以超融合为载体 青云QingCloud在帮助企业上云方面又进一步

对于青云QingCloud Express易捷版在青云QingCloud的云战略布局中的作用，沈鸥说，今天青云QingCloud的业务形态和产品体系已经不仅仅是一个单纯的云平台，我们提供的是一个面向各种规模的企业IT技术系统建设的云计算整体解决方案。

至顶网服务器频道 05月25日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，云计算是目前整个IT变革趋势中重要的组成部分，企业都在研究如何从传统数据中心转向软件定义的云化数据中心。各类企业都有各自不同的发展道路、不同的阶段、不同的实现方式，但大家的目标是一致的，即通过云计算打造更好的基础架构，使业务有更快的响应能力，并且获得非常好的自动化管理能力，同时投入的资本更少，这也是云计算对企业的价值。

但是问题来了，每家企业在落地云计算方面的程度是参差不齐的。对于大中型企业，他们凭借人才、技术、资源等方面的优势，在企业上云过程中，能够比较成功地推动自身的业务转型。但是对于中小企业来说，由于在云计算支撑方面的欠缺，他们的上云之路并不平坦。

于是，一个开箱即用、便捷、高度自动化的云平台，以及一站式的系统搭建、交付、使用及网络连接服务，对于企业上云来说至关重要。作为专注于企业级云计算的提供商青云QingCloud针对中小企业或者集团分支机构，推出了青云QingCloud Express易捷版。

“青云QingCloud是一家软件公司。我们不仅给客户提供软件服务，同时也提供软硬一体的超融合一体机解决方案。很多客户希望青云QingCloud能够提供一站式解决方案，包括软件和硬件，及相应的维护，可以从多维度、多角度帮他们解决各种各样的技术问题，完整地解决所有后顾之忧。”青云QingCloud解决方案与架构部总经理沈鸥说。

青云QingCloud为什么要推出Express易捷版？

青云QingCloud Express易捷版围绕青云QingCloud超融合一体机，通过开箱即用的交付形式，通过提供一站式企业云平台，帮助企业可以从一个小环境开始搭建云平台，同时拥有扩展到大环境的能力，并全程保持敏捷性、灵活性、扩展性。

谈到为什么要推出青云QingCloud Express易捷版，沈鸥表示，青云QingCloud在过往更多是提供公有云平台，以及针对大型企业提供私有云的建设，但是大多数中小型企业对于云平台构建的诉求日趋强烈，为了满足这类客户的需求，青云QingCloud Express易捷版便被提上了日程。

青云QingCloud产品经理赵海鹏补充说，对于中小企业的用户来说，是不是只能选择公有云？如何选择一个私有云平台？市面的产品要么配置要求高，要么使用困难。一款简单、易用、可以快速构建和快速上手的云平台产品成为中小企业客户的迫切需求。

另外，除了中小企业客户，大型企业集团搭建了云平台，如何将子公司或者分支机构的IT资源纳入云平台里？子公司和分支机构的资源都有上云的需求，但是集团公司云平台本身是否敏捷、扩展性能否达到预期也是他们所面临的问题。云计算平台本身的运维相对复杂，大型企业也急需一种可以快速扩展并且简单易用的云平台产品，来解决他们子公司和分支机构的云需求。

青云QingCloud Express易捷版有什么特点？

青云QingCloud Express易捷版的最终目标是帮助各种规模的企业加速转型和创新，极简、完整、扩展是它的特点。赵海鹏说，极简是我们在产品设计时贯穿始终的一个理念。我们是想提供这样的一款云平台产品：极简，开箱即用，结合我们的超融合一体机，用户只需简单的配置，开机就可以使用，使用界面也是自服务的，不需要过多的说明，通过界面就可以了解功能。

完整性。无论是计算、存储、网络，还是管理、安全等这些功能，青云QingCloud Express易捷版都必须具备。对于企业用户来说，他们关心的高可用架构、安全性，也都涉及了，所以它是一个完整的云产品。

在扩展性方面，一个企业可能一开始接触云并不会投入特别多资源，在一个不可控的、需要大量时间成本的产品上。青云QingCloud Express易捷版具有横向和纵向的扩展能力，当企业对云计算有了更多的要求后，可以不断扩展它。

而在产品设计策略方面，青云QingCloud Express易捷版呈现了QingCloud产品设计的四大特点，分别是以统一软件平台为核心、公私托混一体化、软硬件一体化、IT与CT一体化。

具体来说，以统一软件平台为核心就是无论公有云、私有云的企业版，还是青云QingCloud Express易捷版都采用同一个平台的技术，由同一套代码实现。“通过One Cloud OS的架构，青云的客户能够从小规模发展到较大的企业规模，甚至到行业云，都能够获得非常好的向上扩展能力。青云把自身公有云的扩展性、稳定性直接注入企业内部，成为企业IT技术架构的核心。”沈鸥说。

