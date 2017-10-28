Red Hat针对ARM打造Enterprise Linux 数据中心平台之争日益激烈

本周一Red Hat Enterprise Linux for ARM正式推出，突显了英特尔x86-64平台在数据中心面临越来越激烈的竞争。

本周一Red Hat Enterprise Linux for ARM正式推出，突显了英特尔x86-64平台在数据中心面临越来越激烈的竞争。

Red Hat在2015年首次公布了Linux for ARM的预览版，尽管该软件已经在使用多年时间了。自从这个预览版落地以来，Red Hat就在与高通等合作伙伴密切合作，后者刚刚推出了面向云提供商基于ARM SoC的Centriq 2400产品线，还有HPE也刚刚推出了首款基于ARM的HPC系统——Apollo 70。

Red Hat Enterprise Linux 7.4 for ARM是首个针对这个CPU架构的商业版RHEL。去年SUSE抨击Red Hat称，SUSE在出货完整的商用服务器级ARM Linux发行版产品方面击败了RHEL。

本周在一次采访中，Red Hat首席产品营销经理Yan Fisher解释说，Red Hat的多平台战略要追溯到12年或者13年前，那时候Red Hat一开始是与IBM围绕Power和Z系统合作的。

他说：“当我们意识到ARM将要成为这个领域一个强大的玩家时，我们就开始投资了。”

Red Hat首席ARM架构师Jon Masters表示，ARM团队成立于2011年3月1日。他回忆当时是把一个BeagleBoard与一个32位ARM芯片结合，后来某个时间点这个硬件转变为一台服务器。

“它必须是64位的，因为没有人想要32位的服务器，”他这样解释说。

英特尔的x64芯片将继续统治数据中心，但是随着64位ARMv8-A和其他支持功能的崛起，ARM硬件似乎得到了很多企业客户的青睐，让这个市场不太过于倾向一方。这一点得到了证明：英特尔去年宣布计划提供针对移动芯片的ARM技术许可。

Fisher表示，这种转变不会在一夜之间发生，也不是要取代其他架构，这是为创新——特别是专有的ARM设计——提供空间。

Fisher说：“我们正处于行业的拐点，人们需要有不同的解决方案选择。这使我们的客户能够从一个版本的硬件转向一个，并继续享受创新成果。”

最近由印度科学院计算与数据科学系Jayanth Kalyanasundaram和Yogesh Simmhan撰写的一篇研究论文，把AMD 64位基于ARMv8的A1170 SoC与AMD基于x64的Opteron 3338进行了对比。

该研究发现，AMD ARM服务器在基于整数和小型浮点工作负载方面与x86设备的性能相当。在更大型的浮点任务方面，AMD ARM芯片的FPU限制了其性能，但是研究人员指出，通过针对数据并行性调整Hadoop，ARM64硬件的性能可接近于x64设备。

基于ARM的服务器亮点在于能耗。该研究报告指出：“有能耗分析显示，ARM64服务器比x64服务器的基本能源负载要低3倍，即使在运行大数据应用的时候，增量负载也有类似的减少。我们还看到EDP[Energy Delay Product]方面，ARM64要比x64服务器高出71%。”

Kalyanasundaram和Simmhan表示，能耗在“是云数据中心运营成本中一个主要部分”，这使得ARM架构对于那些在意电费的人来说很有吸引力。