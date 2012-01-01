Intel Capital面向全球15家数据初创公司投资6000万美元

Intel Capital近日宣布已经对15家专注数据的初创公司投资近6000万美元，进一步推动在这个快速发展的行业中支持早期创新的计划。

作为芯片巨头英特尔的战略投资机构，Intel Capital近日宣布已经对15家专注数据的初创公司投资近6000万美元，进一步推动在这个快速发展的行业中支持早期创新的计划。

这15个初创公司覆盖广阔地域：美国、加拿大、中国、以色列和日本，其中还有很多由女性及少数族裔领导的公司，这也是英特尔持续投资以鼓励多样化战略的一部分。值得注意的是，这次新增的投资已经让Intel Capital的投资总额达到了5.66亿美元。

Intel Capital总裁Wendell Brooks在声明中表示：“世界正在面临数据爆炸。到2020年，道路上的每辆自动驾驶车辆每天将产生4TB数据。数百万自动驾驶的汽车也将产生相同的数据。”

谈到Intel Capital对数据初创公司的投资时Brooks表示，Intel Capital一直在“积极投资跨各种技术领域的初创公司，这些公司有助于扩大数据生态系统、找到重要的新技术”。

这些新增投资涵盖了各种数据初创公司类型，覆盖了人工智能、网络安全和分析等等。

在分析方面，Intel Capital投资了：Amenity Analytics，这家公司打造的文本分析平台可以让客户从非结构化数据中找出可操作的信号；Bigstream，提供超加速技术，使用硬件和软件加速器的Apache Spark可实现指数级的性能提升；LeapMind，一家“Deep Learning of Things”平台开发公司；还有Synthego，基因工程解决方案提供商。

在“捕获数据”方面，Intel Capital投资的初创公司包括：AdHawk Microsystems，这家初创公司主要开发用于增强现实和虚拟现实系统的无摄像头追踪系统；Trace，一家“运动人工智能”公司，使用深度学习提供成绩的分析；Bossa Nova Robotics，专门面向全球零售业开发自助服务机器人；Echo Pixel，一家医疗可视化软件提供商，开发了一套面向医疗专业人士的3D系统。

在管理数据领域，Intel Capital投资的公司包括：Horizon Robotics，一家提供嵌入式人工智能解决方案的中国公司；Reniac，提供的平台可解决共有云、混合云和本地数据中心的数据瓶颈，而不需要对现有应用做软件商的更改；TileDB，这是Intel Science and Technology Center for Big Data项目背后的初创公司，该项目主要是“一个创新系统用于管理来自科学应用的大量多维度阵列数据”。

在“数据安全”方面，Intel Capital投资的公司包括：Alcide，提供的网络安全平台面向任何容器、虚拟机和由多个编排系统操作的裸机数据中心组合；Eclypsium，提供的网络安全技术平台辅助组织企业防止系统发生固件、硬件和供应链攻击；Intezer，这家以色列公司在网络安全方面采用了生物免疫系统的理念；Synack，提供了一个可扩展的、持续的、黑客驱动的测试平台，以找出传统渗透测试人员和扫描仪不容易发现的安全漏洞。