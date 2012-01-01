从vFORUM 2017看VMware的云转型之路

作为VMware的年度云计算基础架构、虚拟化及企业移动管理技术盛会——vFORUM 2017近日在北京举行，从这次大会上，VMware公布了众多的产品和技术更新，从这些更新上面我们可以一窥VMware的云转型之旅。

至顶网服务器频道 11月06日 新闻消息（文/李祥敬）：作为VMware的年度云计算基础架构、虚拟化及企业移动管理技术盛会——vFORUM 2017近日在北京举行，从这次大会上，VMware公布了众多的产品和技术更新，从这些更新上面我们可以一窥VMware的云转型之旅。

VMware全球高级副总裁、存储与可用性业务部总经理李严冰接受至顶网采访时表示，VMware的愿景就是：任何设备、任何应用和任何云环境。简单来说，VMware的使命就是让任何设备可以访问任何云环境中的任何应用。也就是VMware提供的是一个端到端的云解决方案。为了实现这样的愿景，VMware构建了一个完整的云产品和技术链条。

VMware大中华区高级技术总监李刚（左）和VMware全球高级副总裁、存储与可用性业务部总经理李严冰（右）

李严冰表示，每一年vFORUM都要有一个主题，今年是改变规则。VMware现在从原来的一个私有云为IT基础的公司，发展到支持任何云的公司。目前我们经历着一个从传统应用到云原生态应用的转型，所以VMware也增强了对云原生应用和SaaS应用的支持。

VMware眼中的云

我们知道VMware一直倡导软件定义数据中心，现在这个布局已经非常完善。在云方面，VMware将自己的触角不再局限于数据中心层面，而是扩展到云端。VMware Cloud帮助客户安全可靠地利用VMware混合云和原生公有云，提高敏捷性、加速创新并优化成本，以扩展和延伸业务覆盖范围。

李严冰告诉记者，VMware让软件定义数据中心有了新的内涵。这表现为：第一，软件定义中心基础架构不仅仅可以在私有云上部署，也可以部署到公有云。也就是VMware与众多公有云厂商的合作。

VMware与AWS早在去年达成战略合作联盟，携手为客户提供无缝集成的混合云。同时，VMware基于Microsoft Azure平台交付VMware Horizon Cloud，为客户提供面向虚拟桌面与应用的多个基础架构选项以及在两个不同平台自由转换的灵活性，助力其加速迈向Windows 10。

VMware还携手IBM推出了业内首个可帮助企业轻松、快速地将工作负载迁移至云端处理的云服务。除此以外，VMware联手Google Cloud为企业客户提供Kubernetes解决方案，旨在满足本地和云端对灵活容器体验的需求。

“VMware发布的广泛云产品服务扩展系列，有助于推进多云IT战略实施，帮助客户实现在任意云端和设备上运行、管理、连接以及保护任意应用，助力企业在多云时代获取成功。”李严冰说。

除了在基础架构层面，李严冰介绍说，VMware也发布了众多云服务VMware Cloud Services，包括跨云环境的管理自动化和安全性可用性等。比如，VMware Cost Insight是面向公有云与私有云的成本监测与优化服务，可帮助IT部门分析云支出、查找成本节省机会并与业务部门沟通服务成本事宜。

“如果说，VMware的服务器虚拟化技术把不同的计算设备进行了抽象化，那么现在VMware则是要把云进行抽象化，屏蔽掉各种云的差异性，帮助用户构建一个统一的跨云环境。”李严冰说。

VMware用技术和产品兑现愿景

为了实现自己的愿景，VMware用“一股脑”的产品和技术来落地。VMware大中华区高级技术总监李刚告诉记者，实际上VMware的愿景都是有落地到产品和技术的，VMware用技术改变规则，通过产品创新帮助用户去管改变规则，适应整个IT转型的要求。

在数据中心层面，新版VMware Integrated OpenStack与VMware vRealize Network Insight，帮助客户实现数据中心现代化，提高企业与开发者敏捷性，同时带来提升的网络与安全功能。此外，VMware还推出新款VMware vSAN，以降低在数据中心以外扩展企业IT功能的成本和复杂性，借此加速采用分布式IT。

VMware Cloud Foundation是业界最先进的云基础架构平台，可以灵活地实现本地部署，或在云端以服务方式支持消费，适用于运行传统及云原生容器化应用。通过提供一个集成式云基础架构堆栈并搭载一整套有关计算、存储、网络与安全的软件定义服务，VMware Cloud Foundation大大加快了IT产品面市时间。

在终端计算方面，由AirWatch支持的VMware Workspace ONE，是业界首款集终端用户体验、管理和安全为一体的解决方案，适用于各种终端平台。如今，客户将能利用Workspace One这款单一解决方案实现Windows、macOS、ChromeOS、iOS和Android等各种终端平台上的统一终端管理并统一终端用户体验。此外，Workspace ONE还将集成主要终端平台提供商的应用程序接口（APIs），以随时引入设备和应用创新。

在安全方面，VMware NSX是适用于软件定义数据中心的网络虚拟化平台，可为全部网络提供虚拟机运行模式。把基础架构从基于它运行的应用中抽象出来，最大限度地增加用户与应用之间交互的可见性和上下文信息，同时实现静态数据加密，并可以通过微分段将安全控制对应到具体的应用。

同时，VMware还推出了旨在保护运行于虚拟环境或云环境的各种应用的突破性解决方案——VMware AppDefense。该解决方案可利用虚拟基础架构，根据正在运行的应用程序的预期状态进行监控，而且可以检测企图操纵应用程序的攻击并自动做出响应，进而推动全行业向内在的、基于意图、以应用为中心的安全模式演进。

“安全是永远是一个重要的话题，尤其是现在，技术的复杂性，新的威胁层出不穷等，安全的挑战是越来越大的。VMware更加倡导建立安全平台，而且这个平台是一个开放性的平台，开放性的生态，更多的安全厂商可以进来，在这个上面提供更多的安全服务给到客户。”李刚说。

端点安全、安全信息与事件管理（SIEM）以及安全运营中心分析（Security Operations Center Analytics）可以与AppDefense集成，托管的安全服务提供商（MSSPs）可围绕AppDefense构建新型数据中心以及云安全产品与服务。例如IBM Security和VMware将展开合作，基于IBM Security App Exchange提供集成的应用程序，为共同客户提供对虚拟化工作负载的更高可视化和控制，省去在各种安全工具之间切换的步骤，进而帮助组织机构保护自身的关键数据并确保合规性。

此外，针对云原生应用支持方面，VMware与Pivotal共同推出Pivotal Container Service（PKS）并联手Google Cloud为企业客户提供Kubernetes解决方案，可协助企业和服务提供商基于VMware vSphere和Google Cloud Platform （GCP）提供与Google Container Engine（GKE）持续兼容的生产就绪型Kubernetes解决方案。

初始版PKS将支持基于BOSH、VMware NSX以及旨在实现GCP服务与PKS应用轻松整合的Open Services Broker API的联合开发版本运行Kubernetes。PKS将提供跨云安全和网络连接服务，其中包括由NSX驱动的容器网络接口（CNI）兼容服务。PKS将与VMware vSphere无缝集成，从而让客户能够将VMware的统一SDDC基础架构用于容器和虚拟机。

结语

vFORUM 2017上令人眼花缭乱的产品和技术公布从一个层面彰显了VMware在多云时代的转型步伐，当IT时代在进入全新的阶段，客户的需求也随之变化，VMware也在用自身的行动在诠释什么叫做“与时俱进”。