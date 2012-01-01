 VMware与Pivotal、Google Cloud合作新容器服务

在VMworld的第二天，VMware宣布将与Pivotal和Google就一项新服务进行合作，该服务让企业客户可以在本地环境中通过vSphere快速部署企业级Kubernetes。

至顶网服务器频道 08月30日 新闻消息：

在VMworld的第二天，VMware宣布将与Pivotal和Google就一项新服务进行合作，该服务让企业客户可以在本地环境中通过vSphere快速部署企业级Kubernetes。

这个名为Pivotal Container Service (PKS)的新服务可以通过VMware NSX实现网络和安全的轻松部署。它还提供了与Google Container Engine (GKE)的持续兼容性。

PKS是开源Project Kubo的一个商用版本，是Google与Pivotal之间的共同协作的项目，提供了BOSH管理的Kubernetes环境。客户可以利用PKS从VMware获得所有软件定义基础设施作为代码，以及来自Pivotal BOSH的自动化和编排功能，顶层是Kubernetes。

通常来说，企业开发团队需要用数周或者数月时间尝试部署容器，网络IP地址和防火墙规则的配置会阻碍敏捷性，VMware全球现场及行业首席技术官Chris Wolf表示。

Wolf称：“PKS为开发者提供了全方面的自动化，能够快速做完所有这些事情。我们不仅给你提供了一体化的Kubernetes部署，还为开发者提供了他们想要的Kubernetes的原生API和原生命令行体验。”

有了持续的兼容性保证，PKS将会提供来自GKE同样的频繁更新。这个Kubernetes项目在过去一年中每三个月都有发布，“用户非常欣赏这个速度和创新，”Google公司Kubernetes和容器引擎产品管理负责人Aparna Sinha表示。

PKS还有个共同开发版本的Open Services Broker API。“它可实现共享数据服务和共享服务目录之间不同的云抽象，”Pivotal公司副总裁、云平台总经理James Watters表示。

VMware在过去几年一直致力于让客户在企业数据中心内更容易部署和操作容器。VMware云原生应用总经理Paul Fazzone表示，一直有一些不同的场景促使客户采用容器化的技术。

“随着企业组织从传统的应用开发实践中退出一步，并尝试在绿色定制应用开发或者现有生产应用现代化方面重塑自我，他们将更多地借助Pivotal来培训他们并提供工具来完成这个目标。”

此外，企业组织正在转向容器技术来更有效地运作，完善现在有太多开销的应用。

Fazzone表示，客户还在重构任务关键型应用。一旦他们熟悉了现代应用开发实践，他们将重新评估那些以传统方式开发的高价值应用，“使其开放，一次一个，使其模块化，使其更加云原生。”