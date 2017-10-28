不只是OpenStack 英特尔与业界合作伙伴多维度丰富开源云计算内涵

在李少凡看来，开源云计算是一个立体的，OpenStack是其中非常有代表性的技术。在开源云计算里面，英特尔其实在很多方面都有贡献，并在这些领域创新，给开源用户带来更多的价值。

至顶网服务器频道 12月06日 新闻消息（文/李祥敬）：作为云计算市场的明星，OpenStack一直备受关注，而围绕OpenStack的开源社区一直是开发者最为热衷讨论的话题。

第七届OpenStack黑客松大赛参赛选手

近日，第七届OpenStack黑客松大赛在武汉开赛。来自华为、英特尔、烽火、中国移动、中国银联、HFbank、中兴、浪潮、99Cloud、H3C、Prophetech11个公司的36个工程师共修复了105个Bug，同时包括一个Blue Print，是历届黑客松里面人均修改Bug最多的一次。

黑客松的英文单词是hackathon，其诞生于1999年，它是由“编程（hack）”和“马拉松（marathon）”两个词组合而成，所以又称“编程马拉松”。而“编程马拉松”的精髓就在于：很多人，在一段特定的时间内，相聚在一起，以他们想要的方式，去做他们想做的事情。

首届中国OpenStack Hackathon活动始于OpenStack第11个版本（Kilo）发布前，旨在为OpenStack开发者搭建交流沟通的互动平台，实现Bug修复和代码优化。从2015年4月第一届中国OpenStack Hackathon活动举办以来，中国的高水平OpenStack开发者越来越在全球开源合作中体现贡献和实力，向社区发出更多的中国开源技术的声音。

为什么英特尔在OpenStack上投入那么大？

作为OpenStack黑客松大赛的主办方——英特尔对于OpenStack社区，特别是中国OpenStack社区同样有着显著贡献。

烽火IT事业部总经理李庆林、英特尔软件与服务事业部开源战略总监陈绪、英特尔软件与服务事业部总经理，开源技术中心（OTC）虚拟化总监李少凡、腾讯云政务民生总经理罗朝亮

英特尔软件与服务事业部总经理，开源技术中心（OTC）虚拟化总监李少凡告诉至顶网记者，现在我们处于一个数据大爆炸的时代，而需要处理海量的数据需要一个强大、富有弹性的IT基础设施平台来承载。以OpenStack为代表的开源软件在这个平台上起到了一个基石性的作用。

“这就是英特尔为什么在OpenStack上一直投入非常大的原因。英特尔从2012年开始就进行OpenStack的开发，涉及OpenStack的方方面面，其中很重要的一个方向就是如何把英特尔最好、最先进的硬件平台特性带到OpenStack中，给客户带来更多的价值。”李少凡说。

比如在虚拟化技术中，如何保证每个虚拟机获得足够的性能表现，就需要在硬件层面上进行资源隔离。英特尔的资源调配RDT技术通过硬件资源QoS的控制，使得虚拟机可以满足隔离性、安全性、高性能等要求，帮助云计算提供商实现更高水平的服务等级协议。

同时，英特尔最新发布的至强可扩展处理器将软硬件协同发挥到了一个更高的水平。作为近十年来数据中心领域最大的技术进步，英特尔至强可扩展处理器可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。

特别是针对云计算工作负载，英特尔至强可扩展处理器可将企业和云数据中心运营的虚拟机数量提升达4.2倍，实现服务快速部署、服务器利用率提升、能源成本降低。得益于英特尔在硬件技术层面的持续研发投入，构建于IT基础设施之上的OpenStack可以实现获得更为丰富的功能属性。

“摩尔定律不断发展，计算力不断地往前发展，硬件不断带来新的特性让软件运行更高效。软硬件结合才能解决客户的业务痛点，英特尔的很多硬件创新技术都是与合作伙伴一起协同的，包括云服务厂商、软件厂商等，让他们的软件栈在英特尔硬件上给客户带来最好的用户体验。”李少凡说。

除了技术 英特尔也在构建多样化的OpenStack生态

李少凡表示，除了上游社区的技术贡献之外，英特尔一直是非常着重于推进OpenStack在中国的生态系统的建设，帮助更多的企业快速地采用OpenStack的开源云计算。早在2012年8月9日，英特尔发起中国开源云联盟，致力于OpenStack开发、操作系统支持、性能优化、规模部署，通过业界合作，探索OpenStack的解决方案，促进OpenStack的产业化应用；同时也积极将工作成果代码回馈OpenStack全球开源社区，提升中国区对OpenStack全球社区的影响力。

