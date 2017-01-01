网络销售额疲弱令富士通公司陷入困境

富士通公司本季度营收受到移动与基站销售疲软而遭遇下滑。服务器与存储产品营收保持平稳，PC产品销售额则略有提升。

存储与服务器业务保持平稳，PC与笔记本业务表现尚可，但移动与基站业务遭遇下滑。

富士通公司本季度营收受到移动与基站销售疲软而遭遇下滑。服务器与存储产品营收保持平稳，PC产品销售额则略有提升。

2017年第三财季，富士通公司总体营收为1万亿日元（折合92.6亿美元，64亿英镑），较上年同期缩水1.7%。本财季利润为119亿日元（折合1.085亿美元，7600万英镑），较上年同期的203亿里氏（折合1.85亿美元，1.3亿英镑）大幅下滑41.3%。

富士通公司表示，这主要是由于本季度出现了130亿日元（折合1.19亿美元，8300万英镑）重组成本。

结论指出：“虽然PC销售额有所提升，而且日元汇率下降使得日元收入有所增加，但并不足以抵消网络产品收入下滑所引发的负面影响——这部分业务去年曾拥有非常强劲的表现。另外，移动手机出货量亦发生缩水。”

目前富士通旗下拥有三大产品分类：技术解决方案、普遍性解决方案以及设备解决方案。富士通方面还在报告中的“其它/排除与企业（简称O/EC）”分类下列出了其各类跨公司交易，具体包括战略性费用、基础研究以及超级计算机项目等。

其中技术解决方案部门（在本质上即欧洲、非洲与中东市场IT系统业务）掌握着服务与系统平台类产品。这里的系统平台具体包括服务器、存储与网络产品（光纤传输与移动基站业务）。

普遍性解决方案部门则囊括PC、笔记本以及智能手机业务。设备解决方案主要是指半导体业务，包括ASIC以及FRAM等相关产品。

技术解决方案部门营收同比下降3.2%，目前为7401亿日元（折合67.5亿美元，47.4亿英镑）。其中6369亿日元（折合58亿美元，41亿英镑）来自服务业务，同比下降0.4%; 1032亿日元（折合9.41亿美元，6.61亿英镑）来自服务器、存储与网络产品，同比下降17.6%。

这一下降主要源自网络产品，其相关营收下降31%，目前为486亿日元（折合4.43亿美元，3.11亿英镑）。其它系统产品营收为545亿日元（折合4.97亿美元，3.49亿英镑），同比降低0.3%。

可以看到，造成业绩表现不力的元凶正是网络产品营收崩溃。富士通方面表示：“在上一财年的第一与第二季度当中，移动手机基站业务在日本本土的销量非常强劲，相比之下本财季内这部分业务则表现不力。”

普遍性解决方案营收同比增长1.4%，目前为1659亿日元（折合15.1亿美元，10.6亿英镑）。尽管Raku-Raku手机出货量有所下滑，但日本本土市场较高的企业PC销量加之走低的日元汇率成功将其保持在正轨之上。

设备解决方案业务同比增长3.4%，目前营收为1417亿日元（折合12.9亿美元，9.08亿英镑），同样受到日元疲软的帮助。O/EC部门营收基本持平，为446亿日元（折合4.06亿美元，2.85亿英镑）。

总体来讲，富士通公司目前的营收主要来自低增长或无增长产品，而且还看不到任何能够打破这一不利局面的战略。