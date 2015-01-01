 HPC China 2017 TOP 100 排行榜公布，浪潮46套排名第一！

2017年10月19日-21日，2017全国高性能计算学术年会（HPC China 2017）在安徽合肥举行。在大会的第一天，大会上发布了《2017年中国高性能计算机性能TOP 100 排行榜及简析》。

至顶网 10月19日 新闻消息（文/任新勃）： 2017年10月19日-21日，2017全国高性能计算学术年会（HPC China 2017）在安徽合肥举行。在大会的第一天，大会上发布了《2017年中国高性能计算机性能TOP 100 排行榜及简析》。

今年榜单一个特点是TOP100名总计有124套入围。（因为包括浪潮等有同一套高性能计算机被不同的公司采用。如上图，粉红色2都是同一套SA5212M系列的高性能计算机）

和去年相比较，前三名没有变化。部署在江苏无锡的超算中心的由国家并行计算机工程技术研究中心研制的超级计算机神威·太湖之光以十亿亿次（93.015 PFlops）测试性能排名第一。

部署在广州超算中心的“天河二号”超级计算机以33.86PFLOPS的测试性能位居第二名，“天河一号”则是以每秒2.566PFLOPS测试性能位居第三。

厂商份额方面，浪潮因为大量的互联网应用，以46套系统列第一。联想、曙光以22套并列第二。浪潮、联想和曙光国产三强合计90%份额。在这份榜单中，国产系统占TOP100系统份额的99%。

排除国家科研单位国家并行计算机工程技术研究中心、国防科大的科研研发，网络公司A采用的浪潮的高性能计算机SA5212H5在厂商里面性能排名第一。

今年TOP100里面有有22个都使用了NVIDIA TESLA P100 加速器。

2017年应用领域的热点，数据分析和机器学习，互联网和云计算。

通过对比2015、2016年，2017年基于数据分析和机器学习成为高性能计算的增长点。

体系架构中，万兆以太网成为主流。

16年来，高校首次没有入榜，未来也将不再见。因为未来高校将会采用云服务，而不会自建超算中心。

详细报告请大会结束后参考官方网站！

至顶网认为，随着人工智能、深度学习、以及大数据趋于融合，基于高性能计算的平台应用越来越广泛，HPC商用化在不断加速，高性能计算的计算能力必将会越来越应用于科研、工业、生活中持续为智能社会赋能。同时随着阿里云、腾讯云等云服务商推出超算云的服务，相信未来TOP100榜单将发生天翻地覆的变化。



