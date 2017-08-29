您的企业准备好以规模化的方式存储和分析关键业务数据了吗？ 借助 HP Apollo 4500 系统，惠普颠覆了针对大数据基础设施的“一体万用”概念，方法是通过创建可专门处理存储和分析工作负载的两个专用系统： 分别为 Apollo 4510 和 Apollo 4530。 适用于对象存储的超密集型 Apollo 4510 可在 1 个 4U 机箱中容纳 1 台服务器和最多 68 个大型 (LFF) 驱动器，从而实现每个系统最高 544 TB 的存储...详细 »

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