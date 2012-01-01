VMware公司启动新的vSphere测试版本，但并非大规模改进

虚拟巨头进一步推动vSphere on AWS计划的发展脚步。

VMware公司已经公布了一套新的vSphere beta测试版本，不过与此前的新版本不同，这一轮更新并不属于过去那种大刀阔斧式的改动。

虚拟巨头在声明中指出，“这一beta测试计划与以往计划有所不同，因为其并不限于特定版本或者发行版。”

“我们目前正在与新的beta社区共同推进这一beta测试计划，并将继续推出vSphere的多种发行版。参与各方将陆续迎来新的功能与特性，且同时可以为我们提供相关反馈。”

千万别被这看似庞大的工作量所吓倒，因为：大家将可自由选择“在VMware托管环境中利用预定义工作流”测试托管vSphere。另外，虚拟巨头也将继续提供其内部安装版本。

VMware公司之所以选择这样的方式，是因为其承诺对vSphere on AWS服务进行频繁更新。正如该服务在常见问题条目当中作出的解释，“运行在AWS上VMware云中的ESXi可能会更为频繁地进行更新，从而保证客户能够定期享受到服务增强功能。”

而这也正是当前云服务当中最具吸引力的核心特性！