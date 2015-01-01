维谛技术正式问世，开启网络能源新时代

11月16日，维谛技术有限公司（Vertiv）在北京雁栖湖国际会展中心成功举办了“维谛技术发布会”，向业界正式宣告独立提供网络能源产品和解决方案及全生命周期服务供应商维谛技术的诞生，开启了全新的品牌时代。

至顶网服务器频道 11月18日 新闻消息： 11月16日，维谛技术有限公司（Vertiv）在北京雁栖湖国际会展中心成功举办了“维谛技术发布会”，向业界正式宣告独立提供网络能源产品和解决方案及全生命周期服务供应商维谛技术的诞生，开启了全新的品牌时代。来自Vertiv全球总部及亚太区、大中华区的高管团队、重点客户代表、合作伙伴、行业权威媒体等千余位嘉宾，共同见证了这一具有历史意义的重要时刻。从这一天开始，维谛技术（Vertiv）在延续艾默生网络能源成功与辉煌的基础上，将以崭新的面貌迎接美好的未来，并以全新的品牌理念给全球网络能源行业带来深刻变革。

在发布会上，Vertiv全球总部及亚太区、大中华区的高管团队共同描绘出了维谛技术（Vertiv）的美好前景，针对未来发展战略、关键优势以及品牌内涵和理念进行了全面解读，并分享了数字化转型的经验。同时，来自重要客户及第三方权威机构的重量级大咖，基于成功实践及对行业的精准预测，围绕AI、云生态、数据中心发展等热点话题，对行业发展进行了全景展望。

赢在未来的战略解读

Vertiv 全球CEO Rob Johnson先生在《启新致远》的主题演讲中，全面介绍了维谛技术（Vertiv）面向未来的全球和中国战略，并深刻诠释了“始终让关键技术有效地发挥作用”、“在数字化的世界，为重要的应用环境提供动力”的愿景和使命。他表示，为实现这一愿景和目标，维谛技术（Vertiv）正在创新、运营等多个方面积极变革，通过大力投资等多种措施在超大规模IT、服务器托管、电信领域及网络边缘领域取得重大成功，并提高企业级技术领域的市场份额。

Vertiv 全球CEO Rob Johnson先生

维谛技术（Vertiv）的未来发展拥有哪些优势无疑是关注的热点。Rob Johnson先生介绍，以客户为中心、深入的本地知识、主人翁的思考方式及长期的合作伙伴关系是维谛技术（Vertiv）发展的关键优势，尤其合作伙伴更是其中的重要基础。Rob Johnson先生进一步强调，维谛技术（Vertiv）正在整体业务上开展投资，这其中包括了产品、客户的产品上市策略、产品组合、组织、成本及有目标的收购等多个方面，并通过创造强劲的文化和体验，来强化优势，使维谛技术（Vertiv）能够畅行无阻地实现所有目标。

数字化转型是当前的热点之一，在这方面，维谛技术（Vertiv）已经应时而动。Vertiv全球首席数字官Victor Fetter先生通过《数字未来，数字Vertiv》的演讲指出，数字化应该是企业必须将更精益的业务流程与技术结合起来，从而从根本上改变企业运营方式和为客户创造价值的方式。同时，Victor Fetter先生从定制订单、产品开发、智慧供应链、数字化采购、数字化制造、自动化生产、智慧物流、客户服务等层面，具体介绍了维谛技术（Vertiv）的数字化历程及实践经验。

Vertiv亚太区总裁梁恒毅先生

在Vertiv的全球版图中，Vertiv中国，即维谛技术有限公司未来的变化一直受到业界的关注。在Vertiv亚太区总裁梁恒毅先生和维谛技术（Vertiv）大中华区总裁祝金程先生联合发表的《与您同行》的演讲中，梁恒毅先生表示，维谛技术（Vertiv）的专业知识建立在牢固的基础和信任之上，将一如既往把全球的专业技术在中国本土化，致力于提升客户的成长。同时，他对维谛技术（Vertiv）中国团队的工作给予了充分肯定，并高度评价了大中华区市场营销及销售副总裁崔益彬先生、服务副总裁丁麒钢出色的领导水平和工作能力，并向现场嘉宾介绍了维谛技术（Vertiv）中国团队的新成员——祝金程先生。

维谛技术（Vertiv）大中华区总裁祝金程先生

在演讲中，祝金程先生对维谛技术（Vertiv）的优势及前景进行了详细介绍。他表示，在传承和发扬业界领先品牌的基础上，独立的运营模式会使维谛技术（Vertiv）更聚焦、更敏捷、更高效，并且维谛技术（Vertiv）将更加注重客户反馈，并以此进行针对性创新。他强调说，继续对新技术开发进行投入、持续增强产品质量和技术知识储备、持续为客户提供高品质服务和支持，是维谛技术（Vertiv）的承诺。“维谛技术（Vertiv）的目标就是与客户一起同行未来。”祝金程先生说。

