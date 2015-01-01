区块链这么火，看北理工如何与IBM“合体”跨过底层技术这道槛？

近期，北理工软件学院计划携手IBM搭建高安全的区块链平台，该平台基于LinuxONE先进的区块链技术打造，将为北理工教学与科研项目提供高度安全、灵活且适应性强的区块链技术支撑。

作为IBM的当家花旦之一，LinuxONE延承大型主机的设计，享有业界最高的安全性、性能和稳定性，同时立足于Linux操作系统，支持更多的软硬件，更为开放，问世以来，成为众多行业核心业务的不二之选。如今，随着科研的需要，LinuxONE也开始加快走进高校，服务于高校对区块链、机器学习、云计算、认知计算等前沿技术的研究和实践。在这方面，一直倡导“新工科”的北京理工大学（以下简称“北理工”）走在了前面。

近期，北理工软件学院计划携手IBM搭建高安全的区块链平台，该平台基于LinuxONE先进的区块链技术打造，将为北理工教学与科研项目提供高度安全、灵活且适应性强的区块链技术支撑。这将促进学校的教学与科研水平的提升，培养兼具基础技术、开发能力和应用能力的高安全区块链应用型人才。作为校企合作的典范，双方在合作中互补优势，整合人才和技术资源，对推进高安全区块链技术的普及和应用，以及区块链产业的发展都有重大意义。





北京理工大学软件学院院长丁刚毅

“区块链技术已经被国务院列入“十三五”规划，和云计算、大数据、人工智能、物联网等并列为国家战略性前沿技术。通过与IBM的合作，北理工软件学院将依托多年的专业优势，全面实现教学管理、科学研究以及人才培养的突破，为新时代国家战略新兴产业发展做出应有贡献。” 北京理工大学软件学院院长丁刚毅表示。

与IBM合作，进行区块链底层技术创新

近年来，区块链技术作为一种颠覆性的新技术，成功吸引了很多企业、高校、研究机构参与其中，区块链相关项目也层出不穷。但区块链的部署还面临着严峻的技术瓶颈，底层技术、安全问题仍在限制着区块链技术的大规模应用。当务之急是优化区块链的底层技术平台。只有底层平台高效稳定后，上层应用的机会才真正到来。而高校有人才资源，高校研究团队的积极参与能加速区块链技术的突破和落地应用。

北理工软件学院基于LinuxONE服务器搭建的高安全区块链平台，将能在底层基础架构和上层应用层面提供通用的组件，方便区块链行业用户直接进行调用，这样用户得以专注于该平台之上的商业应用逻辑实现，而不用过多考虑区块链底层技术问题。该技术平台除了用于开发区块链应用外，也将面向北理工对机器学习、高性能计算和大数据分析等有较高要求的其他的科研项目开放。同时，软件学院的老师都可以在LinuxONE上进行科研、教学活动。





北京理工大学软件学院车海莺老师

“北理工对LinuxONE和x86集群进行了测试对比，结果显示，LinuxONE平台的性能和安全性更具优势，这最终促成了北理工采用IBM LinuxONE搭建高安全的区块链平台” ，北理工软件学院车海莺老师解释道。

在谈到下一步科研计划时，车海莺老师说，目前探讨的方向和课题主要是和民生有关。以行政审批服务为例，行政审批常常会涉及民政、社保等多个部门和窗口。北理工软件学院的设想是采用区块链技术保障数据的真实可信和安全，实现跨部门间的数据互联共享，从而加快审批流程，让申请人享受真正的一站式服务，同时也大大减轻相关部门的工作量。除此之外，该技术平台还能延伸到其他对数据溯源、数据共享等有需求的领域。比如，在金融投资领域，基于区块链技术为金融产品“收益率”提供数据支撑，提高“收益率”的可信度和透明度等等。

