VMware：裸机Azure可以运行我们的东西但我们不一定喜欢

VMware日前明确表示不会利用微软的Vsphere在裸机Azure服务器上提供旗下的软件。

VMware日前明确表示不会利用微软的Vsphere在裸机Azure服务器上提供旗下的软件。

VMware云服务产品开发高级副总裁Ajay Patel的一篇博文的语气则婉转一些，虚拟化专家VMware通过该博文告诉客户，VMware宁愿他们选择另一个服务。

该博文上个月底发表时引发震动，博文指摘了Windows巨头。有趣的是，该博文本周被悄悄地修改为“会提供最新的市场背景”，换言之，会提供微软正在使用的硬件细节。

Patel表示，“微软最近公布了Azure上VMware虚拟化的一个预览，据介绍这是一个在Azure硬件上运行的VMware堆栈裸机解决方案，并与VMware认证合作伙伴的其他Azure服务放在一起。

他表示，“该产品的开发独立于VMware之外，但却是一个专用的、服务器托管解决方案，与其他VMware云提供商合作伙伴（VCPP）的方法类似。”

Patel接着还爆了一些料，说了一些微软如何运行VMware服务的东西，他还称，微软为加大云服务力度正在使用Cisco-NetApp Flexpod系统。微软在自己的博文（https://azure.microsoft.com/en-us/blog/vmware-virtualization-on-azure/）里证实了此事，并提到有关的裸机配置与使用SAP HANA云的配置类似。

微软在11月公布了关于VMware-on-Azure服务的消息。微软方面还承认此项服务是为了将一众公司从vSphere安装拉过来加入到Azure大营。 VMware也确实说了自己正在与NetApp合作以“确保合规性以及适当支持模式的到位”。

VMware长期以来都在虚拟服务使用方面推广Flexpod，因而如果说自己不能支持Azure服务就有点难。

尽管如此，Patel明确表示，VMware宁愿旗下的客户使用AWS，他还提到VMware与亚马逊正在合作及一起对亚马逊AWS服务进行全面测试和提供支持；微软现在还未能这样说。

Patel表示，“随着该产品的推出，我们为客户提供了一项具有联合架构的、经过充分测试和验证的云服务，该云服务整合了全球领先的私有云和公共云。”

VMware还批准了与IBM合作的云服务，VMware提到，CenturyLink、Rackspace和Virtustream也提供盖有VMware批准大印的云服务。

Patel表示，“VMware致力于为客户创造价值，我们可以充分利用4100多家VMware云提供商合作伙伴的覆盖面和能力。我们坚持提供满足旗下客户需求的云解决方案的设计、测试和验证。“