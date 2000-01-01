青云QingCloud Insight 2017： 云计算支撑未来商业图景

7月28日-29日，青云QingCloud Insight 2017云计算峰会在北京举行，有超过2000名来自不同行业的重量级嘉宾、CIO/CTO、工程师、开发者、技术爱好者出席本届峰会。

北京，2017年7月28日——7月28日-29日，青云QingCloud Insight 2017云计算峰会在北京举行，有超过2000名来自不同行业的重量级嘉宾、CIO/CTO、工程师、开发者、技术爱好者出席本届峰会。青云QingCloud CEO黄允松在会上宣布，QingCloud正在构建一个更全面、更一体化的整体ICT交付体系，涵盖计算、存储、网络等全面的资源层，以及完整的骨干网服务，并通过AppCenter完成面向客户需求的应用与功能交付。此外，QingCloud携手合作伙伴发布IoT及AI等联合解决方案，帮助用户专注业务创新，借助云计算实现其商业价值，构建未来商业图景。

青云QingCloud CEO黄允松

经过四年的发展，青云QingCloud已经从初创公司发展成为一家具有国际领先核心技术的云服务标杆企业。回顾近一年的发展，QingCloud在产品技术领域持续创新，打造了多款具有超高性能和稳定性的产品，吸引了众多对计算和数据有着较高要求的企业级用户。目前，QingCloud为超过80000家企业提供IT服务。2016年，QingCloud实现了千万级人民币税后净利润，用自身的发展验证了云计算对于未来商业的价值。

青云QingCloud CEO黄允松表示：“青云QingCloud致力于将用户从复杂的流程及底层技术中彻底解放出来，不断降低成本，提高性能，为用户提供一个更稳定、更易用的平台。此外，我们还将联合众多合作伙伴，为最终用户交付更丰富的企业级应用。”

华润创业是青云QingCloud在综合消费品和零售服务领域的标杆用户。华创旗下拥有雪花啤酒、怡宝纯净水、五丰食品、太平洋咖啡等多个知名品牌。华润创业CIO郭华在演讲中指出，华创在数字化转型的过程中，针对旗下不同品牌自身的情况，制定了差异化的信息化战略。在这一切的背后，是QingCloud平台为华创提供的最基础的保障。未来，华创将连接云、网、端，打通人、货、场，打造“在身边、有温度”的消费品品牌。

证券作为金融业的重要一环，其信息化的发展有着自身的特点。九州证券副总经理王海航在题为《证券行业科技实践与前瞻》的主题演讲中梳理了证券业信息化发展的脉络，展示了九州证券这些年在应用服务、数据服务和基础设施等各个层面的实践经验。他指出：“无论是过去、现在还是未来，良好的信息架构与能力正在成为企业的核心竞争力。九州证券的IT能力在一定程度上得益于QingCloud提供的底层支持。这也是我们选择QingCloud的主要原因。”

针对目前最热门的IoT及AI技术，青云QingCloud产品总监兼运营副总裁林源在大会上携手wrtnode、EMQ、轻停智能、Ruff、SENSORO等合作伙伴发布了IoT及AI联合解决方案，并表示：“青云QingCloud将不断为合作伙伴提供最坚实的底层技术支持，努力推动合作伙伴之间的再整合，并将持续增加企业服务生态建设投入，联合更多合作伙伴繁荣企业应用的开发与交付市场。”

此外，青云QingCloud合作伙伴与生态系统部总经理田华携手新智云、融云、爱因互动和大华四家合作伙伴发布了一系列与智慧企业、移动信息化相关的联合解决方案，并举行AppCenter合作伙伴的授牌仪式。未来，QingCloud将携手合作伙伴为企业提供更多贴近业务场景的企业应用与综合解决方案。

青云QingCloud还邀请了众多知名嘉宾和行业领袖共同打造9场话题性极强的主题论坛，涵盖了目前最前沿的技术和最热门的话题。7月28日，《金融云架构与实践》、《企事业数字化转型》、《云端的互联网应用实践》、《物联网（IoT）黑科技及场景落地实践》和《msup专场：AI落地实践》五大专题率先开讲，为与会者带来最真实的云计算应用及实战经验。