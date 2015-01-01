英伟达再次发力可视化业务 重推Quadro vDWS与Holodeck

依稀记得上个月，在GTC CHINA 2017上英伟达掌舵人黄仁勋掀起的"AI风云"，各种金句使得黄仁勋成为科技领域媒体笔下的头条人物。事隔一个多月，英伟达亮相Esri中国用户大会，再次与媒体分享了其可视化业务。

至顶网服务器频道 10月30日 新闻消息（文/刘新萍）： 依稀记得上个月，在GTC CHINA 2017上英伟达掌舵人黄仁勋掀起的"AI风云"，各种金句使得黄仁勋成为科技领域媒体笔下的头条人物。事隔一个多月，英伟达亮相Esri中国用户大会，再次与媒体分享了NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站软件（Quadro vDWS）及宣布开放Holodeck 抢先体验版。

我们知道，一直以来，图形加速都是英伟达最擅长的地方。据介绍，此次的Quadro vDWS可以将NVIDIA Tesla GPU加速服务器变身为强大的工作站，为IT部门提供所需的资源，以满足企业级虚拟办公环境的需求。

会上，NVIDIA云计算总监马庆胜首先介绍了Quadro vDWS，他认为，在如今的云计算变革时代，我们的工作与生活都已经融入了云计算技术，且得到了企业级关键业务领域的高度认可，而在虚拟化与云计算的大环境下，对图形的要求也逐渐提高。

NVIDIA Quadro给Tesla GPU不一样的体验

英伟达GPU虚拟化技术经过多年的发展，从技术、产品本身伴随着GPU硬件提升，实现GPU在全系统产品上的支持。更关键的是，解决技术的同时，也融入了管理，使得IT在背后的部署使用更加便捷。这也与英伟达的市场定位息息相关。

据马庆胜介绍，NVIDIA的GPU虚拟化平台包括硬件、软件和服务，更关键的则是软件，通过软件使得GPU或CPU加速更好发挥其作用，实现无与伦比的体验。值得一提的是，Quadro vDWS可用于来自33个系统供应商的120多个系统，为基于同一GPU的多位企业级用户提供高端的性能，从而降低拥有成本。

除此之外，Quadro vDWS可为遍布全球的团队赋予更高的移动性和协作能力。它还能处理越来越多与3D、照片级逼真的渲染、虚拟现实和深度学习等新技术相关的计算密集型工作流程，这些工作流程涉及的数据大小和复杂性均呈指数级增长，在工程和科学领域特别常见。

那么，为什么会命名为vPC及vDWS？马庆胜表示："其实这样更容易让用户解释，我们通过软件定义来定义GPU虚拟化是针对于哪种场景，如果提PC主要针对PC场景，如果提工作站，更多体现的由是工作站环境下所需方案。英伟达的软件是通过vPC、vDWS体现出对软件整体的区分。"

NVIDIA Holodeck为用户实现无与伦与的VR环境

在此次发布会上，除Quadro vDWS之外，英伟达也宣布开放Holodeck 抢先体验版。现场，NVIDIA中国区虚拟现实业务开发及销售经理张武向媒体介绍了Holodeck的构建背景。他总结了三个行业对VR环境的需求较为迫切：

一、电影拍摄环境。传统3D设计在纯CG电影拍摄环境中，导演无法运用镜头进行第一人称拍摄，假如带着VR头盔去CG环境进行设计，随着各个角度，光影的变化，导演看到的第一视角既是镜头的视角。

二、传统汽车制造行业。在VR的配合下，汽车可以第一时间感受材质、光照、内饰以及驾驶位置摆设。

三、建筑设计行业。在VR环境中，设计师可以1：1构建虚拟建设环境，并且可以随时进行编辑和修改。

可以看出，VR对于部分行业的改变是显而易见。同时，由于设计师对设计平台要求的不断提升，VR的设计门槛也在逐步提高。而针对目前行业面临的挑战，Holodeck环境可以帮助创意工作者通过将高保真、全分辨率的模型导入虚拟现实系统，实现与同事或朋友展开协作和共享，让设计决策流程变得更加轻松且快捷。

张武介绍到，全新Holodeck主要应用了英伟达的VRWorks、DesignWorks和GameWorks这三项来支撑照片级的效果。其中，VRWorks主要用来优化图形、图像渲染，而DesignWorks和GameWorks主要是优化光照和光影表达。