科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网服务器频道VMware公司启动新的vSphere测试版本，但并非大规模改进

VMware公司启动新的vSphere测试版本，但并非大规模改进

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

虚拟巨头进一步推动vSphere on AWS计划的发展脚步。

作者：孙博 来源：至顶网服务器频道 【编译】 2017年10月25日

关键字：vSphere VMware

VMware公司已经公布了一套新的vSphere beta测试版本，不过与此前的新版本不同，这一轮更新并不属于过去那种大刀阔斧式的改动。

 VMware公司启动新的vSphere测试版本，但本轮升级并非大规模改进

虚拟巨头在声明中指出，“这一beta测试计划与以往计划有所不同，因为其并不限于特定版本或者发行版。”

“我们目前正在与新的beta社区共同推进这一beta测试计划，并将继续推出vSphere的多种发行版。参与各方将陆续迎来新的功能与特性，且同时可以为我们提供相关反馈。”

千万别被这看似庞大的工作量所吓倒，因为：大家将可自由选择“在VMware托管环境中利用预定义工作流”测试托管vSphere。另外，虚拟巨头也将继续提供其内部安装版本。

VMware公司之所以选择这样的方式，是因为其承诺对vSphere on AWS服务进行频繁更新。正如该服务在常见问题条目当中作出的解释，“运行在AWS上VMware云中的ESXi可能会更为频繁地进行更新，从而保证客户能够定期享受到服务增强功能。”

而这也正是当前云服务当中最具吸引力的核心特性！

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.03 分
云能力：8.4 分
营业额：37.7亿美元[2011]
云服务：VMware云基础架构套件

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

最新文章

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号