目前经过五年多的发展，中国开源云联盟从最早的四个创始的单位，现在已经超过了150多个核心成员。在中国的开源云计算的这一条路上，中国开源云联盟起到非常重要的作用。

另外，英特尔和合作伙伴一起，比如腾讯、烽火、华为等一起经过共同努力，推动中国成为OpenStack全球生态系统中最活跃的一个市场。李少凡说，如今OpenStack基金会的过半黄金会员是中国企业，还有今年OpenStack悉尼峰会的Superuser大奖被腾讯云TStack团队摘得。“这不光是OpenStack社区的成功，也是中国开源社区一路20年走来，从使用者到贡献者到今天很多领域的引领者的缩影。”

腾讯云政务民生总经理罗朝亮表示，OpenStack在世界范围内发展非常迅猛，于是腾讯IaaS平台基于OpenStack的TStack而打造。“其实当初TStack是完全基于腾讯自研的产品体系以及虚拟化技术来构建，后来随着OpenStack社区不断成熟或者说OpenStack在业界慢慢成为一个事实标准的时候，我们把底层的虚拟化平台替换成KVM，IaaS平台替换成了OpenStack。”

据悉，腾讯专有云TStack已经运行了14个OpenStack集群，共计6000个节点，稳定运行时间超过5年，可用率超过99.99%。而且，腾讯云已将TStack平台以及运营服务经验推广到中国政企市场，并与全国15多个省、50多个城市签署合作协议，为包括四川省政务云、广东省政务云、云南公安厅警务云等在内的各级政府和企业构建基于OpenStack的云平台。

在获得Superuser大奖的同时，腾讯公司宣布加入OpenStack基金会，成为其黄金会员，全力支持开放源代码云计算平台的开发。罗朝亮说，在加入OpenStack基金会之前，腾讯已成为OpenStack最大的用户之一。为了繁荣OpenStack生态在中国的发展，腾讯希望把在这个领域里的技术积累贡献出来。并将互联网海量实践经验不断分享到OpenStack开源社区，为社区云生态建设添砖加瓦。

其实除了腾讯这样的互联网厂商，很多ICT厂商也将OpenStack作为自身业务转型的抓手，其中烽火就是典型代表。烽火IT事业部总经理李庆林告诉记者，烽火在2010年布局云计算技术的研究，并于2013年选定OpenStack作为烽火云平台的核心支撑技术。如今，OpenStack早已成为烽火ICT战略转型的技术基础平台。

除了将OpenStack开源基因根植于ICT转型战略，烽火也在开源技术落地方面进行了积极探索。烽火云计算核心产品FitOS通过对OpenStack底层的优化，为客户提供稳定的Iaas平台。烽火FitCloud解决方案在政务云、教育云、园区云等12个行业领域得到广泛应用，其中湖北省楚天云作为国内首个采用OpenStack开源架构搭建的省级政务云平台树立了行业标杆，为未来大型OpenStack项目的规模化落地起到了积极的示范作用。

“在OpenStack社区贡献方面，烽火已经进入到全球的TOP10，在国内是TOP3，这是客户需求推动的结果。我们在OpenStack可靠性、可运维性、使用便利性上进行了很大的投入，并陆续把相关的研究结果贡献给社区。”李庆林说，“我们也会与英特尔、腾讯这样的合作伙伴在开源项目合作与混合云协作等方面一起合作推动OpenStack的落地，”

从OpenStack到开源云 英特尔要做更多

在李少凡看来，开源云计算是一个立体的，OpenStack是其中非常有代表性的技术。在开源云计算里面，英特尔其实在很多方面都有贡献，并在这些领域创新，给开源用户带来更多的价值。

英特尔软件与服务事业部开源战略总监陈绪补充说，开源云是一个很大的范畴，并不只是局限于一个技术本身，最近几年英特尔在其他技术方面也做了很多努力，比如说DPDK，这些技术其实是整个开源软件栈中非常重要的一些环节。现在我们要做的就是补齐整个开源云计算的“链条”。

最近英特尔推出了一个叫做Clear Containers的全新技术，其既有虚拟化的安全性、隔离性，又有容器技术的轻量级。现在它已经在Docker社区、Kubernetes社区得到了非常广泛的支持。

除了这些底层IT技术，英特尔在大数据、人工智能等方面的社区贡献也是有目共睹的。英特尔是Linux、Hadoop、OpenStack、Spark等主流开源项目的支持者，并在这些项目开始初期就大力投入。

而对于中国市场，李少凡表示，英特尔非常重视跟本地企业的合作，促进本地生态系统的发展。通过与本土软件企业和云服务厂商以及上百万中国的软件开发者的合作，帮助他们了解英特尔最新的技术，如何在英特尔的平台上进行调优，达到最佳的用户体验。

“借助全球卓越中心，我们可以把国外的世界的最新的技术带到中国。通过和本土的生态系统合作，实现本土创新。这种本土创新又可以通过全球卓越中心扩展到全世界，成为世界上的一个创新点，给更多其他地区的客户带来更多的价值。”李少凡最后说。