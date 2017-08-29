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新IT 新动能 新格局-新华三下一代计算与存储发布会
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  • 至顶网友：什么时候开始
  • 在线主持：尊敬的各位来宾，欢迎参加新IT新动能新格局暨新华三下一代计算与存储发布会线上直播，会议将在14:00开始，请您稍事等待。
  • 至顶网友：好期待
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  • 至顶网友：今天阴天，人不多
  • 至顶网友：预祝成功呦
  • 至顶网友：手机看好费流量
  • 至顶网友：会后有没有回放呀
  • 至顶网友：有点卡
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  • 至顶网友：这口号好
  • 至顶网友：鼓掌
  • 至顶网友：下午好
  • 至顶网友：祝大会成功
  • 至顶网友：来晚了，刚开始吧？
  • 在线主持：大家好，新华三集团总裁兼首席执行官于英涛先生正在为我们致辞。
  • 至顶网友：差点没把我手机扔了
  • 至顶网友：哈哈哈
  • 至顶网友：耳机已被震掉
  • 至顶网友：新华三如何看待今天的IT市场？
  • 在线主持：大家好，欢迎您在文字交流窗口踊跃提问，演讲结束后，嘉宾将针对问题进行详细解答。
  • 至顶网友：新华三在总体策略下未来会准备在哪一些领域进行重点的突破或者开发？
  • 至顶网友：这十分钟演讲有点拖堂呀
  • 至顶网友：来啦
  • 至顶网友：错过了CEO的演讲
  • 在线主持：在数字化转型中，数字流淌途径中所需要的支撑和服务，就是“新华三 新IT”业务关注点和关键价值，新华三以“应用驱动 云领未来”为技术战略，为数字化转型提供了全面的解决方案及服务
  • 至顶网友：CEO威武
  • 至顶网友：新华三的能力？
  • 至顶网友：“应用驱动云领未来”怎么讲？
  • 至顶网友：新华三在自有品牌的研发方面肯定会继续投入，我想问一下现在在这个方面有哪一些积累？
  • 至顶网友：
  • 至顶网友：软件定义一切~
  • 至顶网友：全面的云化，赞
  • 至顶网友：高效、敏捷、安全
  • 至顶网友：发布开始啦
  • 至顶网友：老尤精彩
  • 至顶网友：计算篇
  • 至顶网友：发布会很高大上呀
  • 至顶网友：居然在钓鱼台办发布会
  • 至顶网友：好有钱
  • 至顶网友：50度高温下工作。。。。
  • 至顶网友：当今客户对于IT产品的需求有哪些新的变化
  • 至顶网友：Inter至强
  • 至顶网友：Intel
  • 至顶网友：Intel 至强可扩展处理器
  • 至顶网友：此次发布的服务器和存储新品与其他产品相比有哪些优势？
  • 至顶网友：金山云都不用ppt的，牛
  • 至顶网友：祝福华三
  • 至顶网友：在自有品牌的研发方面，新华三都有哪些策略和经验？
  • 至顶网友：此次发布的新品主要针对的应用场景有哪些？
  • 至顶网友：质量稳定很重要
  • 至顶网友：刚刚来，讲到哪里了？
  • 至顶网友：忠实用户来站台，哈哈哈
  • 至顶网友：H3C与HPE这两个品牌的市场定位有什么不同？
  • 至顶网友：今天的新品发布主打安全牌，是出于什么？
  • 至顶网友：名字不同哈哈哈哈
  • 至顶网友：新华三IT产品线的规划以及最新的策略是什么？
  • 至顶网友：当前服务器和存储市场的大环境如何？
  • 至顶网友：发布这么多新品
  • 至顶网友：卡卡卡卡
  • 至顶网友：怎么不回答我问题呢
  • 至顶网友：Hello
  • 至顶网友：当今客户对于IT产品的需求有哪些新的变化？
  • 至顶网友：全闪存是趋势
  • 至顶网友：性能提升一倍？
  • 至顶网友：能耗节省确实很重要
  • 至顶网友：讲的不错嘛
  • 至顶网友：来啦来啦，有啥新产品
  • 至顶网友：一副京腔
  • 至顶网友：优化体验确实很重要
  • 至顶网友：哈哈
  • 至顶网友：这次的新品都包含哪类的产品？它推出的初衷和面向的市场是什么？
  • 至顶网友：5毫秒响应
  • 至顶网友：下一代的计算是怎么定义的？
  • 至顶网友：海量存储。。。。
  • 至顶网友：。。。。。
  • 至顶网友：咋还有朗诵
  • 至顶网友：。。。。。
  • 至顶网友：在关键业务计算，新华三是如何考虑的？
  • 至顶网友：重磅新品在细分领域是怎样进一步去发力的？
  • 至顶网友：哇哦
  • 至顶网友：啦啦啦啦啦
  • 至顶网友：哈哈哈哈哈
  • 至顶网友：嗯嗯
  • 至顶网友：哈哈
大会介绍

