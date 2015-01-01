GTC来袭 曙光赋能AI时代 

GTC CHINA 2017以“引领AI新格局”为主题，作为NVIDIA重要的战略合作伙伴和大会的钻石赞助商，中科曙光应邀参加本次大会，携人工智能服务器SuperBOX、深度学习一体化应用服务平台SothisAI等成果，分享如何在人工智能时代用高性能计算为AI赋能。

2017年9月25-27日，顶级AI峰会GTC CHINA 2017 (GPU技术大会)在北京举行。本次大会以“引领AI新格局”为主题，交流及展示关于人工智能（AI）、云计算、无人驾驶汽车、智慧城市等当今社会最前沿的计算机开发技术和应用，预计吸引超过三千人参加。大会邀请到诸多行业领先企业参展，包括阿里云、百度、腾讯、IBM、亚马逊AWS等。作为NVIDIA重要的战略合作伙伴和大会的钻石赞助商，中科曙光应邀参加本次大会，携浸没式液冷、中国单机最高密度的人工智能服务器SuperBOX、深度学习一体化应用服务平台SothisAI等成果，分享如何在人工智能时代用高性能计算为AI赋能。

赋能AI 曙光深耕人工智能

经过几十年的发展，人工智能已经成为经济发展的新动能和驱动力。作为国内领先的信息系统服务商，曙光公司在不久前提出打造“ABC²创新计算”的概念（AI+ Big Data+ Cloud+ HPC），宣告了曙光立于计算应用最前沿的雄心和深耕人工智能领域的决心。

“人工智能已经成为世界经济的新增长点。要把握发展人工智能的先机，关键在于把握算法、算力和数据。只有将三者结合，人工智能才能充分发挥效力。”中科曙光副总裁沙超群博士说“计算和数据均离不开HPC技术，掌握了面向人工智能的高性能计算技术，就掌握了人工智能发展的核心。”

“软硬”兼具 为用户提供最优价值

曙光公司针对人工智能的核心部分——深度学习领域，定制开发了提供多种GPU服务器的 “XMachine深度学习一体机”，作为整个系统的硬件平台，XMachine原生态地支持NVIDIA DIGITS开发环境，可大大降低用户进入深度学习领域的软件投入成本。本次大会展示的曙光SuperBOX，作为国内最高密度的GPU服务器平台，搭载了20片NVIDIA最新的Tesla P4 GPU计算卡，为智慧城市(AI City)等领域提供人工智能前端推理应用，事实上，曙光XMachine全系产品均可搭载当前最先进的GPU计算卡，为用户提供价值最大化的优质服务。

此外，大量的计算芯片需要高密度甚至超高密度部署，对服务器机柜的散热功能提出了新的挑战。作为致力于液冷技术革命的领军者，中科曙光浸没式服务器可有效将PUE降低至1.03以内，单机柜功率可达100kW以上，为深度学习提供了相匹配的散热能力。

同时，从应用角度出发，曙光XSharp软件栈将按照用户应用进行裁剪，满足用户的不同需求，提升整个平台开发进度的效率，从而避免用户偏离既定的研发方向。由此，集深度学习软件XSharp和XMachine系列深度学习一体机于一身的曙光XSystem平台应运而生。

资源整合 平台与应用“让价值变现”

对于多用户多任务模式，合理利用整个深度学习集群的计算资源至关重要，统一的管理监控平台必不可少。本次大会上，曙光深度学习一体化应用服务平台SothisAI首次亮相。该平台结合深度学习对GPU的需求，增加了对GPU计算资源的调度和管理，结合目前最流行的Docker技术，可以简化深度学习框架的部署、解决版本更新以及不同用户之间版本不一致等问题。

目前，曙光已在基于高性能计算与GPU的协同下开发出多项深度学习应用。例如，基于高性能计算的生物数据智能处理助力基因测序；利用GPU提供的图像处理能力进行深度学习，开发海量生物图像数据的深度挖掘能力；利用深度学习处理爆炸性增长的数据量，实现智慧城市的管理和运行；运用人脸识别的深度学习分析为互联网产品注入新活力。北京大学医学院、科大讯飞、京东、搜狗、海康威视、滴滴等企业和研究机构均已展开与曙光的合作。

“曙光希望利用人工智能这项‘武器’，把我们的原材料或原始数据变成商品，把原材料变成一个有意义、有价值的新东西。”沙超群博士说，“这也始终是我们努力的方向。”

人工智能 红利期已来

当前，人工智能的大发展，正在彻底改变人类的生活、生产和商业方式。由于中国经济中的结构性差异以及不同行业的应用需求，人工智能还将面向技术创新施展更大拳脚。中国人工智能“三步走”战略、AI人才的培养和引进、以及成立人工智能规划推进办公室等战略规划，也预示了人工智能将在中国市场大放异彩。

人工智能的应用正在大大推进科技进步和社会经济、国防、人民生活的迅猛发展。“面对人工智能这样一个蓬勃发展的领域，我们需要整合各种优势资源，提供先进的并且易用的应用开发的平台。”沙超群博士说，“作为计算领域的先行者，曙光将结合自身的技术积累与行业经验，为企业提供卓越的技术支持与创新体验，助力企业积极应对AI时代的挑战和机遇。”