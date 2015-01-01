精湛至美 小而有为 施耐德电气推出智能微型数据中心

互联网的兴起已有20余年。 20多年来，在互联网热潮的带动下，数据中心技术不断升级换代，节能、高效、智能化管理等成为未来数据中心建设的重要关键词。

至顶网服务器频道 11月28日 新闻消息： 互联网的兴起已有20余年。 20多年来，在互联网热潮的带动下，数据中心技术不断升级换代，节能、高效、智能化管理等成为未来数据中心建设的重要关键词。这些未来趋势不仅体现在大型、超大型云计算数据中心的建设与运营中，同时也体现在为支持边缘计算而建的中小型数据中心中，施耐德电气智能微型数据中心就是专门为后者推出的新一代解决方案。

简单灵活，智能微型数据中心优势显著

纵观当下数字化时代，随着大部分业务向大型数据中心转移，传统数据中心开始趋于小型化，但在空间、效率、能耗等方面则越来越显现出瓶颈，这些因素使得企业每年为传统数据中心支付巨大的开支。此外，在数据驱动的海量计算下，公有云由于存在网络宽带及延迟等问题，渐渐显露不足，越来越多的企业IT逐渐采用企业内外部公有云、私有云以及企业云并存的混合云架构，计算生态系统呈现前所未有的分散化和混合化趋势，越来越多的计算能力被分散到网络边缘。在此背景下，如何打造兼顾云端和本地化数据中心的专业化管理已成为企业管理者面临的巨大挑战。

针对边缘计算的强劲发展需求，施耐德电气创新推出了智能微型数据中心解决方案，优势显著：

一、一体化的设计。IMDC解决方案采用一体化集成设计理念，由制冷、电源、配电、机柜及气流管理、环境监控和数据中心运维服务管理平台等多个子系统构成，这是施耐德电气基于模块化数据中心，结合本地人工智能控制器及远程云端数字化运维服务构建的面向边缘计算的全新智能解决方案。

二、多种型号机柜选择。针对不同应用需求，提供机柜级（IMDC One）、行级（IMDC Row）、模块级（IMDC POD）等不同型号机柜选择，其全部物理组件基本均在工厂预安装，并经过出厂前全面软硬件测试，从而提供国际统一的品牌和质量保证，使安装简便、节省部署时间。

三、简单灵活，外观时尚。智能微型数据中心解决方案拥有简单的选型、操作、保有方式，使得IT部署和管理更加便利。具体来讲，施耐德电气智能微型数据中心解决方案的主要产品优势可总结为"3+1"：

• 选型简单：整机基本工厂预制，在基础配置上提供多种升级选项，客户通过移动端快速选型后，运到现场两小时内便可安装完毕。对于内部各配置及后期升级包，均提供整机同品牌的保修及延包服务，选型只需一页纸，方便配置和采购及实施。后期，还可通过并柜，实现快速扩容，简便省心。

• 操作简单：采用十寸多点触控电容屏，符合人体工学的操作尺寸和界面，手动操作时几乎感觉不到延时，用户画面流畅和清晰，可视化图形界面操作，可简明提供PUE等性能指标，实时监测设备运行状态并及时预警。

• 保有简单：售前售后一站式服务完善快速，提供接入工业云端数字化运维平台及服务。施耐德电气数字化运维服务在本地、Web端及App端界面均可进行，操作简便，对需要远端查看多个智能微型数据中心需求的部分行业客户来说，无论其网点多零散，均可对其基础设施和IT设备资产状态一目了然。同时，Web端及App端还可提供基础设施远程诊断、故障预警及工单管理，确保设备故障尽快处理。

• 科技外观，专利设计：2.5D玻璃全屏高科技外观专利设计，带来犹如黑钻石般视觉感受，充分彰显科技品味，匹配现代机房。

施耐德电气智能微型数据中心解决方案通过本地人工智能控制器对从物理基础设施采集的信息进行分类及收集，并通过多点触控屏实现监控、事件报警以进行就近的运算和简单分析，减少等待时间和网络宽带成本。除此之外，还可将数据汇集至云端，进行更加专业复杂的分析和解读，通过EcoStruxure信息顾问（EcoStruxure IT Advisor），在后台从历史数据中基于企业IP资产和环境进行大量专业的处理和解读，从而对IT资产和环境做出更加理性全面的分析，实现数据价值最大化。

广泛适用的边缘计算场景

施耐德电气智能微型数据中心解决方案广泛应用于金融、医疗、零售、教育、政府、公共安全以及传媒等行业的新建以及改造机房，其中在金融、医疗及零售行业的应用最为突出：

金融行业，受到互联网金融及各种民营银行的冲击，传统银行二级分行及基层网点正在智能化、轻型化、社区化、提升客户体验等方面谋求转型。而要成功实现转型需要传统银行将本地网点的物联设备及服务器等安全可靠地接入银行内部的云端。施耐德电气智能微型数据中心解决方案可提供安全可靠的数据存储和访问体系，其可靠关键电源可保证业务不受中断。此外，工厂预制化高度模块化集成架构，可大大缩短网点的建设周期，其非专业人士也可简单操作的人机交互界面以及数字化运维服务平台，完美满足金融网点的转型诉求。

再看医疗行业，在当下新医改的大背景下，智慧医疗正在走进我们的生活。智慧医疗要求除了把医院的各科室、各医疗设备连接起来之外，还包含了区域卫生系统以及家庭健康系统。这就需要医院将个人医疗信息以数字档案的方式共享到医疗云端，实现病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换。这些大量的本地医疗数据，对于医院传统的各个科室，独立存储的台式机或服务器造成了巨大的处理和管理压力。施耐德电气高可用性，可靠性的智能微型数据中心解决方案可以帮助医疗行业客户减少管理人员，实现安全可靠运行，并且建成的新型数字化医院，可以高效，稳定的"无纸化、智能化、高效化"运营。

另外，在如今淘宝、京东到现在的无人超市席卷全球的零售行业，更需要用云计算、数据分析管理、智能定位、移动支付、社交互动等等这些手段武装自己，改进优化实体商业的传统运营模式，才能把握先机。借助施耐德电气微型数据中心解决方案，可有效加强线下场景的丰富性，推动零售行业快速变革。用户可通过施耐德电气Web端运维管理平台对店内设备进行检测，实时分析数据，在出现异常时以APP通知方式以便快速维修。而且本地的智能微型数据中心，可以在保证可靠性前提下，改善客户体验，同时向远端提供库存管理，标签追踪等无人值守运营。