数字化转型正在全球上演，越来越多的企业通过数字化转型提升业务表现，从而在新经济环境下赢得先机。客户需要选择合适的混合基础架构，以应对数字化转型趋势下业务需求的复杂性。通过IT系统提供更为灵活、动态、随需应变的基础架构服务，成为企业数字化转型之路上的致胜关键。

8月31日，新华三将在北京钓鱼台国宾馆举办“新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储发布会”。本次大会上，新华三将向您近距离揭幕新华三下一代服务器存储全线新品，展现新华三应用驱动战略下的创新成果，并阐释新华三新IT战略如何成为推动企业数字化转型的强大动能。

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大会日程
时间 议程
13:30~14:00 签到 & 开场
14:00~14:10 CEO致辞（10min）
14:10~14:30 主题演讲：
新华三技术战略及IT产品线策略解读
14:30~14:40 新品发布仪式（10min）
14:40~16:00 服务器存储新品介绍
客户互动证言
合作伙伴互动证言（80min）
16:00~17:00 媒体专访
演讲嘉宾
于英涛 新华三集团总裁兼首席执行官
于英涛
新华三集团总裁
兼首席执行官
尤学军 新华三集团高级副总裁首席技术官
尤学军
新华三集团高级副总裁
首席技术官
王景颇 新华三集团高级副总裁中国区总裁
王景颇
新华三集团高级副总裁
中国区总裁
黄智辉 新华三集团高级副总裁 中国区常务副总裁兼国际业务部总裁
黄智辉
新华三集团高级副总裁
中国区常务副总裁兼国际业务部总裁
孙明蓝 新华三集团高级副总裁 首席品牌营销官
孙明蓝
新华三集团高级副总裁
首席品牌营销官
李立 新华三集团副总裁 中国区产品行销部总经理
李立
新华三集团副总裁
中国区产品行销部总经理
陈振宽 新华三集团副总裁 中国区IT产品部总经理
陈振宽
新华三集团副总裁
中国区IT产品部总经理
李勇 英特尔 (中国) 有限公司
李勇
英特尔 (中国) 有限公司
通信设备制造行业总经理
刘涛 北京金山云网络合伙人及技术总监
刘涛
北京金山云网络
合伙人及技术总监
赵晓东 东吴证券信息系统总部IT总监
赵晓东
东吴证券
信息系统总部IT总监
严龙 北京银行股份有限公司 总行室经理
严龙
北京银行股份有限公司
总行室经理
毛烨
毛烨
北京中科大洋科技
发展股份有限公司副总裁
郭涛 赛迪传媒集团 首席记者
郭涛
赛迪传媒集团
首席记者
明星产品展示预热
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H3C UniStor X10516
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HPE ProLiant DL560 Gen10 服务器
HPE Superdome 2 i6
HPE Synergy 480 Gen10
媒体报道
激烈竞争中，看新华三创新破局

激烈竞争中，看新华三创新破局

新华三作为HPE服务器和存储产品在中国的独家提供商，已经成为了中国市场中首屈一指的具备计算、存储和网络综合解决方案能力的厂商之一。在中国IT市场，新华三已经成为了最具影响力的厂商...详情 »

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关于新华三

新华三集团（简称新华三）是全球领先的新IT解决方案领导者，致力于新IT解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，拥有H3C®品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。同时，新华三也是HPE®品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，专利申请总量超过 7,600 件，其中90%以上是发明专利。2016年新华三申请专利超过800件，平均每个工作日超过3件。

以客户需求为发展方向，新华三聚焦新IT技术领域，打造高度融合的新IT生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业的转型、升级与变革。

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