经过品牌过渡期的广泛宣传，“Vertiv”及中文名称“维谛”在业内已经广为人知，但是对其真正内涵及寓意并没有过多阐述。丁麒钢先生在发布会上首次对“Vertiv”品牌标识构成、内涵及“维谛”品牌寓意做了详细的解读。其中，“维谛”代表了“维系数字世界的真谛”的深刻寓意，这一深刻的品牌理念很好地体现了“关键技术成就永远在线的美好世界”的愿景以及 “驱动数字世界的核心应用”的使命。

多级视角展望行业前景

作为全球网络能源领域的领先厂商，维谛技术（Vertiv）一直在为通信、互联网、数据中心和工业等客户提供全方位的产品和技术保障，诸多优势强力吸引了行业领袖企业与维谛技术（Vertiv）展开合作。

发布会中，中国电信云公司IDC业务中心总监袁晓东先生发表了《中国电信集团级数据中心的云生态和云服务》的主题演讲，对中国电信园区云生态发展、业务格局以及在IDC建设和运营中的精耕细作进行了详细介绍，并基于园区运营生态的云化普及，借助此次发布会向整个行业发起了“建设云生态数据中心”的倡议。同时，袁晓东先生也全面分享了中国电信与维谛技术（Vertiv）的合作成果。他表示，双方不仅保持着对机房技术路线演进的共同探讨，维谛技术（Vertiv）更为中国电信云战略的快速落地，输送了大量高品质、高性能的产品和解决方案。

百度系统部总监张炳华先生分享了《 应用驱动数据中心技术演进 》，围绕智能ABC（人工智能AI、大数据BigData、云计算Cloud-computing）带来的更多需求，对数据中心关键设施技术路线做了深刻诠释，揭示了AI 赋能对数据中心的变革，并分享了百度打造新一代计算平台的创新实践。张炳华表示，百度一直是维谛技术（Vertiv）的重点客户，双方在技术研发创新上保持深度合作的同时，百度的多个高端数据中心都应用了维谛技术（Vertiv）的产品方案，在百度对AI领域的拓展中，维谛技术（Vertiv）将会满足其更高要求的基础设施保障需求。

本次发布会中，赛迪顾问的角色十分特殊，其对行业的发展脉络具有独到视角。赛迪顾问副总裁宋宇女士，通过《智能时代下中国数据中心发展趋势》的主题演讲，对国内数据中心的全新趋势进行了深入剖析，指出基于数字化转型及人工智能的带动，数据中心基础设施迎来巨大的发展机会，并强调人工智能时代将迎来全新的IT架构，需要更加专业的IT基础设施。她同时表示，赛迪顾问希望与维谛技术（Vertiv）的合作能够更加深入，在创新发展的新时代共创辉煌。

创新成果展现强大实力

发布会的高潮在品牌发布启动仪式开始时到来。Rob Johnson先生、Victor Fetter先生、梁恒毅先生、祝金程先生、崔益彬先生、丁麒钢先生，以及Vertiv首席财务官David Fallon先生、亚太区ACPOWER事业部副总裁吴胜章先生、TM&CS 事业部副总裁冉启坤先生、ES事业部副总裁方强先生、大中华区市场营销高级总监田军先生，共同托起“维谛”希望之球，正式开启了全新的“维谛”品牌时代。

值得一提的是，发布会现场特别设立了1000m2+超大规模产品展示区，全方位展示了维谛技术（Vertiv）面向未来的最新产品及解决方案。发布会期间，来自行业近60家媒体嘉宾、全国众多的客户及合作伙伴集中参观了丰富的科技创新成果，切实体验到了维谛技术（Vertiv）基于创新力量带来的巨大震撼。维谛技术（Vertiv）专门指派了高级别的产品技术专家进行现场讲解，并与参观嘉宾进行了深入的互动交流。

维谛技术（Vertiv）在发布会上展示的创新成果，从前沿理念到关键技术，再到产品方案及服务，几乎涵盖了网络能源领域的各个层面，包含了面向工业、风能、通信、数据中心等多个领域的创新产品，涉及供配电、制冷、监控、基础设施管理、MDC、MV变频器、全功率链解决方案、室外一体化基站、运维服务等多个产品维度，极大彰显了维谛技术（Vertiv）多元化的产品布局。

此外，在发布会热烈进行的同时，维谛技术（Vertiv）对发布会进行了全程网络视频直播，同步展现发布会盛况，让更多业内同仁在第一时间及时了解发布会信息，高峰时段访问人数1万+，观看登录地址遍布国内各个地区。

维谛技术发布会的成功举行，向业界传递了面对更快、更复杂、更多连接、更加数字化的未来世界，维谛技术（Vertiv）将自身打造成一个更灵活、更聚焦、更高效的实体的信心，也向客户、合作伙伴等市场各维度展现了全方位满足市场需求及推动行业发展的整体实力。站在新的起点上，维谛技术（Vertiv）必将以崭新的姿态创造性地掀开公司未来发展的伟大篇章，并由此开启网络能源行业发展的新时代。