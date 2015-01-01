谷歌将投资3.1亿美元在比利时新建一座太阳能数据中心

自去年年底以来，谷歌公司的全球设施一直运行采用可再生能源，这得益于谷歌在2010年开始的一系列重大能源采购。搜索巨头谷歌决定将这一新态势保持下去。

自去年年底以来，谷歌公司的全球设施一直运行采用可再生能源，这得益于谷歌在2010年开始的一系列重大能源采购。搜索巨头谷歌决定将这一新态势保持下去。

近日，谷歌宣布计划在比利时建立一个数据中心，该中心将有一个现场太阳能发电场。谷歌已经拨出2.5亿欧元（约合3.12亿美元）用于该设施的建设。该数据中心建在距离首都布鲁塞尔约一个半小时车程的Saint-Ghislain镇。

谷歌预计该数据中心将在2019年年中启用。由于2017年3月开始建设，所附的太阳能发电场已经投入运行，它由10665个太阳能电池板组成，占地约10英亩，每年可产生2.9千兆瓦时的能源。谷歌表示，实际上这个设施是该地区第二大的。

其他技术巨头也在投资绿色能源。10月，微软签署了一项协议，购买通用电气公司运营的爱尔兰风力发电场的全部电力，为当地的一个云数据中心供电。同月，亚马逊公司首席执行官Jeff Bezos在得克萨斯州的斯卡里县登上了一座300英尺高的涡轮机，为它的一个更大规模的风力发电场揭幕。

云产业的建设力度也在加强。两周前，谷歌宣布了一项计划，以数亿美元的价格建造三条新的海底通信电缆以及五个云数据中心，预计这些设施将在今年晚些时候投入使用。

至于这次在比利时新建的数据中心，这是谷歌在该国建设的第三个数据中心。谷歌表示，这个项目将使其在比利时的总投资达到10亿欧元（约合12.5亿美元）。