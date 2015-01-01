 英特尔发布新的至强工作站芯片 冀博取虚拟现实和人工智能开发人员的欢心

芯片制造商英特尔公司表示，旗下今天宣布的新至强W（Xeon W）处理器将会改变工作站的格局，理由是这些至强W处理器是专为处理人工智能和虚拟现实开发的巨大处理需求而设计的

至顶网服务器频道 08月30日 新闻消息：

芯片制造商英特尔公司表示，旗下今天宣布的新至强W（Xeon W）处理器将会改变工作站的格局，理由是这些至强W处理器是专为处理人工智能和虚拟现实开发的巨大处理需求而设计的。

英特尔曾在7月宣布推出旗下基于Skylake的可扩展至强平台，该产品包括一系列企业级处理器，处理内核数起步为8颗，最多可达28颗。至强芯片有些是用于服务器的，但至强 W系列是为诸如iMac Pro等工作站而设计的。据英特尔称，至强W芯片将为新一代虚拟现实和机器学习应用的发展提供动力。

英特尔高管Lisa Spelman表示，“这些新的英特尔至强处理器为精英专业人士提供了将工作站数字创作带入生活所需的功能和功能。无论是做专业级虚拟、增强现实、全8K分辨率的内容创建、先进的计算机辅助设计和仿真还是进行我们尚未发现的创新，这些强大的处理器都可以为创意和技术专业人员在他们发挥想象力时提供强大的工具。

惠普公司副总裁兼Z工作站总经理Xavier Garcia表示，至强芯片非常适合那些“迫切需要计算资源”公司，为这些公司提供了在工作站领域里所需要的前沿技术。联想工作站总经理Rob Herman做了补充，他表示，至强芯片为用户提供了“新的灵活性和强大的功能，用户可用来处理最关键的专业工作负载，这可以帮助他们有效地完成工作”。

据英特尔公司称，与上一代芯片相比，至强W芯片的媒体和娱乐工作负载性能提高了3.3倍，而总体性能则上升了1.38倍。

英特尔的新至强W芯片肯定强大，但却也面临来自Advanced Micro Devices（AMD）公司的激烈竞争，AMD基于Zen的EPYC工作站处理器也提供许多功能。 AMD还声称旗下的工作站处理器非常适合机器学习和其他资源密集型处理任务。AMD称旗下的EPYC 7601单晶片系統的整数和浮点性能“胜过最好的英特尔至强E5 v4处理器CPU“。 AMD还声称自己的芯片具有“更好的平衡”。