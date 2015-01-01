华为IT分销业务收入增长超50% 联合伙伴持续打造开放生态圈

在厦门举行的第二届华为IT分销合作伙伴大会上，华为宣布将联合IT分销合作伙伴继续打造开放生态圈，聚焦金融、运营商、政府和公共安全等行业，建立分销成品集成仓。

至顶网服务器频道 01月04日 新闻消息： 今日，在厦门举行的第二届华为IT分销合作伙伴大会上，华为宣布将联合IT分销合作伙伴继续打造开放生态圈，聚焦金融、运营商、政府和公共安全等行业，建立分销成品集成仓。同时通过与合作伙伴和客户持续在AI、大数据、云算法、计算、存储架构等方面联合创新，提供更具有竞争力的IT产品与解决方案，实现共赢。

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智能时代，华为用芯片、架构、AI等技术重构云数据中心，帮助客户加快数字化转型。2017年，华为云计算、大数据、服务器和存储等全线IT产品和解决方案在全球均稳健增长，在国内的IT分销业务收入增长率超过50%。华为将携手合作伙伴和客户在云数据中心领域持续创新，继续提升分销产品的竞争力，并在数字化转型浪潮的驱动下，与分销合作伙伴共同实现持续、快速、有效的增长。

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为拓广分销业务，华为将扩大区域覆盖范围、精耕地市，在解决方案销售赋能等方面加大投入，继续推广差异化的产品分销策略。华为还将在廊坊、成都、东莞等地建立分销成品集成仓并联合“华为中国合作伙伴大学”共同打造分销能力中心在线支撑平台，优化分销能力中心，为客户提供更优质的服务。

未来，华为将借助在云计算、大数据、服务器和存储等方面持续创新的能力，与分销合作伙伴共同构建生态圈，扩大势能，帮助客户打造高效的云数据中心，实现商业成功。在云计算领域，截至2017年年底，华为云计算服务于全球144个国家和地区超过4000家客户；根据IDC报告，华为云政务云解决方案和华为云桌面云解决方案在中国市场位居第1。在大数据领域，华为大数据服务于全球40多个国家和地区超过700家客户；根据IDC报告，华为大数据解决方案位居中国市场第1。在存储领域，根据Gartner报告，华为蝉联全球领导者象限位置，并且截至2017第三季度，华为存储在中国市场收入、发货套数及容量均排名第1；在服务器领域，根据Gartner报告，在过去四个季度，华为服务器整体发货量全球第3，中国市场整体发货量和营收额第1，并且华为服务器进入Gartner魔力四象限的挑战者象限。