事实上，北理工在区块链相关技术的研究一直走在国内前列。“区块链具有安全可信、可追溯，防篡改的特性，是一项颠覆性的技术创新，有望为整个社会带来重大变革，所以我们从2016年起就开始接触区块链技术，尝试研究区块链技术并开发一些应用”，北理工软件学院车海莺老师表示。

基于这样的想法，2016年北理工搭建了基于区块链的积分兑换系统，旨在协同加入网络的所有商家之间的积分在该平台进行自由兑换。该系统利用LinuxONE主机独特的安全与性能优势，包括独有的安全服务容器加密技术，专用的防篡改加密卡，快速的主频以及CPACF和SIMD芯片上硬件加速等，解决了区块链备受关注的安全问题，同时大大提高了项目的效率。2017年北理工又和IBM中国系统开发中心开展合作，联合开发BAAS区块链即服务项目，该项目目前已经投入商用。

“北理工和IBM的合作历史已经超过10年，学院也建有IBM主机卓越中心，深知IBM主机技术和产品的优势。LinuxONE延承于大型主机的设计，具有高安全、高可靠性与高性能，然后装入开放的Linux系统，可以提供从内存、密钥、数据、端到端的全方位安全防护，是适合运行区块链的硬件平台。此外，IBM在区块链技术上的贡献也是有目共睹的，比如，IBM已经对超级账本Fabric作出了大量的开源贡献,，所以我们选择和IBM合作，一方面是选择了合适的技术，另一方面是看中了IBM的团队和专家资源”，车海莺老师接着说。

培养懂技术，会用、会开发区块链的人才，实现校企合作共赢

当前区块链技术人才紧缺，特别是掌握区块链核心底层技术，会用区块链、会开发区块链的应用型人才严重不足，这同样限制了区块链的发展。校企合作是培养贴近产业需求的人才的有效途径。

就技术本身而言，区块链是一项复杂的技术，涉及到了存储、安全、加密、共识等多种计算机方面的理论知识，是计算机相关理论的综合运用。而该技术在特定的业务场景下才能发挥其独特的优势，因此对区块链的学习离不开与实践项目的结合。引导学生学习、实践区块链技术，可以让学生把不同领域的书本知识进行综合运用、更深入的理解和掌握，学生的工程能力也会得到大幅提升。虽然目前北理工还没有单独推出区块链相关教学课程，但是在软件工程相关课程中，授课老师早已引入了区块链技术的基础理论和应用教学，也带领学生投入到相关项目的实施中去。

“北理工软件学院成立之初的定位就是要工程化、国际化，同时更偏重于工程应用。要与业界保持同步，就必须选择与国际一流的科技公司合作，IBM不仅有技术、产品，还有工程师团队，这让北理工在科研与人才培养上与最新的技术保持了同步。学生在项目中了解到业界最新的发展动态，在走出校园前得以接触到复杂的真实业务场景，这样走到了社会上就能成为真正有用的人才”，车海莺老师表示。

“通过与北理工的项目合作，IBM直接接触到了北理工的优秀人才。很多优秀的学生直接被银行、企业、合作伙伴与IBM招去做实习生，甚至就业，这就帮企业与IBM节省了不少新人培训的时间、人力成本。从行业发展的角度看，这样的校企合作可以让高校科研和用户需求对接，还可以让企业的软硬件产品发挥作用，将技术在客户真实的场景中落地，实现多方共赢” ，IBM大中华区硬件系统部主机销售总经理罗佳斌表示。

事实上，IBM作为企业级高安全区块链的先行者和倡导者，不仅是开源项目超级账本的领导和最大贡献者，还可以为企业及相关机构基于LinuxONE打造高安全高性能的私有链或联盟链云服务平台，并为企业提供专业的咨询服务，共同挖掘和开拓基于区块链的创新型企业核心应用。安全，可靠，高性能，灵活伸缩部署，与企业应用和数据无缝连接集成，这些特性使得IBM企业级区块链方案一直保持行业领先地位。今后，IBM与北理工将继续加深合作，为中国培养出更多实用型的创新人才，推进区块链技术和产业的发展。