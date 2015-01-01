曙光公司签约昆山市政府 共建“中科院信息技术产业化基地”

中科曙光与江苏省昆山市政府在南京签订《投资合作协议》，双方就建设“中科院信息技术产业化基地”达成协议，将发挥各自优势打造世界一流水平的信息技术创新和产业化中心。

9月21日，在江苏省政府和中国科学院的指导和推动下，信息产业综合服务提供商中科曙光与江苏省昆山市政府在南京签订《投资合作协议》，双方就建设“中科院信息技术产业化基地”达成协议，将发挥各自优势打造世界一流水平的信息技术创新和产业化中心。中国科学院党组书记、院长白春礼院士、中国工程院院士、中科曙光董事长李国杰、江苏省省委书记李强、省委常委、苏州市委书记周乃翔、苏州市委常委、昆山市委书记姚林荣、昆山市委副书记、市长杜小刚及中科曙光总裁历军出席签约仪式。此外，中科院办公厅、科技促进发展局、条件保障与财务局、科学传播局、以及中科院南京分院等单位，也共同参加了会谈并出席了签约仪式。

(签约人：昆山市市长杜小刚、中科曙光总裁历军)

根据协议，双方建设“中科院信息技术产业化基地”的内容主要包括“建设产业技术创新中心”和“建设世界最先进的自动化信息装备生产线”，作为双方贯彻落实党中央国务院“网络强国”“中国制造2025”战略的重大实践。此外，新建成的信息技术产业化基地将基于中科院、中科曙光在通用服务器领域知识产权及技术，加快科技成果产业化，提升国产信息系统智能制造水平。

为切实推进项目合作，签约双方合作成立一家合资企业，暂名为“中科可控信息技术有限公司”（简称“中科可控”）。昆山市国有资产管理机构和中科曙光将共同作为主体参与公司的运营。

李强在座谈上表示，近年来江苏省的发展已站在新的历史起点上。在信息产业领域江苏积极融入“中国制造2025”发展战略和“互联网+”行动计划，加快推动传统产业走向高端。此次联手具有中科院强大背景的中科曙光，必将为江苏注入更高科技活力，推进江苏建设产业科技创新中心。

白春礼对双方本次合作寄予厚望，高度评价了江苏省院地合作成绩，同时也对曙光公司在加速推进科研成果转化、嫁接产业链和创新链方面成果表示了肯定。

李国杰高度评价了江苏“聚力突破求创新”的战略方针，并表示此次合作，是中科院、江苏省、曙光公司合力推进科技成果转化和创新能力提升的重大举措。

历军在讲话中表示，昆山良好的产业基础和在先进制造领域的积极布局为双方此次携手做了最好的助力。中科曙光将致力于为昆山信息产业智能化转型注入高科技元素，推动昆山信息技术产业的整体竞争力迈向更高水平。

近年来，昆山市政府依托国务院批复苏南国家自主创新示范区、昆山深化两岸产业合作试验区，积极构建现代信息产业体系，已发展成为中国乃至国际上重要的电子信息生产基地之一，正成为全球产业科技创新的重要基地和科技产业合作的示范平台。此次联手中科曙光共建中科院信息技术产业基地，在打造全国信息产业领域标杆的同时，双方还将摸索验证高新信息技术推广的有效模式，为全国智能制造发展发挥引领示范作用。