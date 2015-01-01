曙光任京暘：先进计算驱动制造业升级转型

任京暘表示，中国制造业要实现弯道超车，必须大力发展以先进计算为引擎的智能制造。而曙光正在联合上下游企业，共建制造业先进计算中心，并希望以此为契机汇聚更多先进计算软硬件资源以及先进计算相关的实验室、重大装置、重大项目等创新力量。

至顶网服务器频道 12月21日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，各行各业数字化转型在加速，对于制造业也是如此。现阶段，我国制造业研发创新能力较之前有所提高，智能设备使用率、生产过程数控化率等方面均有显著提升，但与美、日、德等发达国仍有较大差距。

通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与制造技术的深度融合，实现传统制造业向数字化、智能化、网络化转型，是我国制造业发展的下一步目标。

曙光公司副总裁任京暘

在这样的背景下，2017中国制造千人会在天津滨海新区召开，曙光公司副总裁任京暘做了《先进计算与智能制造》的主题演讲。

在主题演讲中，任京暘表示，中国制造业要实现弯道超车，必须大力发展以先进计算为引擎的智能制造。而曙光正在联合上下游企业，共建制造业先进计算中心，并希望以此为契机汇聚更多先进计算软硬件资源以及先进计算相关的实验室、重大装置、重大项目等创新力量，形成创新集群效应。

先进计算与制造业转型

早在国家十三五规划中就出现了对先进计算的描述，所谓先进计算是指：要重点发展比如云计算、量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等技术的研发及应用。

应该说，先进计算是对目前多样化计算的一个概况。而对于曙光而言，其在先进计算方面进行了丰富的实践，比如地球数值模拟装置。

我们知道，曙光是高性能计算市场的领导厂商，那么高性能计算在制造业转型扮演了何种角色呢？

任京暘表示，高性能计算在制造业应用非常广泛，比如说CAD、CAE都是一些最基础的应用，现在的智能制造强调全产业链这的数据汇集，计算在其中是大有可为，应该说每一个智能制造的厂商都对高性能计算有很强的需求，而且这种需求在曙光看来是无止境的。“高性能计算可以帮助制造业企业更好地把智能制造的想法进行实现。”

除了高性能计算，人工智能、大数据、云计算等新技术也对制造业变革起到了推动作用。任京暘说，这些技术之间交叉融合，为各行各业带来了突破性的变化。高性能计算、云计算、大数据等技术为人工智能的发展打下了基础，这几项技术相辅相成，与行业应用结合便会产生革命性的变化。这同样适用于制造业。

“曙光是一个大计算的厂商，我们希望能够整合高性能计算、云计算、大数据、人脑计算、人工智能等先进计算技术，让用户在使用计算力的时候，能够成本更低，门槛更低，变得更简单，从而实现业务创新。”任京暘说。

数据中国与制造业布局

任京暘告诉记者，一直以来，制造业都是曙光公司重点布局的行业。得益于两化融合、中国制造2025等政策东风，曙光在制造业领域取得了快速发展。再加上曙光的产品可以应用到智能制造过程的各个环节，我们在制造业的拓展是全产业链的。

此外，曙光在全国各地建设了大量的城市云计算中心，把计算力能够带到用户身边。在这些云计算中心里面，有大量的我们制造业的用户在上面使用曙光的产品和服务。

除了建设城市云计算中心，曙光推出了数据中国战略，愿景是让全世界共享数据的价值。在数据中国战略规划中，曙光通过政府、科学、安全和工业四个行业大数据与用户对接，以数据价值的提升，推动行业向智能化迈进。

今年下半年曙光又正式推出了数据中国智能计划，降低人工智能的使用门槛，让企业可以更好地使用人工智能技术进行创新。任京暘表示，数据中国智能计划在助力制造业转型中也会发挥重要的作用。

我们看到曙光在制造业方面的布局更多与自身的产品和战略相结合，而且随着制造业转型的深入，曙光在制造业转型中的重要作用日益凸显出来。

而且制造业是个“数据密集型”产业，曙光的数据中国和城市云计算中心提供的计算力可以加速制造业的数据价值兑现。所以说，在制造业，曙光大有可为。

结语

综述所述，通过制造业的布局，曙光正在以数据中国战略为导向，以先进计算力为支撑，助力行业转型。

任京暘表示，未来曙光联合不同行业的合作伙伴、用户构建先进计算中心，以新一代先进计算中心为载体，把先进计算力在新一代的先进计算中心进行融合，整合行业合作伙伴，在行业用户的深度参与下，打造本行业的先进计算共享平台。

“通过这个平台降低本行业的计算力门槛，让更多的本行业企业能够利用这个平台进行创新，能享受到新一代的先进计算技术，先进计算力，为本行业的变革带来强大的支撑力量。” 任京暘最后说。