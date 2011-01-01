思科五款最新UCS服务器正式浮出水面

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五款全新思科UCS服务器已经正式亮相，然而出于某些原因，Storage Review在不久之后撤回了相关报道。根据目前的情况来看，思科公司似乎打算削减其刀片服务器产品线的方案数量。而处理器配置方面尚未公布，显然是为了等待英特尔方面的最新公告。
思科公司目前还没有正式发布公告，但我们预计今天之内情况就会趋于明朗。
全部M5代服务器皆采用至强SP CPU，但由于英特尔方面还没有公布此处理器的具体细节，因此相关信息仍然处于缺失状态。
其中包含两款刀片服务器，其中B200 M5属于半宽双插槽服务器，配合最多两个英伟达P6 GPU。其将用于替代原本的M4版本B200服务器。
B480 M5则为一款四插槽刀片服务器，其预计将替代M4 B420（四插槽，全宽）与B460服务器。
思科公司还公布了其它三款新的机架服务器：
其中C480 M5支持最多六块AMD S7150 x2图形芯片或者英伟达Tesla P40与Tesla P100 GPU，驱动器支持上限则为32块。
以上M5系列UCS服务器皆拥有两倍于上代M4版本的内存容量，且执行速度可提升86%。
目前还没有关于M5版本S3260 M4存储服务器的相关消息。将在得到相关资讯后第一时间为大家带来报道。
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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