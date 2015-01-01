 曙光携手陕西省气象局深耕“智慧气象”

8月8日，曙光公司与陕西省气象局在西安签署战略合作协议，双方将在气象预报、遥感应用等气象领域展开合作，共同打造国内“智慧气象”新标杆。

国内领先的信息系统服务商曙光公司在“智慧气象”领域的前瞻布局再进一步。8月8日，曙光公司与陕西省气象局在西安签署战略合作协议，双方将在气象预报、遥感应用等气象领域展开合作，共同打造国内“智慧气象”新标杆。

当天，陕西省气象局局长丁传群会见了曙光公司首席运营官叶健一行，并出席见证了双方的战略签约。陕西省气象局副局长薛春芳，曙光公司副总裁、中科三清总经理秦东明，曙光公司副总裁、陕西分公司总经理薛海滨等也参加了双方会见和签约仪式。

（曙光公司与陕西省气象局合作协议签字仪式）

“联合研发智慧气象服务，协力提升智慧气象应用水平”是双方此次战略合作的共同目标。丁传群在致辞中表示，气象事业是科技型、基础性社会公益事业，“十三五”期间，陕西省气象局将努力构建“满足需求、注重技术、惠及民生、富有特色”的陕西气象现代化体系。丁局长对合作提出期冀，希望通过双方共同投入技术、资源、人力，产出“智慧气象”和“气象大数据”科技成果，并协力对成果进行推广、应用转化，实现政府和企业共赢。

叶健表示，陕西省气象局在气象信息现代化上的成果和努力值得学习和推广。曙光公司作为中科院先进计算技术创新与产业化联盟、中科院智慧城市产业联盟的理事长单位与院地合作平台，将以独特的品牌背景和技术优势，整合中科院计算所、大气所、电子所等优质资源，通过产学研协同创新促进陕西“智慧气象”建设健康快速发展。

根据合作协议，双方将在气象预报、遥感应用等气象领域开展气象科技攻关、大数据应用研发、课题申报、成果转化推广应用、智慧气象数据服务和人才培养等7个方面展开系列合作，共同打造有全国影响力的气象大数据分析应用示范中心和相关行业气象创新应用基地。在合作过程中，双方还将对共同获取的研究成果进行包装，形成可复制、可推广的业务系统或产品，向全国气象部门及相关行业进行推广。

近年来，曙光在气象领域频频发力，取得了一系列突出成绩。目前，曙光已成立包括中科三清和航天星图在内的与气象行业密切相关的子公司，其中中科三清专注于精细化天气数值预报和大气污染防治领域，航天星图则深耕遥感数据处理、遥感监测分析、数据共享交换、信息挖掘与可视化、三维仿真场景构建等领域。这些成绩表明，曙光有能力成为陕西“智慧气象”建设过程中政治可靠、技术过硬、服务到位、安全可信的合作伙伴。

据了解，双方此次战略合作的协约期为3年。合作期间，双方将结合各自的资源和技术优势，有效互补、形成合力，实现大幅提升智慧气象应用水平的共同目标。可以预见，双方的合作不仅提升西北地区乃至全国智慧气象水平，还将推动西北地区的科技研发和经济发展，有助于推进我国区域化建设全面性、协调性、可持续性的发展。