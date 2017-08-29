数字化转型正在全球上演，越来越多的企业通过数字化转型提升业务表现，从而在新经济环境下赢得先机。客户需要选择合适的混合基础架构，以应对数字化转型趋势下业务需求的复杂性。通过IT系统提供更为灵活、动态、随需应变的基础架构服务，成为企业数字化转型之路上的致胜关键。
8月31日，新华三将在北京钓鱼台国宾馆举办“新IT 新动能 新格局 新华三下一代计算与存储发布会”。本次大会上，新华三将向您近距离揭幕新华三下一代服务器存储全线新品，展现新华三应用驱动战略下的创新成果，并阐释新华三新IT战略如何成为推动企业数字化转型的强大动能。访问官网 了解更多 »
|时间
|议程
|13:30~14:00
|签到 & 开场
|14:00~14:10
|CEO致辞（10min）
|14:10~14:30
|主题演讲：
新华三技术战略及IT产品线策略解读
|14:30~14:40
|新品发布仪式（10min）
|14:40~16:00
|服务器存储新品介绍
客户互动证言
合作伙伴互动证言（80min）
|16:00~17:00
|媒体专访
您的企业准备好以规模化的方式存储和分析关键业务数据了吗？ 借助 HP Apollo 4500 系统，惠普颠覆了针对大数据基础设施的“一体万用”概念，方法是通过创建可专门处理存储和分析工作负载的两个专用系统： 分别为 Apollo 4510 和 Apollo 4530。 适用于对象存储的超密集型 Apollo 4510 可在 1 个 4U 机箱中容纳 1 台服务器和最多 68 个大型 (LFF) 驱动器，从而实现每个系统最高 544 TB 的存储...详细 »
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新华三集团（简称新华三）是全球领先的新IT解决方案领导者，致力于新IT解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，拥有H3C®品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。同时，新华三也是HPE®品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，专利申请总量超过 7,600 件，其中90%以上是发明专利。2016年新华三申请专利超过800件，平均每个工作日超过3件。
以客户需求为发展方向，新华三聚焦新IT技术领域，打造高度融合的新IT生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业的转型、升级与变革。
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