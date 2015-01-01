安全、互联 全新一代大机IBM Z具有怎样的现实意义

IBM系统部主机全球销售副总裁Jose Castano表示，总结一下新一代主机IBM Z的特点，一是基于安全的信任，二是洞察，就是实时数据的分析能力，三是在开放性的多云端的环境之下进行更好的扩展和使用。

至顶网服务器频道 09月30日 新闻消息（文/李祥敬）：在IBM Systems创行者高峰论坛上IBM发布了从“硬件产品”提供者向“架构解决方案”交付者的业务转型战略，将以面向人工智能、区块链、云计算、开源数据库等领域的基础架构解决方案，助力行业企业获得IT系统的“变革”与“构建”两大能力，智胜认知时代下的“架构之役”。

要是说起大型机，我想IBM最有发言权。大型机造就IBM的辉煌，也助推了整个人类工业文明的发展。从美国“阿波罗登月计划”的成功，到天气预报、军事科学的发展，以及全球金融业、制造业商业模式的变换，背后都有大型机的功劳。此次更新的IBM Z是在新的数字化商业背景下发布的，其现实意义更为显著。具体来说，IBM Z实现了安全、性能、开放的完美融合。

今年7月，IBM发布了新一代主机IBM Z，在数据加密、认知互联方面交付了前所未有的基础架构能力。IBM系统部主机全球销售副总裁Jose Castano表示，总结一下新一代主机IBM Z的特点，一是基于安全的信任，二是洞察，就是实时数据的分析能力，三是在开放性的多云端的环境之下进行更好的扩展和使用。

IBM Z在数据加密技术方面实现突破，除实现对所有数据、网络、外部设备及IBM Cloud Blockchain服务等一体化应用的加密外，IBM Z达到了4倍于微硅加密算法的加密效率提升，从而实现了对云端数据的广泛加密，同时降低了加密成本。此外，IBM Z是唯一可以在“篡改响应”的过程中保护数百万密钥的系统，并同时支持对API的加密。然而，在实现全部数据的100%加密的同时，IBM Z的加密过程对系统应用表现、服务水平产生“零”影响。

作为全球金融、医疗、政府、零售业等多为应用的核心系统，IBM大型主机长期以来承载了各个行业的核心交易安全与效率。而新一代主机IBM Z在此基础上进一步实现了安全的系统开放与互联，为企业应用核心的交易数据提供高效的创新平台。

IBM z/OS Connect技术能够帮助云开发人员应用云服务，轻松地发现并调用IBM Z的所有应用及数据。使用IBM Z上的高安全API，企业将可以把新应用的开发时间缩短90%，同时可通过领先的DevOps技术将开发时间从几周缩短到几天。IBM Z还通过超过1000个开源软件包来开发和管理企业级应用，同时为企业应用公有云及私有云提供交易和服务的无缝访问。

“IBM Z基于目前全球最强大的交易处理引擎所构建，全球银行百强中有92家银行选择使用IBM主机，因IBM主机在高效处理大规模交易方面具有无可匹敌的优势。新一代的IBM Z主机帮助其处理交易过程中产生的大量敏感数据，同时规避欺诈、网络犯罪等产生的不利影响。对于银行来说，这意味着其能够在确保应用运行效率的同时轻松实现数据加密，而无需担心对服务级别协议造成任何影响。”IBM系统主机软件全球销售副总裁Raymond Jones说。

IBM Z作为IBM领先CMOS主机技术的新一代产品，具备业内最高速的微处理器。与上一代产品IBM z13相比，新的IBM Z产品配备有全新的可扩展系统架构，运行频率达5.2GHz，能够在处理传统工作负载方面实现最高35%的容量提升，并在处理Linux工作负载方面实现35%的容量提升。

在持续升级IBM大型主机的极致性能与可靠性的基础上，IBM Z打造开放互联的主机系统，支持用户在不向外部迁移核心数据的同时，实现新型应用、工作负载与企业核心数据的高速、高效链接，从而在不发生数据迁移的前提下实现对于核心数据的利用，助力企业将最有价值的数据转化为最有价值的洞察。IBM大型主机从各大银行、金融机构、保险组织、航空公司等广为利用的核心系统，转变为支持核心业务创新、激活核心数据价值的认知平台。

新一代大机IBM Z还将通过对机器学习、区块链等技术的支持，为企业提供领先的认知分析平台，支持企业在最接近数据源的地方实现创新。基于对企业核心交易系统、数据的承载，IBM Z进一步优化主机平台的机器学习功能，通过IBM Machine Learning for z/OS为企业实现更智慧的系统操作、处理、交易提供一个整合的数据及认知平台。

综上所述，大型机市场并没有随着时代的演进而褪色，Jose表示，从全球看，主机市场还是呈现上升趋势的。主机作为技术平台和整个计算行业一样在与时俱进。

“不同业务上的不同客户有不同平台的选择，主机除了承担关键业务应用，也开始拓展更多的应用场景，比如机器学习、深度学习等。随着行业市场的扩大，Z平台主机也呈现增长的态势。”IBM副总裁、大中华区系统软件部姚翔说。

全新一代大机IBM Z还将进一步加强在中国的推广，致力于推动本地多个行业的转型进程。IBM大中华区硬件系统部主机销售总经理罗佳斌表示：“新一代大型主机在中国的发布是一个新的起点，IBM将进一步加深大型主机对于本地各个行业核心业务的支持，同时以其开放、互联的创新架构能力助力本地多个行业的数字化转型进程。”

总之，新一代大机IBM Z拥有一种行之有效的架构，可以支持企业的数字化变革，创建强大的云基础设施，以及通过安全API公开后端服务。IBM大型主机正在从企业交易的核心保障系统，转变成为企业最核心数据资产的价值挖掘平台。通过认知分析及机器学习能力，IBM Z将助力企业在核心交易系统内部充分利用最具价值的数据，并以开放的企业级云平台实现企业数据与应用的更进一步的连接、扩展。