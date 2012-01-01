全年盘点：2017年10大技术合并与收购

2017年不乏各种并购活动。似乎每周我们都会看到来自最大型的IT厂商和服务提供商巨头宣布并购或者收购，甚至解决方案提供商和IT分销商也加入其中。

2017年不乏各种并购活动。似乎每周我们都会看到来自最大型的IT厂商和服务提供商巨头宣布并购或者收购，甚至解决方案提供商和IT分销商也加入其中。

今年有一些预期中的、还有一些不在预期中的交易公布或者完成，预计2018年我们会看到有大量新产品、服务和能力进入市场。

下面就让我们来看看2017年发生的10大技术并购。

10、Mitel和ShoreTel终于走到一起

价格：5.3亿美元

这两家基于云的统一通信提供商之间的一举一动备受瞩目，Mitel最终在7月宣布计划以5.3亿美元收购ShoreTel。

根据交易条款，Mitel以每股7.5美元的价格以全现金交易获得ShoreTel普通股100%的流通股，在9月份完成。据Mitel称，这次收购让Mitel跃居全球第二大统一通信服务提供商。

9、思科收购SD-WAN初创公司Viptela

价格：6.1亿美元

思科在5月宣布计划以6.1亿美元现金和股权的形式收购SD-WAN专业公司Viptela。这次收购将强化思科现有的SD-WAN解决方案组合，包括iWAN和思科Meraki产品，在8月1日完成。

另外VMware也有类似的举动，VMware在11月宣布计划收购SD-WAN初创公司VeloCloud，金额未对外公布。

8、HPE重金投入存储，收购Nimble和Simplivity

价格：10亿美元和6.5亿美元

2017年HPE把大笔资金用在了收购两家超融合公司上。首先，HPE在2月完成了对超融合基础设施技术开发厂商Simplivity的收购。

两个月之后，HPE以10亿美元收购了混合闪存存储厂商Nimble Storage。HPE表示，这次收购让HPE能够为各种规模的企业客户提供全面的闪存存储系统。

7、思科收购BroadSoft

价格：19亿美元

这是思科在2017年进行了第七次收购。思科在10月宣布计划以19亿美元（即每股55美元）收购统一通信软件提供商BroadSoft。

这次交易预计在2018年第一季度完成，将把思科面向企业的协同技术与BroadSoft面向中小企业的产品组合整合起来，覆盖所有规模的客户。

6、Tech Data完成对Avnet的收购

价格：26亿美元

分销巨头Tech Data在2月完成了对分销商Avnet技术解决方案业务规模达26亿美元的收购。

Tech Data表示，收购Avnet将有助于它从受侵蚀的传统存储业务转向更强大的闪存和固态存储市场。

5、Sirius收购Forsythe，解决方案提供商大整合

价格：32.6亿美元

Sirius Computer Solutions是IBM的顶级合作伙伴，9月该公司达成了一份最终协议收购Forsythe Technology，这次收购在11月完成。

据两家公司称，这次交易扩大了Sirius在安全、数据中心和风险管理方面的服务产品组合。

4、思科收购AppDynamics

价格：37亿美元

作为今年上半年最大的IT收购之一，思科在1月宣布计划斥资37亿美元收购云应用管理公司AppDynamics，进军云系统监控市场。

这次收购在3月完成，帮助思科从硬件领域持续转向软件领域。

3、Verizon完成对Yahoo的大并购

价格：44.8亿美元

Verizon在6月完成了44.8亿美元对Yahoo的收购。

Yahoo在2013年和2014年遭遇亮起大规模安全泄露事件，其中2013年的这一起被安全分析师称为“迄今为止最大的黑客攻击”，这也使得Verizon在今年夏天在原先48.3亿美元价格基础上与Yahoo重新谈判。当这次交易完成的时候，Yahoo前首席执行官Marissa Mayer，以及Yahoo共同创始人David Filo和4位其他成员，从Yahoo还没有被收购的部分也就是Altaba董事会辞职。

2、英特尔收购Mobileye

价格：153亿美元

3月，英特尔宣布以惊人的153亿美元收购汽车芯片制造商Mobileye。英特尔表示，通过收购这家以色列公司，英特尔将把自己的自动驾驶业务与Mobileye进行整合，整合之后的部门将为汽车市场打造和交付云到车的解决方案。

这次收购在8月完成。

1、电信提供商CenturyLink与Level 3 Communications合并

价格：340亿美元

电信服务提供商CenturyLink在11月1日宣布在得到了联邦通信委员会的批准之后，将以34亿美元并购Level 3 Communications。合并之后的新公司将美国第二大通信提供商，服务于全球企业客户。

根据交易条款，CenturyLink股东拥有新合并公司约51％的股份，前Level 3股东拥有约49％的股份。新CenturyLink的营业收入预计为240亿美元，不包括与CenturyLink协同业务销售相关的收入，包括预计的剥离。