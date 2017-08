VMworld 2017开幕，像私有云一样部署和管理混合云

美国时间8月28日,VMware一年一度最大的技术大会VMworld在美国赌城拉斯维加斯拉开序幕。在接下来的几天里,VMware将向业界全面展示其最新的产品和技术,以及未来一年和更长时间范围内的市场战略和产品研发计划。

服务器频道 08月29日 新闻消息(文/邹大斌): 美国时间8月28日,VMware一年一度最大的技术大会VMworld在美国赌城拉斯维加斯拉开序幕,这是继2016年VMworld来到拉斯维加斯之后第二次在这里举行。在接下来的几天里,VMware将向业界全面展示其最新的产品和技术,以及未来一年和更长时间范围内的市场战略和产品研发计划。

就在会前不到一周,VMware公布了其今年第二季度运营结果,本季度营收总额达19亿美元,远超市场预期,今年很有可能保持9%以上的市场增长。这也无疑也为VMworld大会的成功赢得了非常好的氛围。另外,戴尔科技董事长兼CEO迈克尔·戴尔和AWS CEO Andy Jassy亲临大会现场,为VMworld站台,这也成为这次大会的两大看点。

大会从VMware CEO Pat Gelsinger博士的Keynote开始,Pat Gelsinger博士重点阐述了VMware的愿景以及今天的几个重点发布。在至顶网记者看来,其中包括最引人关注的有三个:一个是VMware去年的VMwolrd大会宣布与AWS合作推出的VWware Cloud on AWS现在正式落地,在美国可用;第二个是VMware推出首款安全产品AppDefence;第三个是VMware推出一组新的管理、保护、监测云基础架构及应用并实现自动化的云服务。

“IT正在成为越来越多的行业不可或缺的一部分,比如,银行、电信、医疗、电子商务、媒体等行业,IT几乎就是业务。”Pat Gelsinger博士在演讲时表示,在各种颠覆性技术的推动下,使得各个行业越来越依赖科技,而对人工的需求不断减少,从而推动社会的进步与变革。

演讲中Pat Gelsinger博士特别提到了他父辈们在农场劳作的辛苦,他说,由于科技的进步现代农业对人力的需求已经地道10%以下,而且不用再从事那么艰苦的劳作了。在科技不断快速进步的背景下,VMware希望能提供各种创造性技术。具体而言,VMware的愿景是使客户能够在任意云端和设备上运行、管理、连接并保护其应用。

VMworld 2017第一天发布的主要内容

VMware Cloud on AWS正式可用

今年4月VMware 将其公有云业务vCloud Air 业务出售给 OVH ,这被解读为VMware暂停了进军公有云业务,而重新专注于提供混合云和跨云软件与服务。现在,这一战略看来已经非常明确,混合云和跨云软件与服务将是VMware未来相当长时间的战略重点。在演讲中,Pat Gelsinger博士阐释了VMware在云计算方面的战略,即VMware要简化私有云的使用;深入和大型公有云服务商合作;同时据悉扩大云合作伙伴体系。

而与AWS、IBM、微软等公有云服务商的合作就是这一战略的直接结果。特别是,去年的VMworld大会上,VMware曾宣布将与AWS合作推出VMware Cloud on AWS,也就是将VMware的云套件(包含vSphere、VSAN、NSX等)部署在AWS的基础设施上。这是一项由VMware负责交付、销售和支持可灵活扩展的按需云服务,基本可以替代原来vCloud Air的作用。

由于这是市场上最主要的私有云供应商与最大的公有云服务商之间的合作,也引起了业界的广泛关注。实际上,VMware Cloud on AWS的成功对于VMware混合云战略的成功重要性不言而喻。因为如果企业的私有云也是部署于vSphere之上,就可以一键迁移到AWS的云上,从而实现真正的混合云。

一年多来,业界一直在关心这一合作的进展。在今年的大会上,这一合作终于有了明确进展,Pat Gelsinger博士在大会上宣布,VMware Cloud on AWS在美国西部的亚马逊数据中心已经可用,并邀请AWS CEO Andy Jassy上台共同介绍了双方的合作过程。不过,目前还关于具体定价和销售细节。

安全产品VMware AppDefense

在之前连续几年的VMworld大会,VMware在整体战略中都会提到安全,但要么是作为NSX的一个功能(微分段),要么谈的是安全服务,或者是安全接口vShield,并没有一个明确的安全产品。但从今年开始,VMware有了一款真正意义上的安全产品,这就是VMware AppDefense。

