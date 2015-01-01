马士基和IBM将成立合资公司 致力于通过区块链技术改善全球贸易、实现供应链数字化

马士基集团和IBM日前宣布将组建一家合资公司，通过区块链技术为开展全球贸易提供更为高效、安全的方式。

2018年1月17日，丹麦哥本哈根、纽约阿蒙克市——马士基集团和IBM日前宣布将组建一家合资公司，通过区块链技术为开展全球贸易提供更为高效、安全的方式。

建立新合资公司旨在创建一个联合开发的全球贸易数字化平台（global trade digitization platform，以下简称GTD）。这个平台建立在开放的标准基础之上，全球航运生态系统中的各方均可使用。它将解决在跨境和贸易区内货物运输方面的需求，使信息流更透明、更简化。

世界贸易生态系统的成本和规模一直以复杂的态势增长。每年运输的货物价值超过4万亿美元，而消费者每天使用的物品中有80％以上通过海运进行运输。处理和管理运输这些货物所需的交易单证文件成本预计最高可达实际运输成本的五分之一。据世界经济论坛报道，通过减少国际供应链中的壁垒，全球贸易能够增长近15％，刺激经济增长并创造就业机会。

区块链技术的属性决定其非常适合应用在拥有不同合作伙伴的大型网络之中。区块链是通过分布式账本技术建立起一个可以共享的、不可随意篡改的、在该网络内发生的所有事务的记录。这些记录是可信的数据，获得许可的参与方可以实时对其进行访问。通过将该技术应用于数字化的全球贸易流程，可以在信息流中引入一种发布指令和批准的新形式，使参与其中的多个贸易伙伴能够进行合作，在不牺牲细节、维护隐私或机密性的前提下建立一个单一的可共享的交易文件。

马士基集团是集装箱运输及物流领域的领军企业， 而IBM公司是面向企业提供区块链技术、供应链可视性和互通性操作解决方案的领先的供应商。双方将利用区块链技术助力新平台GTD，同时采用其他基于云计算的开源技术，其中包括通过IBM Services提供的人工智能（AI）、物联网及数据分析。这能够帮助企业在国际跨境的货物运输和追踪中实现数字化管理。生产商、航运公司、货物代理、港口和码头运营商及海关和相关部门都可以从这些新技术中受益，而普通消费者也将最终从中受益。

马士基集团首席商务官、未来该合资公司董事会主席柯文胜先生（Vincent Clerc）表示：“新公司的成立是我们推动全球贸易数字化战略的一个重要里程碑。提供一个中立开放的数字化平台，以安全和便捷的方式交换信息的潜力是巨大的，这将使整个供应链的所有参与者受益。通过把我们在国际贸易领域的经验与IBM在区块链和企业级技术方面的能力相结合，我们相信新的合资公司能够在塑造全球贸易未来方面发挥真正的作用。”

IBM的区块链平台使数以百计的客户和数千名开发人员能够跨越复杂的应用案例构建和扩展网络，其中包括跨境支付、供应链和数字识别。

IBM负责全球行业解决方案及区块链技术高级副总裁Bridget van Kralingen表示：“ IBM在区块链方面的主要提升显示了这个技术可以培育新的商业模式，并且在构建更智慧企业的进程中扮演至关重要的角色。众所周知， 全球供应链非常复杂且重要。我们与马士基的合作将加速把这项令人兴奋的技术引入到数百万、参与全球供应链、并发挥重要作用的机构中。我们相信区块链已经成为一些公司把握尚待开发的商机、引领市场的方式。”

2016年6月，马士基与IBM开始合作，构建基于区块链和云计算技术的新型技术。此后，包括杜邦、陶氏化学、利乐、休斯顿港、鹿特丹港社区系统、荷兰海关、美国海关及边境保护局等机构都利用该平台（GTD）进行了试点。

新合资企业的建立将使IBM和马士基能够将解决方案商业化并扩展到更广泛的全球性企业之中。很多跨国公司已经表达了他们对新平台的认可及希望探索使用这一平台的兴趣。比如通用汽车（General Motors）、宝洁公司（Procter and Gamble）希望能够简化其复杂的供应链运营；货代和物流公司亚致力（Agility Logistics）希望可以提供例如清关业务，以创造更好的客户服务体验。

海关及相关政府部门也在尝试使用这个平台，其中包括新加坡海关和秘鲁海关。他们希望可以通过该平台促进贸易流动，提高供应链的安全性。全球码头运营商马士基码头公司（APM Terminals）和新加坡国际港务集团（PSA）希望通过该平台增加港口协作并改善码头规划。在中国广东检验检疫局的支持下，该平台可以连接其开发的用于进出口商品的全球质量溯源系统，并将用户链接到重要的中国进出口贸易通道。

为了满足行业的具体需求，马士基和IBM将会成立一个行业专家顾问委员会，帮助进一步打造良好的平台和服务，并根据重要的行业因素提供指导与反馈，推动更加开放的平台标准的建立。

马士基和IBM已经任命前马士基航运北美地区总裁迈克尔·怀特先生（Michael J. White）为新合资公司的首席执行官。他评论道：“现今，人工手动流程效率低下且容易出错，这浪费了大量的资源。我们进行的试点证实了在整个行业中，通过使用数字化解决方案以简化、标准化信息流，提高效率、把握新机会，这有相当大的需求。我们的目标是通过这些尝试来建立一个全面开放的平台，使全球供应链中的所有参与者都能够参加并获取重要的、有价值的东西。我们期待在迈向提供全球解决方案的过程中进一步扩大合作伙伴的生态系统。”

旨在为全球供应链实现端到端数字化服务，该新公司计划将两个核心功能商业化：

建立一个海运信息通道，能够提供端到端的供应链可视性，使供应链管理的所有参与者能够实时、安全无缝地交换运输信息。

无纸化贸易将使终端用户能够在整个架构范围内安全地提交、验证和批准文件，使单证文件备案数字化和自动化，最终帮助减少清关和货物运输的时间和成本。基于区块链的智能合约确保所有所需批准都能及时获得，有助于提高批准速度并减少错误。

新合资公司需要相关监管部门审批。此后，合资公司预计将在六个月内能够为客户提供解决方案。新合资公司的总部将设立在美国纽约。

该平台基于IBM区块链技术构建，通过IBM云并由超级账本Hyperledger Fabric 1.0提供支持。这是一个区块链框架，也是Linux基金会执管的Hyperledger项目之一。