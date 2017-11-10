IBM撤全球技术和全球商业服务：现在统称“IBM服务”

IBM发招力图重振旗下不太景气的服务业务，日前将全球技术服务（GTS）和全球业务服务（GBS）运营部门合并成号称“IBM服务”的单个部门。

独家消息：IBM发招力图重振旗下不太景气的服务业务，日前将全球技术服务（GTS）和全球业务服务（GBS）运营部门合并成号称“IBM服务”的单个部门。

记者见过的内部文件对于这一变动的说法是，此举是因为“在认知企业时代，业务和技术架构合并后，我们的客户知道自己的成功在很大程度上取决于如何充分利用各种迅猛发展而又无处不在的智能科技“。

该内部文件还向IBM的服务人员提出，“客户现在更需要一个值得信赖的合作伙伴，一个可以为他们各种提供策略、业务和技术和创新方面的咨询及能在执行方面无可匹敌的互作伙伴。

IBM认为自己就是这样的合作伙伴，因为自己的“独特定位在将GBS和GTS的独特功能整合后可满足这些需求”，而GBS和GTS各为独立的实体则不能做到。因此就推出了 “IBM服务”，这样就可以 “提高客户对GBS和GTS为我们的业务带来的强大人才意识”。

IBM员工大可是无所不知的

蓝色巨人认为，这个变化将“提高GBS和GTS为我们的业务带来的强大人才意识”。 IBM服务这个新名字也“为我们IBM员工所熟知的东西正了名：GBS和GTS从业者是业务和技术专家及策略家，这些技术专家及策略家将与我们的客户一起运用科技帮助客户保持竞争力，帮助客户在自己的行业处领先地位，帮助客户将足迹扩大到邻近地区或转向全新的方向。”

这封信后面还表示，IBM“拥有世界上最熟练、最具创新性、以成果为驱动力的信息科技和业务咨询专业人员”。

对于这些，诸如澳大利亚统计局之类的IBM客户可能有不同的看法。澳大利亚统计局曾因为不成熟的 在线人口普查安全建议搞砸了在线人口普查，最后从IBM那收到退款。营销巨头WPP也可能有不同的看法，WPP与IBM有个巨大的外包交易，但仍然被NotPetya恶意软件玩残，遭受的中断达数周。

而IBM却告诉自己的员工，“IBM服务最显着的表现就是我们每一个人每天都会把我们的专业知识带给客户。”

IBM这封信接着还表示， “在服务市场上，人就是品牌。”。不过现在的IBM人当然少了很多。IBM还预计，剩下的人大部分人只是在网上露面，我们上周曾披露过，IBM还计划裁掉10000名服务人员，会将许多人部署到低工资国家。

该计划似乎由Bain & Company制定， IBM请了这家咨询公司开出救治业务的良方，而我们在这封信却看到IBM自称非常擅长做这种事。

此信也没有提到伴随重塑品牌的实际重组。此信预示着会有大量的广告和营销活动，还有大量的文件帮助员工对新的命名实体进行“电梯里的推销”。

如果一位IBM员工在电梯中向您推销“迅猛发展而又无处不在的智能科技”，请问问他们这个到底是什么意思，另外，鉴于IBM已经决定不再做外包的品牌，也请问问他们新名字对于大型外包交易时代的看法是什么。各位可以随时与我们联系，告诉我们交谈进行得怎么样。