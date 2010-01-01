回顾2017 开源云宠儿OpenStack从喧嚣回归理性

回首OpenStack的的七年成长史，我们见证了云计算市场的发展。成长、狂欢、挑战、乐观、悲观，未来的路还很长，OpenStack在成长中。

至顶网服务器频道 01月30日 新闻消息（文/李祥敬）：从NASA（美国航天局）和 Rackspace 2010年捐献自己的两个项目支撑起OpenStack框架开始，OpenStack已经问世7年了。7年来，在经过了长时间的技术积累和市场培养之后，OpenStack产品的成熟度和客户的认可度都已进入成熟期。

作为开源云计算IaaS的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，已是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。

数据显示，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。而在公有云方面也进展很快，据不完全统计，采用OpenStack的云也已经超过30家。同时，在社区成员方面OpenStack也进入快速成长态势。

回收过去的一年，OpenStack依然快速发展，但是也呈现了很多新的特点，在此我们盘点2017年OpenStack市场，希望对大家对于开源云市场有个更为清晰的认知，从而指导自身的云计算实践。

开源云计算市场OpenStack“谁与争锋”

OpenStack的出现，将开源、开放的思想带到云计算领域，并为云计算的发展掀开了新的篇章。开源对于企业级市场的颠覆性日益凸显，像OpenStack、Docker和KVM等开源技术已经被广泛用来构建下一代的基础设施。如今，OpenStack已经成为了开源云市场的事实标准。

OpenStack已经从最初的虚拟化管理Nova和对象存储Swift两个项目，发展到包含虚拟化管理、SDN、SDS服务编排和容器管理等功能覆盖全面的开源项目集合，并且被主流操作系统、硬件服务器、存储、网络、安全厂商等全面支持或集成。而且OpenStack还紧跟技术发展潮流，与容器、Kubernetes、机器学习相关的更多开源技术紧密合作，从而加速OpenStack在更多行业、企业应用，满足其多样化的业务需求。

OpenStack越来越强大的功能、高度活跃的社区以及逐步完善的生态给企业带来很大信心，使得OpenStack用户逐步从高技术水平的群体逐渐转向更多地普通用户，更多地普通企业也敢于把自己的业务甚至是核心业务架构在OpenStack之上，从而换取更大的灵活性、更低的成本和更高的效率。

“根据我们的调查，我们发现用户采用OpenStack主要基于三个原因：降低成本，提升效率和支持创新，最终实现提升企业竞争力和加大企业利润率这两大终极目标。”OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce表示。

如今的OpenStack已经发展成为一个庞大的云操作系统，涵盖了云计算基础设施的方方面面。而且围绕OpenStack的生态圈日益成熟，企业可以非常轻松地将自身的业务系统与OpenStack进行融合。OpenStack成为开源云市场的不二之选。

OpenStack中国公司勇担当

在全球范围内，红帽、英特尔、SUSE等在推动OpenStack方面表现突出，同样也获得了快速的发展和业绩增长。但是，中国市场是一个不得不提的市场，因为中国已经是OpenStack最为重要的市场之一，特别是去年以来，中国的OpenStack市场表现非常抢眼。2017年OpenStack基金会白金和黄金会员新增了8个，其中就有5个是来自于中国的企业，中国现在已经成为了全球增长最为快速的市场。

截至目前，中国在OpenStack基金会董事会除了拥有白金会员华为外，还有10个黄金会员，分别是中国移动、中国联通、中国电信、烽火科技、中兴、浪潮、H3C、EasyStack、UnitedStack、九州云。

OpenStack中国市场的良好表现还体现在大量大型OpenStack公有云和行业云案例的涌现。比如腾讯云TStack已经在腾讯内部运行了14个OpenStack集群，共计6000个物理节点，稳定运营5年时间，可用率超过99.99%。而且，腾讯云已将TStack平台以及运营服务经验推广到中国政企市场，并与全国15多个省、50多个城市签署合作协议，为包括四川省政务云、广东省政务云、云南公安厅警务云等在内的各级政府和企业构建基于OpenStack的云平台。

