扩展的平台，同时大幅降低总体拥有成本。

为什么戴尔易安信与AMD展开合作？

戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销副总裁Brian Payne（左），戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti（中）， AMD全球副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Scott Aylor（右）

戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti告诉记者，搭载AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器在中国市场进行全球首发是值得庆祝的事情。这是经过六年的时间，AMD处理器再次回到戴尔易安信PowerEdge服务器产品线中。

Ravi表示，戴尔易安信之所以推出基于AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器，主要是面向新兴的工作负载，比如软件定义环境、超融合计算、边缘计算和高性能计算等。而且新兴工作负载的规模与范围不断扩大，这些工作负载对系统和功能提出了新的需求。PowerEdge R6415、PowerEdge R7415和PowerEdge R7425能够加速NVMe、FPGA和内存数据库等技术的发展和普及，支持客户现代化数据中心。

以共享单车为例，Ravi介绍说，为了实现车辆的管理，每个单车上搭载了GPS等功能，这样每个单车都成为一个数据的来源，物联网与边缘计算的融合在共享单车上得到了淋漓尽致的体现。“1U单路、高度可配置的戴尔易安信 PowerEdge R6415服务器就是为边缘计算部署进行量身定制，其最高可配备32个核心，提供密度极高、可横向扩展的计算功能，并通过多达10个PCIe NVMe驱动器实现了存储灵活性。”

正是基于对于新应用场景的洞察，戴尔易安信与AMD展开了合作。AMD全球副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Scott Aylor表示，2017年是AMD很重要的一年，这一年AMD不断地增强产品线，推出了EPYC（霄龙）处理器。AMD EPYC（霄龙）处理器支持最高可达32个核心（64个线程）、8个内存通道和128个PCIe通道。搭载EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器是非常强大的一个组合，结合AMD在CPU核心密度、内存密度等方面的优势，让PowerEdge服务器的产品组合能力、性能更强。“比如我们针对边缘计算环境，使服务器在1U单路上更安全，技术更先进。借助内存加密的技术，让数据更安全。”

Scott说，无论是全球还是中国市场，戴尔易安信都是一个重要的市场参与者。AMD希望通过与戴尔易安信的合作，让EPYC（霄龙）处理器在市场份额上增长越来越快。AMD对中国市场非常有信心，相信EPYC（霄龙）处理器在中国市场占据更多的市场份额。同时，AMD与戴尔易安信在下一代技术上不断探索合作，未来我们还会不断地密切合作推动产品的创新。

“PowerEdge服务器希望给客户更多的选择，帮助他们找到适合特定工作负载的产品。我们与AMD的合作依然秉持这样的原则，这对于双方来说是一个合作共赢的结果。”Ravi说。

戴尔易安信产品部营销执行总监Brian Payne也补充说，此次推出的基于AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器是独特的，因为这样的服务器产品在目前的市场上没有，在戴尔的产品线里面也没有，它能够给客户带来新的价值。“这也让我们在应对客户需求，包括工作负载的时候，可以为客户提供独一无二的产品选择。”

基于AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器都有哪些亮点？

前面说到，此次戴尔易安信推出的三款搭载AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器更多是针对新兴工作负载进行优化定制，除了边缘计算，在软件定义存储部署、高性能计算等方面，其也有上佳表现。

比如2U单路的戴尔易安信PowerEdge R7415是首个经认证的采用AMD EPYC（霄龙）处理器的vSAN就绪节点（vSAN Ready Nodes）服务器平台，在边缘计算环境中，每部署一个4节点vSAN集群，总体拥有成本最高可降低20% 。凭借128个PCIe通道，它可为云计算和虚拟化提供加速的东西向流量带宽。不仅如此，通过配置最高2TB的内存和最多24个NVMe驱动器，相比于采用传统存储，客户仅需以占原先一小部分的成本就能够实现存储效率的大幅提升，并可快速扩展。

2U双路的戴尔易安信PowerEdge R7425服务器为计算流体力学（CFD）等高性能工作负载提供最高可达25%的绝对性能提升，最高可达64个核心使其能够通过密集的GPU或FPGA功能提供高带宽。在标准的基准测试中，这款拥有高内存带宽及核心密度的服务器在广泛的高性能工作负载上都呈现出了卓越的测试结果。

“正是因为AMD独特的技术，在应用到PowerEdge产品上面，就使PowerEdge服务器也变成了非常独特的产品。”Scott如是说。

据悉，与所有第14代PowerEdge服务器相同，新的服务器产品将继续提供可扩展的业务架构和智能自动化，并支持iDRAC9和Quick Sync 2管理。集成安全性是所有需求中的重中之重，戴尔易安信PowerEdge服务器的集成网络弹性架构安全功能能够使其在服务器生命周期内严密地保护客户业务和数据。

写在最后

20多年来，戴尔易安信每年要出货200万台的服务器，覆盖全球200多个国家。此次在中国首发基于AMD EPYC（霄龙）处理器的PowerEdge服务器是别有深意的，Ravi表示，中国是戴尔易安信在全球非常重要的市场之一，而且戴尔易安信在中国的创新也是有目共睹的。“创新是戴尔易安信未来前进的动力，未来通过与AMD的产品组合，借助中国这个平台，我们相信PowerEdge产品会越来越好，为客户带来更多价值。”