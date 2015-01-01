ABC概念+中标3亿 曙光这是做足准备全力出击了！

作为数据中心的核心组件，服务器承载着绝大部分的计算任务，其性能、可靠性、能耗等影响着整个系统运行。曙光作为国内知名系统供应商，再一次在信息系统新品的供应中一马当先，于9月12日公布一批搭载英特尔全新至强处理器的服务器新品实现向用户体验交付。

至顶网服务器频道 09月14日 新闻消息（文/刘新萍）： 自全新至强处理器于7月中旬发布以来，服务器市场着实热闹了一番。

作为数据中心的核心组件，服务器承载着绝大部分的计算任务，其性能、可靠性、能耗等影响着整个系统运行。曙光作为国内知名系统供应商，再一次在信息系统新品的供应中一马当先，于9月12日公布一批搭载英特尔全新至强处理器的服务器新品实现向用户体验交付。

此次的体验交付会上，重点可以总结为三点，即全新服务器+ ABC²创新计算概念+中标3亿。现场会议除曙光公司高管外，也邀请到了科大讯飞、华东师范大学等嘉宾分享体验心得。

据介绍，此次交付的服务器新品以I620-G30、TC4600T G3、TC5600I等为典型代表的26款产品，机架、1U、2U、塔式工作站、GPU、高密度、多节点、刀片服务器、天蝎整机柜产品、四路、八路的产品。据曙光公司总裁助、服务器产品事业部总经理秦晓宁介绍，在众多服务器厂商中，曙光的服务器新品具体"至"强性能、"至"低能耗、"至"臻品质、"至"慧应用四大特性，也正是这四大特征，奠定了曙光的行业地位。

差异化优势 奠定业界地位

在会议现场，曙光采用直播的形式向参会人员展示产品，并介绍了每款产品的独特优势。

可以说，搭载全新处理器架构与平台升级实现了一次重大飞跃，充分展现了计算、存储、网络的"至"强性能。据秦晓宁介绍："经测试，26款服务器新品在运算能力、扩展密度、网络宽带、存储容量和计算密度方向得到了一倍以上甚至数倍的提升，充分体现了业界领先的性能规格。"

其实，在四大特性中，节能降耗一直是曙光服务器的优势，全新一代服务器更是将整机能耗降至"至低"。据悉，新一代产品中加入了更多设计以降低整机带来的功耗和嗓音，相比上一代产品，此次整机的功耗降低20%-25%，真正实现了"绿色节能"。

除节能外，在品质上也融入更多设计元素。如2.5D弧面触感、离线光诊断、一体化锌铜后窗、免工具助拔、非穿孔式PCB等设计，在体现曙光服务器新品"至臻"品质的同时，可大幅提高客户体验。

在应用领域中，覆盖了政府政务、智慧交通、科学计算、环保、教育等重点领域。

布局应用 首提ABC²创新概念

本次体验交付会，值得一提的是，曙光首次提出打造"ABC²"创新计算的概念。"在IT爆发的时代，企业需要不断学习以适应市场趋势，曙光在过去20年经常不断思考与积累提出ABC²的解决方案。"曙光公司首席运营官叶健在会上表示。

当前的行业发展风云变幻，针对行业特性，曙光以人工智能为指引，以大数据为根基，以云计算为脉络，以HPC为助力，推动行业应用快速、高效及科学发展。

据叶健介绍，创新计算ABC²是曙光近些年来的重要布局，在未来，曙光将继续深入践行数据中国战略，努力让全社会共享数据，让企业将数据资产利益最大化。

2个月中标3亿 向HPC、AI大发力

体验交付会另一则重大消息即曙光新品中标金额累计逾3亿元。对于此次中标的客户范围，秦晓宁向记者透露主要是两类客户，一类是高性能计算客户，涵盖气象、环境等需要实现更高的计算性能的领域；另一类是AI硬件平台客户，曙光很多产品在针对CPU的扩展做更大支持。

小结

随着大数据、云计算、AI时代的高速发展，服务器市场将迎来爆发式增长。业界服务器厂商如浪潮、戴尔、华为等均搭载全新至强处理器升级平台，而曙光同样作为行业知名品牌，此次大会的重大举措，看来是做足准备全力出击了！