云计算时代企业如何完成“上云”这个必答题？

企业上云已经成为数字经济下企业的比选题，但是如何上云依然是摆在企业面前的一个重要挑战。虽然上云的目的显而易见，但是路径却因企业而异。IBM则为企业提供了一个可资参考的上云“三步走”，帮助企业更好地实现上云。

至顶网服务器频道 12月20日 新闻消息（文/李祥敬）：近年来，越来越热的云计算被推倒风口浪尖，各大中型企业纷纷把企业服务迁移到云上，上云成为企业数字化转型的必选项。在数字化转型的浪潮之下，上云为企业带来效益与广大的数字资产。传统商业模式向云变革提速，云服务模式成为必然趋势。

企业上云的核心是运用云计算技术推动业务创新，实现敏捷、灵活管理，降低IT成本，以提高企业在新常态下发展动力和竞争力。对于每个企业、每个组织来说，产业特点不同，有是交互系统上云，有些是洞察系统上云，有些是开发测试系统上云，不同的企业上云路径一定不同。在此过程中，服务商、设备商应该匹配客户诉求，在不同的路径上提供不同的解决方案。

企业上云有什么好处？

企业上云的好处是显而易见的，企业不需要把过多的精力放在IT基础设施层面，而是把更多的精力放在业务创新上面。概括起来，上云给企业带来了如下好处：

降低成本。云计算技术降低了IT的硬件和运维成本，比如原来硬件的高可用性，通过软件和运维工作来弥补。CIO将不再需要专门的IT资产、关注IT技术问题，他们可以抽出更多的精力来从事信息化支撑企业业务运营上。

灵活性。云计算提供给企业更多的灵活性，企业可以跟据自己的业务情况来决定是否需要增加服务，企业也可以从小做起，用最少的投资来满足你的现状，而当企业的业务增长到需要增加服务的时候，可以根据自己情况对服务进行选择性增加，使企业的业务利用性最大化。

扩展性。云计算是一种按需分配的IT资源供给方式，可以满足对IT资源的“拿来就能用”，“想要就能有”的需求。通过资源池化，企业借助云计算可以实现水平扩展，从而获得更高的扩展性。

当然，云计算的好处不只是上述这些。在云计算火爆的今天，企业需要考虑的不是要不要上云，而是如何上云和用好云。

企业该如何上云？

诚如前面所言，企业IT上云是一个系统性的工程，需要根据企业自身IT系统的情况来定，要考虑企业IT现状、企业发展现状等因素，并结合对云的理解而定，并不是一刀切，不要为了云而云。

在笔者看来，企业在选择上云之前需要有一个完整的评估过程，比如企业类型和规模等。还有云计算对于企业上云来说，主要提供基础设施服务，即计算、存储和网络服务。如果企业的IT基础设施、IT系统的架构需要更新换代，可以考虑采用云的供给方式。

在应用层面，现有的应用架构是否能够满足云计算的特点，是否能够低成本的迁入或者部分迁移。对于大部分的企业来说，原来的IT应用部署模式，都是竖井式的，不同的应用都由不同的软件开发商提供的，系统之间还有网络安全隔离，各系统间还有协同关系，网络、应用拓扑很复杂。所以需要首先确定上云的规划，是整体上云还是部分上云，是逐步上云还是一次性上云。还要确定上云的步骤，哪些系统可以先迁移，哪些后迁移，并解决迁移后和周边的系统怎么协同等问题。

此外，企业需要根据自身的需求和能力来评估是建设私有云还是租用公有云来承载业务应用。当然，企业也可以通过网络将公有云内的IT资源和企业原有的IT资源池打通，形成“混合云”，可以进一步提升企业IT服务能力，提高IT资源可靠性。

比如大型企业可以建立私有云，为内部成员单位提供服务；然后连接客户、供应商、员工的应用领域采用公有云，与私有云共同形成混合云架构；直至最后全部采用公有云模式。而对于中小企业而言，上云的接受速度比较快，特别是小微企业已经接受SaaS的业务模式，可以直接全面上云。

三步走 企业轻松上云

既然企业上云如此重要，而且我们也明白了企业上云的方法论，那么接下来就是如何规划自身的上云路径。

在云计算时代，IBM Power Systems不断与时俱进，帮助企业加速实现其IT云基础架构的转型，同时实现转型期间的极大灵活性。另外，IBM Power Systems可支持企业实现三步上云的计划，“优化虚拟化，构建Power私有云”，“实现IaaS平台，构建完整功能的云管平台”，“探索混合云并创新业务”，轻松玩转云端。

前面我们说过，不同类型不同发展阶段的企业对于上云的需求也是不同，而IBM Power Systems可以为不同规模不同阶段的各类企业提供完整的上云解决方案。

第一，优化虚拟化，构建Power私有云。对于Power服务器，PowerVM为IBM Power Systems服务器提供行业领先的虚拟化解决方案，具有数十种先进的虚拟化功能，支持企业级应用。PowerVM以卓越的POWER处理器为基础，依托Power Systems平台的高级RAS（可靠性、可用性和易维护性）特性、极致可扩展性和领先性能而构建，能够提供安全而又富有弹性的虚拟化环境。

通常虚拟化只是上云的第一步，IBM推出了基于OpenStack架构、面向云计算而设计的管理平台PowerVC。PowerVC是在PowerVM有关虚拟化技术的基础之上，为Power System系统用户提供了一个理想的虚级化和自动化管理平台。

PowerVC拥有简化易操作的用户体验，与IBM PowerVM虚拟化技术深度集成，简化了对Power System有关计算资源的管理，对云计算平台所需要的资源进行了抽象，帮助客户轻松搭建私有云平台。此外，通过PowerVC，企业可以把Power System以兼容开放标准OpenSatck的方式集成到企业的云计算平台中，这样企业完全可以构建适合自身的混合云架构。

第二步，实现IaaS平台，构建完整功能的云管平台。在云计算的管理显然离不开云管理平台，所谓云管理平台是一种管理公有云、私有云和混合云环境的整合性产品。为了帮助企业用户更好地管理多样化的云计算环境，IBM提供了基于OpenStack标准的云管理平台——StartCloud和SelectStack。通过标准的OpenStack API，企业用户可以使用实现应用整合和异构平台的管理。

StartCloud是IBM实验室基于OpenStack社区版定制开发的IaaS云管理平台。StartCloud支持快速部署资源，可以使用KVM降低IT虚拟化成本，跨平台统一管理Power和x86，降低管理复杂度，提高硬件平台选择的灵活度，提高运维效率。

除了StartCloud，IBM还为企业用户提供了SelectStack。SelectStack是结合客户实际需求的企业级模块化云管理平台，支持异构资源管理，集成IT运维及监控、业务流程定制等功能。

如果说StartCloud是IaaS云管理平台，那么SelectStack则是一个未包含虚拟化层的云管平台，不过其可统一管理异构的虚拟化平台，如：IBM PowerVC，IBM StartCloud、OpenStack、KVM等。

第三步，探索混合云并创新业务。在完成上述两步后，企业可以借助IBM Power Systems打通私有云和公有云，构建一个完整的混合云架构，使企业能够获得实时的分析结果，改善云经济效益，整合、管理和安全使用混合云环境，并可无缝集成现有系统。

结语

企业上云已经成为数字经济下企业的比选题，但是如何上云依然是摆在企业面前的一个重要挑战。虽然上云的目的显而易见，但是路径却因企业而异。IBM则为企业提供了一个可资参考的上云“三步走”，帮助企业更好地实现上云。