其实除了腾讯这样的互联网厂商，很多ICT厂商也将OpenStack作为自身业务转型的抓手。例如，烽火在2010年布局云计算技术的研究，并于2013年选定OpenStack作为烽火云平台的核心支撑技术。烽火云计算核心产品FitOS通过对OpenStack底层的优化，为客户提供稳定的Iaas平台。烽火FitCloud解决方案在政务云、教育云、园区云等12个行业领域得到广泛应用，其中湖北省楚天云作为国内首个采用OpenStack开源架构搭建的省级政务云平台树立了行业标杆，为未来大型OpenStack项目的规模化落地起到了积极的示范作用。

企业引入OpenStack需要具备较强的技术能力，为了帮助企业落地OpenStack，书生云超融合一体机搭载了SUSE OpenStack Cloud企业版，通过软硬件一体优化设计，解决了OpenStack的种种部署实施问题，同时简化的监控管理运维界面和自动化故障处理机制，即保证了系统的成熟可用又降低了对用户的技术要求，无需精通OpenStack即可管理维护。

书生云CEO王东临表示，书生云超融合一体机采用了OpenStack的开源架构，搭配定制生产的硬件设备，并通过书生公司自有技术，对系统进行了优化和易用性改造，将软硬件整体优化之后可以更好地助力企业实现IT“云化”。

应该说，中国市场是OpenStack发展的重要一环，不管是传统的IT厂商还是互联网厂商，或者OpenStack创业公司，无一不在丰富OpenStack的内涵。中国巨大的行业企业市场、对创新的需求为OpenStack在中国发展提供了非常好的基础。

因为中国的企业没有像国外企业那么重的历史包袱，几乎每一个行业客户都有强烈的转型压力，包括金融、电信、零售、制造等行业，这种转型压力就要求客户业务创新，产生变革的动力，而开源则已然成为传统企业客户的一个新的选择。OpenStack提供了一条快捷化“上云”的捷径。此外，中国政府对自主可控的重视和对开源项目的支持也起到了很好的推动作用。

同时，中国企业用户的规模和复杂度也是全球首屈一指的，中国企业用户的行业云需求正在呈井喷前期，其中很多客户面临着创新的需求，而OpenStack的开放、开源特性使得其能够很好地满足用户的创新需求。

继往开来 OpenStack的路还很长

虽然我们看到OpenStack在过去的一年发展非常迅猛，但是机遇与挑战并存。比如OpenStack的高复杂、部署难、不稳定、安全性等是需要解决的。如何让OpenStack开箱即用，加速在企业中的落地仍需要整个业界为之努力。

此外，云计算从技术到产品再到应用的整个生态链条很长，没有哪一家企业能够完全满足用户的需求，OpenStack生态圈如何满足客户多样化的需求也是挑战之一。现在云计算发展深入发展，企业面临多云管理挑战，OpenStack与其它云平台以及开源项目的集成也是未来OpenStack发展的关键。

比如现在风头正猛地Kubernetes，业界很多人认为Kubernetes抢了OpenStack的“饭碗”。对于云计算而言，越来越丰富的技术涌现，很大程度上丰富了云计算行业以及客户选择。这显然对于OpenStack的发展构成了一定的挑战。

在OpenStack的七年发展历程中，一些OpenStack明星公司遭遇挫折，一度为OpenStack的前景蒙上了阴影。但这些事实并没有阻碍OpenStack市场的发展。相反，从某种意义上看来，这是OpenStack剥开表面的浮华，回归真实的一个过程。

回首OpenStack的的七年成长史，我们见证了云计算市场的发展。成长、狂欢、挑战、乐观、悲观，未来的路还很长，OpenStack在成长中。