Pat博士在演讲时表示,传统安全软件的工作模式是“抓坏人”,也就是在成千上万个好程序中挑出不多的恶意程序。他比喻这种工作模式是“在一个草垛里找一根针”。显然这是非常困难的,也是非常低效的。而AppDefense有别于此,AppDefense是基于意图、以应用为中心的安全模式。它的工作原理是,先学习一个软件正常访问端口、访问习惯、配置,把这记录下来作为基线,一旦发现该软件有异常行为就对外提出报警。

相对传统的黑名单、沙箱等机制,这种基于深度学习的安全软件先进性非常明显。除了有深度学习这一领先的技术手段之外,还因为它得到了NSX和VSphere的深入Hypervisor的支持。VMware安全产品高级副总裁Tom Corn表示,深入Hypervisor让AppDefense能够提供三个强大能力。首先,是能够捕获和发现应用,并确定这些应用的行为;其次,是能够检测应用出现的问题。AppDefense利用虚拟机管理程序主机,作为一个独有的可信域,在vSphere中创建受保护区,在这些保护区中保存了应用的“完美版本”,与更改进行对比。第三,是能够对应用发起的攻击做出响应。

目前,AppDefense在应用上主要是用于预警,而在落地方式上主要采取与合作伙伴合作。AppDefense的初期合作伙伴包括IBM Security和RSA等。对于前者,AppDefense计划与IBM的QRadar安全分析平台相集成;对于后者,RSA NetWitness Suite将可以与AppDefense进行互操作,将其用于企业虚拟数据中心内更深层的应用程序上下文、自动响应/安排以及应用程序攻击可视化。

VMware Cloud Services

VMware Cloud Services是VMware新推出的一组云服务,其中的服务提供了获得云使用、成本、网络流量、指标监控和分析的端到端可视化的统一方法,并在公有云之间与本地环境下实现一致性的体验。通过助力IT组织机构实现在任意云端的管理与保护,VMware能帮助IT组织机构平衡多云端内的敏捷性和灵活性。

在VMware Cloud Services中,除了上面提到的AppDefense 之外,服务系列还包括:

VMware Cost Insight:面向公有云与私有云的成本监测与优化服务,可帮助IT部门分析云支出、查找成本节省机会并与业务部门沟通服务成本事宜。借助Cost Insight,用户可以了解云端总成本,并识别主要的成本驱动因素。因为Cost Insight提供了针对公有云与私有云成本的精细可视化。

VMware Discovery:自动目录服务,集成来自多个云的目录信息与云账户,让IT部门轻松搜索并识别其企业部署的工作负载,从而提高云可视化和抑制影子IT。即使云资源分布于多个云之间,但借助已识别的原生云标签与属性,客户仍可对其分组。

VMware Network Insight:专为公有云以及软件定义数据中心而定制的网络与安全分析服务。Network Insight提供全面的网络可视化以及对网络流量情况的精细洞察力,以实现云安全规划与网络故障排解。最佳实践检验、直观的用户界面与搜索大大简化了VMware NSX管理方式,让云管理员更加轻松地大规模管理NSX部署并排解部署故障。

VMware NSX Cloud:通过单一控制台与通用API为运行于私有云与公有云内的各类应用提供统一网络及安全服务。微分段安全策略只需定义一次,即可应用于在任意地点运行的应用工作负载——云虚拟网络、区域网络、可用区域——以及多个云之间。Overlay网络可实现对拓扑、流量流、IP寻址和公有云协议的更精确控制。

Wavefront by VMware:一个指标监测与分析平台,用于处理现代云原生应用的大规模需求。Wavefront by VMware的速度、规模与灵活性能够让开发运营与开发者团队及时获悉广泛分布云原生服务的性能。Wavefront by VMware的分析、查询驱动型警报、交互式可视化、开放的API和全面集成功能均由可扩展的时间序列数据库提供支持,因而能够提供即时可视化,帮助开发运营团队探测性能异常情况,同时确保主要云服务的高可用性。根据其代码的独特需求,开发者可以启用自助服务以及调整Wavefront by VMware分析设置,同时获得对于其运行的可视化。

另外,大会第一天除了以上提到的三个重点发布外,还发布了新版VMware Integrated OpenStack与VMware vRealize Network Insight以及新款VMware vSAN。其中,VMware Integrated OpenStack 4将基于OpenStack Ocata,增强面向容器化应用程序的支持;VMware vRealize Network Insight 3.5,为NSX提供更多的监测与合规功能;全新HCI Acceleration Kit,以VMware vSAN驱动的具成本效益的超融合架构(HCI)系统,实现分布式IT;全新VMware vSphere Scale-Out 版将拥抱迎接大数据与高性能计算(HPC)工作负载。限于篇幅也不再详细介绍。

最后也做一下预告,VMworld第二天的发布重点将会是容器和应用,详细信息请关注后面的报道。