公私托混一体化，即青云交付公有云、私有云、托管云、混合云一体化的解决方案，青云QingCloud Express易捷版是交付方式之一。

软硬件一体化。我们看到青云QingCloud Express易捷版的硬件载体是超融合一体机，这或许不足为奇，但是青云QingCloud是通过软件驱动，采用分布式架构，构建基于超融合一体机的云平台。

“原来很多传统IOE架构也有一体机的概念，但使用的是集中式的物理机方式。现在乃至将来，谈云计算及其特性都必须围绕软件，通过软件实现足够的IT灵活性、拓展性，涉及到的硬件都是由软件驱动的。青云QingCloud把对硬件、技术架构的理解，以及在公有云上积累的经验，转化成设计超融合体系架构的需求和理念。”沈鸥如此评价青云QingCloud超融合一体机。

IT与CT一体化。CT是通讯技术（Communication Technology），所有的云计算都跟网络通讯有关。IT方面，对应的是青云现有的云平台产品体系，青云QingCloud Express易捷版是云平台的一部分，此外还有存储产品线（包括对象存储、NAS、Virtual SAN等）、超融合产品线等。“青云QingCloud希望借助骨干网、基础设施、专线等CT方面的优势与自身的IT产品进行融合，帮助企业更好地实现云平台。”沈鸥说。

青云QingCloud Express易捷版的意义

谈到一个产品的意义，其实需要看其应用场景和能够解决的问题。沈鸥介绍说，青云QingCloud Express易捷版主要适用场景如下：

首先，青云QingCloud Express易捷版非常适用于业务目标明确的中小企业，从零基础起构建企业云平台，用以承载内部的OA系统或者文档、灾备系统。因为这类企业一开始不会有太多投资预算，这时候可先采用青云QingCloud Express易捷版，为以后扩展成大型云平台做好充分准备。

“青云QingCloud Express易捷版是一个轻量、低成本的云平台，比如说以4个节点就可以构建一个最小的环境，后续再按照用户的业务需求进行扩展。”沈鸥解释说。

其次，青云QingCloud Express易捷版非常适用于企业的分支机构所需的云平台。现在很多企业希望通过集中式的IT技术架构来降低成本（集中式指的不是系统的集中，而是数据中心的集中化）。但是企业又有一些特定的业务需求，需要在分支机构展开，因此分支机构需要搭云平台以支撑分支机构的业务需求，同时，需要与总部的企业级云平台有所关联，以实现集中管理。

“青云QingCloud Express易捷版可以成为青云QingCloud Enterprise企业级云平台的一个分支节点。通过这样一种‘父子’或者‘纵横’关系，青云能够帮助企业在多节点、多分支机构的情况下，构建一个总分结构的云平台。”沈鸥说。

此外，分支机构与总部的网络互联怎么解决？通过IT与CT一体化，青云QingCloud的骨干网可以帮助这些中小企业，或者在分支和总部之间形成一个更高效的、更低成本的网络互联架构。

第三，青云QingCloud Express易捷版能够支持多种的管理需求。比如说青云QingCloud Express易捷版可以跟青云QingCloud桌面云产品整合在一起，实现桌面云的交付；也可以纳管其他异构的虚拟化平台，为已有虚拟化环境的客户提供一站式的云管理。

“很多企业都有混合云的需求，一方面他们想在本地建立一个最小的云平台，进行数据备份、应用承载，同时将高并发、弹性扩展的应用放在青云的公有云平台上，形成混合云的架构体系。其中，青云QingCloud Express易捷版可以作为混合云的本地节点，形成简单有效的混合云方式——公有云部分的业务系统具备更好的弹性伸缩能力，同时敏感数据又可以存放在本地。”沈鸥说。

另外，在现在的商业环境里，稳态与敏态在企业中是并行存在的，也就是Gartner的双模IT。所谓的稳态，是让核心系统维持在原有运行较稳定的环境里；敏态，是为了适应市场以及客户需求的改变，实现系统快速供应和落地。青云QingCloud Express易捷版可以帮助中小企业实现双模IT目标。

如果说，帮助企业实现转型与创新是青云QingCloud Express易捷版对最终用户的意义，那么对于合作伙伴而言，透过青云QingCloud Express易捷版，让合作伙伴也具备全栈的方案交付能力。他们可以把原有应用和解决方案与青云QingCloud进行整合，一起交付给客户，实现一站式的业务系统平台交付，而不仅仅是系统的交付，从而帮助客户实现敏态的业务创新。

写在最后

对于青云QingCloud Express易捷版在青云QingCloud的云战略布局中的作用，沈鸥说，今天青云QingCloud的业务形态和产品体系已经不仅仅是一个单纯的云平台，我们提供的是一个面向各种规模的企业IT技术系统建设的云计算整体解决方案，而青云QingCloud Express易捷版是当中非常重要的一个产品。

“我们希望青云QingCloud Express易捷版能够帮助更多中小规模的企业完成云端的转型，为企业云平台或者云数据中心的建设提供更好的支持。”沈鸥最后说。