王东临：书生云超融合一体机不走寻常路

伴随着数字化转型的深入，IT基础架构正在从传统架构向云架构转型。书生云CEO王东临告诉记者，超融合只是一种交付方式，而并不是某一类特殊的硬件产品。超融合架构作为新型IT基础架构，目前已被广泛认为是云计算基础架构未来发展的趋势。

至顶网服务器频道 12月26日 新闻消息（文/李祥敬）：当下，超融合一体机正在席卷整个服务器市场。IDC的数据显示，超融合基础架构系统是融合和集成系统市场内增长最快的细分市场。

何为超融合？我们可以简单理解为将虚拟计算平台和存储融合到一起，以虚拟化的形式提供数据中心所需要的计算、网络、安全以及存储等IT基础架构。超融合不仅集计算、存储和网络单元于一体，而且整个架构中的硬件设备只有通用x86服务器和网络交换机，更多借助于软件能力，在每个服务器节点实现计算、存储和网络功能的更深度融合。

超融合架构以虚拟化为中心进行软硬件优化设计，通过将手动、静态、硬件定义的IT基础设施建设模式转变为自动、动态、软件定义的模式，从而有效降低初始资本支出及运营成本，并提高IT运营效率。

书生云CEO王东临

伴随着数字化转型的深入，IT基础架构正在从传统架构向云架构转型。书生云CEO王东临告诉记者，超融合只是一种交付方式，而并不是某一类特殊的硬件产品。超融合架构作为新型IT基础架构，目前已被广泛认为是云计算基础架构未来发展的趋势。

书生云超融合一体机的过人之处

在过去的一年，超融合销售额一直保持着两位数增长。不管是硬件厂商还是软件厂商，都在切入到超融合市场，推出了品类众多的超融合设备。那么书生云的超融合一体机有什么过人之处呢？

王东临解释说，除了超融合一体机具备的简化IT架构和运营、降低成本、增强易用性等开箱即用的特性之外，书生云超融合一体机还具有自己的独特优势。

首先，书生云超融合一体机采用的是全冗余架构设计，不仅从电源、控制节点、计算节点、网络节点、存储节点到每一条网络线路是冗余设计，连每一块硬盘、SSD盘和NVMe盘都是双端口。这就从配置上彻底消除了单点故障，保障了服务器24小时的不间断使用。

其次，在超融合一体机的内部设计上，书生云采用基于SAS等内部总线连接的分布式系统替代传统的TCP/IP协议，大大提升系统性能。TCP/IP协议的传输速度是毫秒级，而SAS的传输速度能够达到微秒级，性能实现了数量级的提高。

其次，书生云超融合一体机搭载了SurFS分布式存储共享系统：传统的分布式系统，又被称为烟囱式系统，因为服务器存在单点故障的问题，不能将数据放在同一台服务器上，而是在不同的服务器上放置多个副本，服务器数据冗余率通常保持在300%。而在SurFS分布式共享存储系统中，采用RAID/EC码来保证数据的可靠性，在相同的数据可靠性基础上，系统的冗余率降低到130%左右，帮助企业节省一半以上的存储。

除了独有的功能打造，基于超融合一体机，书生云也在打造 “租赁式私有云”服务，从而丰富自身在云计算方面的实践。

这是一个商业模式上的创新，王东临说，业界往往将租赁模式等同于公有云，认为私有云虽然安全可控，但是确没有公有云价格低廉的优势。而书生云将两者融合，创新性推出“租赁式私有云”服务，将公有云和私有云的优势聚合在一起。企业在采购超融合一体机时，只需要每月支付几万元服务费，不再需要一次性投入几百万采购资金。

书生云不断探索超融合一体机的价值

抛开超融合一体机的功能属性，王东临认为，超融合的核心价值在于提供了技术改革的特区。在超融合一体机的架构上，生产商可以对产品的硬件、软件进行不断的创新，从而一次次颠覆行业的技术标准。

所以，我们看到了书生云以超融合一体机为依托在帮助企业实现云架构的落地实践。书生云在凤凰创新园承建的全球最大单体数据中心——凤凰大数据中心，项目合同金额十多亿，超过中国超融合市场2016年的总和，数据存储容量1EB，超过全球超融合市场2016年的总和。

即使这样大的项目规模，却仅需300多台书生云超融合机柜即可完成部署。这主要得益于书生云在超融合产品上的技术创新。

“如何在云时代为企业快速交付一个IT基础设施，超融合一体机是目前实现软件定义基础架构的最佳方式。” 王东临说，“书生云超融合一体机采用了OpenStack的开源架构，搭配定制生产的硬件设备，并通过书生公司自有技术，对系统进行了优化和易用性改造，将软硬件整体优化之后可以更好地助力企业实现IT‘云化’。”

应该说，超融合虽然只是一个架构、产品、交付方式，但是其应用场景却具有千变万化的特点。目前，超融合的应用场景正在被以书生云为代表的厂商以及客户所拓展。

目前超融合在帮助企业应对云时代的IT变革方面正在发挥越来越重要的作用。可以说，书生云的超融合一体机不只是为了商业模式的兑现，更是验证自己对于未来IT变革趋势的把握。