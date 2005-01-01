应用感知，高效协同，联想云走出一条创新路

在“2017联想云”大会上，联想云整合推出了从IaaS层到SaaS的全方位云服务，包括新一代超融合产品和联想企业网盘及线上办公平台Lenovo Docs,打造出面向未来智能时代的云服务，以助力企业数字化转型。

至顶网服务器频道 09月26日 新闻消息（文/邹大斌）： 云计算进入市场已经超过10年，10多年来云计算迅速普及，被越来越多的企业采用，与此同时市场上出现了众多的云产品和解决方案，其中不乏巨擘们的产品。云计算市场竞争空前激烈起来，如何突围是众多云厂商必须面对的一个现实问题。

在云计算市场，联想云的声量不高，但步伐迈得却是非常扎实，这就是聚焦在融合基础设施和协同平台，通过创造走出了自己的云计算之路。在日前举行的“2017联想云大会”上，联想云对外公布其面向云计算市场的这一发展策略。

“联想云目前主要聚焦在两个方向：一个是基础架构层，我们选定面向私有云的超融合作为业务突破方向；另一条线是在应用层，也就是在SaaS层面，我们主打的是网盘+协同办公。”联想云总裁联想集团副总裁、联想云CEO尉伟东在接受至顶网记者采访时表示。

在尉伟东看来，这两个方向都有巨大的前景，在未来5-10年都有巨大的机会。尉伟东说，“几年前，联想在孵化这个业务的时候，核心的出发点就是想用互联网的体验+企业级的需求特性，以一种新的IT力量来替代传统IT。”

以应用感知引领超融合2.0时代

超融合是当今IT市场的新宠，很受市场的追捧，对此联想自然也是早早布局。去年联想就推出了两款有自主知识产权的超融合产品H1000、H3000系列，还推动了超融合产业联盟的成立，并作为发起单位之一在2016年5月被推选为理事长单位。在今年的联想云大会上，联想再次展示了对超融合市场的决心，发布了以“超融合2.0：应用感知的智能时代”为方向的新战略，并推出了几款最新的超融合2.0产品。

联想云副总裁高志国解释说，超融合1.0做到了一个存储和计算的融合，可以实现自动水平扩展、弹性扩展、软件定义、统一管理、统一调度，从而让整个IT的管理和运维变得非常简单。“但这一阶段大家讨论得更多的是技术、架构的创新，有优化也是针对特定的应用场景的优化，比如VDI，而不是以应用为中心的。我们称为超融合1.0的时代。”高志国说，而在超融合2.0时代，应该是以应用为核心，全面支持企业级的特性，支持混合型的应用，支持企业业务延续性特性，支持所有的商用套件以及开源软件，并做了很好的优化。

在大会上，联想宣布推出了三个新版本超融合设备，分别是以KVM为核心的联想超融合H1000高级版和以商用虚拟化平台为核心的联想超融合H3000企业版和H3000标准版。

这几款被联想定义为超融合2.0的设备都具有以下几个特点：首先是以应用为核心，针对SAP、Oracle RAC、桌面云、微软Exchange 等商业应用全面优化，企业可以通过超融合实现统一管理的基础设施平台，构建自己的企业云，支持当前客户最主流、最热门的实际应用场景；其次是在现有的超融合平台上增加更多的网络虚拟化能力；再次，支持混合工作负载，支持全闪存，性能全面提升，提供可预测的性能体验。最后是支持混合云的无缝集成，以及智能的负载分析和迁移能力，推动超融合进入应用感知的新时代。

其中，超融合H1000高级版优化集成了分布式交换机、虚拟防火墙、虚拟路由器，实现一键式拖拽的网络架构设置，为客户提供一站式计算存储网络安全的超融合解决方案；而且其基于开源KVM，深度集成定制，完全自主可控。而超融合H3000企业版针对应用可以对存储的多个参数进行调配，如存储块大小、读缓存、压缩块等。针对商用套件实现场景优化，可以大幅度提升商业软件的运行性能，存储特性和数据保护策略以虚拟机为核心，针对不同的虚拟机可以采用不同数据压缩算法提升效率。另外，企业版还提供性能更卓越、更可靠的超融合，如存储接口切换应用无感知、文件级的IO本地化。

联想企业网盘：新一代企业协同办公平台

联想在云计算市场另一个利器是联想企业网盘。尽管联想仍然称其为网盘，但其真正能承载的业务，以及联想对其的期望其实都已远超网盘。它和大会上新发布的协同办公产品Lenovo Docs一起共同构成了新一代的企业协同办公平台。

联想云总裁联想集团副总裁、联想云CEO尉伟东

据介绍，联想网盘最早开始于2005年左右，到2007年联想才将业务方向调整为企业市场。“我们发现，企业市场用户的需求和个人不一样，个人主要把它当做一个数据备份来使用，而企业真正的价值在流转，这方面的需求甚至超过存储。为此联想网盘开始向协同发力。”尉伟东介绍说。

实际上，联想对网盘的这一定位得到广泛认同。根据Gartner的报告，越来越多的企业选用云存储时关注两点，第一点是怎么和业务活动快速的对接；第二是怎么通过云存储来改善整个企业业务系统的能力。而联想企业网盘这些年一直致力于网盘和企业业务系统进行深度融合上，而且取得了非常好的效果。

“一方面联想企业网盘具有网盘的通用存储能力，包括编辑、预览、版本管理、安全、大文件上传快速分发能力等；同时，我们还提供了全终端的SDK，提供了丰富的接口，提供了邮箱的插件，让企业的业务系统非常容易地跟联想企业网盘对接，从而极大地提高了企业数据的流转速度。”联想云副总裁高志国表示。

联想网盘与业务系统整合的能力也得到了用户的高度认可。广西玉柴股份就是联想网盘的用户之一。据广西玉柴股份信息技术部副部长韦炜介绍，玉柴采用联想网盘主要解决两个需求：第一，不安全，主要包括文件被人散发和文件损坏不可用。第二个是协作，让用户能够无时无刻跨越时间、跨越地域的范围进行协作，而联想网盘+Lenovo Docs解决了这些问题。值得一提的是，联想网盘还带来了额外的受益。

“联想网盘不只是帮我们解决了这些问题，还通过信息化的实施过程帮我们把企业的管理理念、管理手段以及管理措施通过软件流程化、管控化的方式压到底层，使得企业的制度、管理方法能够通过IT系统去沉淀、去贯彻。”韦炜说。

目前，联想企业网盘已经安全运营10余年，成功为50余类行业、200多家龙头企业、100万企业用户提供服务。联想企业网盘还与启明星辰达成战略合作，在数据安全领域展开合作，共同打造企业级云服务新生态，助力云计算产业健康发展。根据第三方调研的艾瑞咨询的报告，联想企业网盘的市场占有率稳定在40%左右，以明显的优势引领企业网盘市场。

面对如此骄人的成绩，尉伟东表示，联想云目前的主要目标还是致力于更好地改善产品和服务功能，更好地服务客户，同时会联手更多地合作伙伴和客户一起创新，并为此启动了最美合伙人计划。

“在此过程中，联想云始终秉持以用户为中心和不断创新的理念，发挥整合优势，为企业提供从IasS层到SaaS层全方位云服务体验。”尉伟东说。